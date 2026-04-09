  PV Narasimha Rao: PMగా పనిచేసిన పీవీ తన సొంతిల్లును ఎందుకు అమ్మాలనుకున్నారు..? అసలు కథే ఇదే..!

PV Narasimha Rao: PMగా పనిచేసిన పీవీ తన సొంతిల్లును ఎందుకు అమ్మాలనుకున్నారు..? అసలు కథే ఇదే..!

EX Prime Minister PV Narasimha Rao: మన దేశంలో ఓ కార్పోరేటర్ గా పనిచేసిన వ్యక్తే కోట్లకు కోట్లు వెనకేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులు.. రియల్ ఎస్టేట్..వగైరా.. వగైరా కోట్లకు పడగలేత్తుతున్నారు. కానీ దేశ ప్రధానిగా పనిచేసిన మాజీ ప్రధాని పీవీ నరసింహారావు .. ఓ సందర్బంలో తన ఇల్లు అమ్మాలనుకున్న విషయం చాలా మందికి తెలియదు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 9, 2026, 04:11 PM IST

Teacher Promotion In AP: ఉపాధ్యాయులకు గుడ్‌న్యూస్..ప్రమోషన్స్‌పై కీలక అప్‌డేట్..లిస్ట్ తయారు చేస్తున్న అధికారులు!
5
Teacher Promotions AP
Teacher Promotion In AP: ఉపాధ్యాయులకు గుడ్‌న్యూస్..ప్రమోషన్స్‌పై కీలక అప్‌డేట్..లిస్ట్ తయారు చేస్తున్న అధికారులు!
Adivi Sesh: హీరోలను తలపై పెట్టుకుంటారు..అడివి శేష్.. సుప్రియ గురించి వైరల్ అవుతున్న నాగవంశీ మాటలు..!
6
Adivi Sesh
Adivi Sesh: హీరోలను తలపై పెట్టుకుంటారు..అడివి శేష్.. సుప్రియ గురించి వైరల్ అవుతున్న నాగవంశీ మాటలు..!
Guru Gochar 2026: గురుడి ద్వంద్వ సంచారం.. అసలు రాజయోగం! ఈ 3 రాశులకే అఖండ సంపద మొదలు!
5
guru gochar 2026
Guru Gochar 2026: గురుడి ద్వంద్వ సంచారం.. అసలు రాజయోగం! ఈ 3 రాశులకే అఖండ సంపద మొదలు!
Pawan Kalyan Wife: అన్ని ఆమె నేర్పించింది.. పవన్ కళ్యాణ్ కి చాలా ఇష్టం.. ఆకిరా పుట్టినరోజు అన్నా లెజినోవా కీలక వ్యాఖ్యలు..!
6
Pawan Kalyan Wife
Pawan Kalyan Wife: అన్ని ఆమె నేర్పించింది.. పవన్ కళ్యాణ్ కి చాలా ఇష్టం.. ఆకిరా పుట్టినరోజు అన్నా లెజినోవా కీలక వ్యాఖ్యలు..!
PV Narasimha Rao: PMగా పనిచేసిన పీవీ తన సొంతిల్లును ఎందుకు అమ్మాలనుకున్నారు..? అసలు కథే ఇదే..!

PV Narasimha Rao: మన దేశంలో చిన్న కార్పేరేటర్ గా.. ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన వాళ్లే కోట్లు వెనకేసుకోవడం చూస్తూనే ఉన్నాము. కానీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, వాజ్ పేయ్, పీవీ నరసింహారావు వంటి దిగ్గజాలు దేశ ప్రధాన మంత్రులుగా పనిచేసినా.. ఒక్కపైసా వెనకేసుకోలేకపోయారు.  ఓ సందర్బంలో అయితే మాజీ ప్రధాని భారతరత్న పీవీ నరసింహారావు .. అప్పులపాలైనా దేశాన్ని తన చాణక్యంతో ఆర్ధిక సంస్కరణలతో  గట్టెక్కించారు. కానీ జీవిత చరమాంకంలో మాత్రం.. జేఎంఎం ముడుపుల కేసులో కోర్టు చుట్టూ  తిరగాల్సి వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా తన లాయర్స్ కు చెల్లించాల్సిన ఫీజులను తన ఇల్లు అమ్మి చెల్లించాలనుకున్నారు. ఈ సందర్బంగా తన ఇల్లు అమ్మి పెట్టమని తన దగ్గర పనిచేసే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ PVRK ప్రసాద్ ను అప్పట్లో రాజ్ భనవ్ లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.   ఈ సందర్బంగా ఈ నేపథ్యంలో వాళ్లిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణ గత కొన్ని రోజులుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతుంది. 

