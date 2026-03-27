Excise Duty Cut: కేంద్రప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌.. పెట్రోల్‌పై ఎక్సైజ్‌ డ్యూటీ లీటర్‌కు రూ.3 తగ్గింపు, డీజిల్‌పై పూర్తిగా..!

Excise Duty On Petrol Slashed To Rs 3: వాహనదారులకు కేంద్రం బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పెట్రోల్, డీజిల్ పై అదనంగా విధించే ఎక్సైజ్ డ్యూటీని తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో పెట్రోల్ పై రూ.13 ఉన్న డ్యూటీని రూ.3 కు తగ్గించగా.. డీజిల్ పై రూ.10 ఉంటే దాన్ని పూర్తిగా ఇప్పుడు సున్నాకు తగ్గించినట్లు వెల్లడించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 27, 2026, 09:48 AM IST

Excise Duty On Petrol Slashed To Rs 3: ఇంధన సంక్షోభం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా వాహనదారులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. అంతేకాదు పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు వారికి పెనుభారంగా మారాయి. ఇటీవలె నగదు ఇస్తేనే ఆయిల్ సరఫరా చేస్తామంటూ కంపెనీలు మెలిక పెట్టడంతో నగదు లేక డీలర్లు బంకులను మూసేశారు. ఆయిల్ కంపెనీలు క్రెడిట్ సదుపాయాన్ని నిలిపివేశాయి. దీంతో హైదరాబాద్ లో కూడా పలు ప్రాంతాల్లో బంకులు బంద్ చేశారు. అయితే, తాజాగా ఆయిల్ కంపెనీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పెట్రోల్, డీజిల్ పై అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీని తగ్గిస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయంతో హెచ్ పీసీఎల్, ఐఓసీఎల్, బీపీసీఎల్ షేర్లు కూడా భారీగా లాభపడే అవకాశం ఉంది. ఈ అదనపు డ్యూటీ తగ్గించిన నేపథ్యంలో పెట్రోల్ పై రూ.13 ఉంటే రూ.3 తగ్గించగా.. డీజిల్ పై రూ.10 ఉంటే ఇప్పుడు సున్నాకు తగ్గించినట్లు ప్రకటించింది.

ఇంద్ర సంక్షోభం నేపథ్యంలో ఇటీవల నయారా ఎనర్జీ ఇంధన ధరలను కూడా పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే మిగతా చమురు కంపెనీలు కూడా అదే బాట పట్టే అవకాశం ఉందన్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆయిల్ కంపెనీలకు భారీ ఊరట అందించింది. తక్షణమే ఈ పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల నిర్ణయం రిటైల్ మార్కెట్ పై ప్రభావం చూపనప్పటికీ ప్రజలపై ఈ ఇంధన ధరల భారాన్ని తగ్గించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

