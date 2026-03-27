Excise Duty On Petrol Slashed To Rs 3: ఇంధన సంక్షోభం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా వాహనదారులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. అంతేకాదు పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు వారికి పెనుభారంగా మారాయి. ఇటీవలె నగదు ఇస్తేనే ఆయిల్ సరఫరా చేస్తామంటూ కంపెనీలు మెలిక పెట్టడంతో నగదు లేక డీలర్లు బంకులను మూసేశారు. ఆయిల్ కంపెనీలు క్రెడిట్ సదుపాయాన్ని నిలిపివేశాయి. దీంతో హైదరాబాద్ లో కూడా పలు ప్రాంతాల్లో బంకులు బంద్ చేశారు. అయితే, తాజాగా ఆయిల్ కంపెనీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పెట్రోల్, డీజిల్ పై అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీని తగ్గిస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయంతో హెచ్ పీసీఎల్, ఐఓసీఎల్, బీపీసీఎల్ షేర్లు కూడా భారీగా లాభపడే అవకాశం ఉంది. ఈ అదనపు డ్యూటీ తగ్గించిన నేపథ్యంలో పెట్రోల్ పై రూ.13 ఉంటే రూ.3 తగ్గించగా.. డీజిల్ పై రూ.10 ఉంటే ఇప్పుడు సున్నాకు తగ్గించినట్లు ప్రకటించింది.
ఇంద్ర సంక్షోభం నేపథ్యంలో ఇటీవల నయారా ఎనర్జీ ఇంధన ధరలను కూడా పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే మిగతా చమురు కంపెనీలు కూడా అదే బాట పట్టే అవకాశం ఉందన్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆయిల్ కంపెనీలకు భారీ ఊరట అందించింది. తక్షణమే ఈ పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల నిర్ణయం రిటైల్ మార్కెట్ పై ప్రభావం చూపనప్పటికీ ప్రజలపై ఈ ఇంధన ధరల భారాన్ని తగ్గించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