పీవీ నరసింహారావు దేశ ప్రధానిగానే  కాకుండా ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ ప్రధాన మంత్రిగా గా ఉన్నపుడు హోం,ఆర్ధిక శాఖ, మానవ వనరుల, విదేశాంగ వంటి కీలక శాఖలను నిర్వహించారు. జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చాపార్టీకి చెందిన ఎంపీలకు సంబంధించిన ముడుపుల కేసులో సుప్రీంకోర్టు.. పీవీ నరసింహారావుకు క్లీన్ చిట్ ఇస్తూ నిర్దోషిగా ప్రకటించి తీర్పు వెలువరించింది. ఈ తీర్పు వచ్చిన కొన్ని రోజులకే పీవీ నరసింహారావు హైదరాబాద్ రాజ్ భవన్  వచ్చినపుడు పీవీఆర్కే ప్రసాద్ ను పిలిచి జూబ్లీహిల్స్ లో ఉన్న  ఇల్లు అమ్మి పెట్టమని అడిగారు. ఈ విషయాన్ని పీవీఆర్క్ ప్రసాదే స్వయంగా వెల్లడించారు.  

ఇల్లు అమ్మి పెట్టమని అడిగిన సందర్బంలో  దేశ ప్రధానిగా పనిచేసిన మీకు ఇంటితో పాటు నౌకర్లతో పాటు ఫ్రీ మెడికల్ సదుపాయం సహా పెన్షన్ కూడా వస్తుంది కదా అని అపుడు మనసులో నసుక్కున్నాడట  పీవీఆర్కే.  అంతేకాదు ఈయన గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్  ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసారు. అపుడు ఏదో రాజకీయ పరిణితి లేదనుకున్నా.. కేంద్రంలో ఏకంగా ఆర్ధిక, హోం, విదేశాంగ,మానవ వనరుల శాఖ సహా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యదర్శితో పాటు ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. అంతేకాదు 1991లో పీవీ ప్రధాని పదవి చేపట్టబోయే ముందు దేశం దివాళ పరిస్థితుల్లో ఉంది.అలాంటి స్థితి నుంచి దేశాన్ని పురోగమనం వైపు తీసుకెళ్లిన ఈయనకు తనకున్న ఏకైక ఇంటిని అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి  రావడం ఏమిటనే సందేహం పీవీఆర్కే ప్రసాద్ కు కలిగింది. 

రాజకీయాల్లో దేశ అత్యున్నత పదవులు అనుభవించినా.. సంపాదించుకోవడం అంటే ఏమిటో తెలియని రాజకీయ నేతల్లో పీవీ నరసింహారావు ఒకరు. అంతేకాదు సమకాలీన రాజకీయాల్లో దేశం కోసం పరితపిస్తూ న స్వలాభం ఏంటో చూసుకోని ఇలాంటి వ్యక్తులు ఉండటం బహుశా పీవీ లాంటి నేతలకే దక్కుతుంది.  ప్రస్తుత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా అదే తరహా వ్యక్తి అని చెప్పాలి.  తన రాజకీయ జీవితంలో సంపాదించాలనకుంటే బోలేడు మార్గాలున్నాయి. కానీ తప్పుడు మార్గాలను అవలంబించకుండా నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని చివరి వరకు పాటించిన నేతల్లో పీవీ నరసింహారావు ఒకరు.  అయినా.. ఆయనపై జేఎంఎం ముడుపుల కుంభకోణం ఒకటి వచ్చిపడింది. కానీ అందులో ఆయన నిర్దోషిగా బయటపెట్టారు.  

ఇంతకీ  పీవీకి ఇల్లు అమ్మాల్సిన అవసరం ఏమిటని తనకు వచ్చిన సందేహాన్ని  పీవీ ముందు పెట్టారు పీవీఆర్కే ప్రసాద్. జేఎంఎం సహా అన్ని కేసుల్లో నిర్దోషిగా ఈ రోజు బయటపడ్డానంటే కోర్టుల్లో తన తరుపున వాదించిన లాయర్లే కారణం. వాళ్లవెరు నా నుంచి అడ్వాన్స్ తీసుకోలేదు. పైగా నేనేమిచ్చినా అదే తీసుకున్నారు. అదేలా అంటే పదవి నుంచి దిగిపోయాకా..తను ‘ఇన్ సైడర్’ పుస్తకం రాస్తే.. దాని నుంచి వచ్చే రాయల్టీని వాళ్లకిస్తూ వచ్చానని ప్రసాద్ కు చెప్పారు. ఇంకా ఇవ్వాల్సింది చాలా ఉంది. వాళ్ల ఫీజుతో పాటు బాకీ తీర్చుకుండా వెళ్లిపోతానన్న భయం తనను వెంటాడుతుందని చెప్పుకొచ్చారు పీవీ. 

దేశాన్ని సరళీకృత ఆర్ధిక విధానాలతో గట్టెక్కించిన నేతకు వకీల్లకు ఫీజులు చెల్లించడానికి తనకుకున్న ఒకే ఒక ఇల్లు అమ్మాలనుకోవడం పెద్ద విచిత్రమే అనిపించింది అప్పట్లో పీవీఆర్కే ప్రసాద్ తో పాటు సామాన్య ప్రజానీకానికీ కూడా. అంతేకాదు ఒకరికి బాకీ ఉండకూడదనే విషయం పీవీ లాంటి వ్యక్తిని  చూసి నేర్చుకోవాలి. పీవీ ఇంటి విషయాలతో పాటు ఇంటి ఖర్చులను అప్పట్లో ఆఫీసర్ ఆన్ స్పెషల్ డ్యూటీ లొ  ఉన్న ఎ.వి.ఆర్.కృష్ణమూర్తి చేసుకుంటూ ఉండేవారు. ఉన్న ఇళ్లు అమ్మేస్తే మిగిలిన జీవితం గురించి ఆలోచించాలని కదా. అందులో ఆలోచించాడానిక ఏముంది. మాజీ ప్రధాని హోదాలో ఆయనకు ఇంటితో పాటు పలు సౌకర్యాలు ఉండనే ఉన్నాయి. అందుకే ఇల్లు అమ్మినా పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన పనిలేదనే విషయాన్ని ప్రసాద్ చెప్పారు. ఆ పార్టీ అధ్యక్ష, ప్రధాన  కార్యదర్శిగా ఉన్నపుడు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు కళ్ల చూసారు పీవీ. వాటన్నింటికి అప్పటి కాంగ్రెస్ కోశాధికారి సీతారాం కేసరే చూసుకునేవారు. పార్టీ డబ్బును తన సొంత అవసరాల కోసం ఎలా వాడుకుంటానని చెప్పుకొచ్చారు పీవీ. ఎవరేం ఇచ్చినా.. సీతారాం కేసరికే పంపించే వాడినని చెప్పేవారు పీవీ. 

చివరిరోజుల్లో ఆయనకి ఆప్తులుగా ఆయన పరిగణించిన వాళ్ళంటూ ఎవరన్నా మిగిలిలారంటే  - బహుశా - ఆయన వ్యక్తిగత సిబ్బందిగా పనిచేస్తూ వచ్చిన ఎ.వి.ఆర్‍. కృష్ణమూర్తి, రామూ దామోదరన్‍, ఖండేకర్‍, ఐఏయస్‍ అధికారి రతన్‍ వట్టల్‍, నేను (ఎం.వీఆర్కే ప్రసాద్) మాత్రమే. ఆయనకి పరిచయంలేని అనేకమంది దేశభక్తులు మాత్రం ఆయనకి సానుభూతిపరులుగా మిగిలిపోయారు.
ఇక పీవీఆర్కే ప్రసాద్ పీవీ ఇల్లును అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేసినా  కొన్నినెలలకే  2004 డిసెంబరు 23 న ఆయన ఢిల్లీలో తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన తన లాయర్లకు ఫీజుల బకాయిలు చెల్లించారో లేదో తనకు తెలియదని చెప్పుకొచ్చారు. ఏది ఏమైనా పీవీ నరసింహారావు లాంటి వ్యక్తి రాజకీయాల్లో ఉన్న  విలువలు, నీతి నిజాయితీలకే విలువ ఇచ్చారు. ఇలాంటి నిబద్ధతను  పాటించే నేతలు నూటికో.. కోటికో ఒక్కరుంటారు. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

