Zeenia Exit Poll 2026: 5 రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపు ఎవరిది? ఆసక్తికరంగా జీనియా ఏఐ ఎగ్జిట్ పోల్స్!

Zeenia Exit Poll 2026: 5 రాష్ట్రాలలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. ఫలితాలు వెలువడే మే 4వ తేదీపైనే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఉంది. ఇప్పటికే పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు, అస్సాం, కేరళం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలు విడుదల అవుతున్నాయి. పలు జాతీయ, ప్రాంతీయ సర్వే సంస్థలు తమ విశ్లేషణలను వెల్లడిస్తున్నాయి. ఓట్ల లెక్కింపునకు ముందే ఓటర్ల మనోభావాలు ఎలా ఉన్నాయనే అంశంపై ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఒక ప్రాథమిక అవగాహన కల్పిస్తాయి. అయితే ఫలితాలకు ముందు జీ న్యూస్.. జీనియా ఏఐ సర్వే నిర్వహించింది. ఈ సర్వే వివిధ రాష్ట్రాల ప్రజల అభిప్రాయాలను వెల్లడించింది. మరి జీ న్యూస్ చేపట్టిన జీనియా ఏఐ సర్వేలో ఎవరికి ఓట్లు పడ్డాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎవరిది పైచేయి?
మొత్తం 294 స్థానాలున్న పశ్చిమ బెంగాల్లో రెండు దశల్లో (ఏప్రిల్ 23, 29) ఎన్నికలు జరిగాయి. మమతా బెనర్జీ నాయకత్వంలోని అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య హోరాహోరీ పోరు జరిగింది. బెంగాల్లో ఎలాగైనా అధికారంలోకి రావాలని బీజేపీ పట్టుదలగా ఉంది. నాలుగోసారి ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని దీదీ బలంగా కోరుకుంటున్నారు. అయితే 2021లో టీఎంసీ 294 స్థానాలకు గాను 215 గెలుచుకోగా.. బీజేపీ 77 స్థానాలు దక్కించుకుంది. ఈసారి సర్వేలో ఏ పార్టీ కూడా స్పష్టమైన ముందంజలో ఉన్నట్లు కనిపించకపోవడంతో.. ఈ రెండు పార్టీల మధ్య పోటీ మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే ఈ సర్వేలో బెంగాల్లో సీఎంగా ఎవరు ఉండాలని కోరుకుంటున్నారని ప్రజలను అడగ్గా.. మమతా బెనర్జీ 42% మద్దతుతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. సువేందు అధికారి 36% మద్దతుతో రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత అభిషేక్ బెనర్జీ, దిలీప్ ఘోష్, అగ్నిమిత్ర పాల్లకు 9% మద్దతు ఉండగా.. ఇతరులు 5% మంది ఉన్నారు.
అస్సాంలో ఎవరిది పైచేయి?
అస్సాంలో బీజేపీ సారథ్యంలోని ఎన్డీయే కూటమి, కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలోని మహాజోత్ కూటమి మధ్య పోటీ నెలకొంది. సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ బీజేపీ తరఫున ప్రచారం చేయగా.. కాంగ్రెస్ ప్రచారంలో గౌరవ్ గొగొయ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. జీనియా సర్వే అస్సాంపై ప్రజాభిప్రాయాన్ని కూడా వెల్లడించింది. 52% మద్దతుతో హిమంత బిస్వా శర్మ ముఖ్యమంత్రి పదవికి ప్రధాన పోటీదారుగా కనిపిస్తున్నారు. 31% ఓట్లతో గౌరవ్ గోగోయ్ రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు. అదే సమయంలో, సర్బానంద సోనోవాల్కు 10% మద్దతు, అఖిల్ గోగోయ్కు 7% మద్దతు ఉంది. దీనిని బట్టి ప్రస్తుతం అస్సాంలో హిమంత బిస్వా శర్మ బలమైన స్థానంలో ఉన్నారని స్పష్టమవుతోంది.
తమిళనాడులో ఎవరిది పైచేయి?
తమిళనాడులోని 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఒకే విడతలో (ఏప్రిల్ 23) పోలింగ్ జరిగింది. 85 శాతానికి పైగా ఓటింగ్ నమోదైంది. తమిళనాడు ఎన్నికల చరిత్రలోనే ఇది అత్యధిక పోలింగ్. అయితే తమిళనాడులో డీఎంకే అధికారంలోనే కొనసాగుతుందని జీనియా ఏఐ సర్వే అంచనా వేసింది. డీఎంకే 140 నుంచి 162 సీట్లు గెలుచుకుంటుందని అంచనా. ఏఐఏడీఎంకే-బీజేపీ కూటమి 52 నుంచి 74 సీట్లు గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది. ఇతర పార్టీలు 13 నుంచి 33 సీట్లు గెలుచుకుంటాయని జీనియా ఏఐ సర్వే అంచనా వేసింది.
కేరళంలో ఎవరిది పైచేయి?
కేరళంలో పినరయి విజయన్ సారథ్యంలోని ఎల్డీఎఫ్ కూటమి, కాంగ్రెస్ సారథ్యంలో యూడీఎఫ్ కూటమి మధ్య హోరాహోరీ పోటీ జరిగింది. పదేళ్లు సీఎంగా పని చేసిన విజయన్ మరోసారి అధికారంలోకి వస్తామనే ధీమాతో ఉన్నారు. కేరళలోని 140 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఏప్రిల్ 23న ఎన్నికలు జరిగాయి. 74 శాతానికిపైగా పోలింగ్ నమోదైంది. అయితే జీనియా ఏఐ ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాల ప్రకారం కేరళలో యూడీఎఫ్దే పైచేయిగా ఉంది. యూడీఎఫ్ 63 నుంచి 74 సీట్లు గెలుచుకుంటుందని అంచనా. ఎల్డీఎఫ్ 58-70 సీట్లు, ఎన్డీఏ 2-5 సీట్లు గెలుచుకుంటాయని అంచనా.
పుదుచ్చేరిలో ఎవరిది పైచేయి?
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలో ఎన్డీయే కూటమి, ఇండియా బ్లాక్ మధ్య పోటీ ఉంది. అయితే మొత్తం 30 అసెంబ్లీ స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో, అధికార పీఠాన్ని దక్కించుకోవడానికి కావాల్సిన 16 సీట్ల మ్యాజిక్ ఫిగర్ను ఎన్డీఏ కూటమి సునాయాసంగా అధిగమిస్తుందని జీనియా ఏఐ సర్వే అంచనా వేసింది. ఈ కూటమికి 14 నుండి 18 స్థానాలు దక్కే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యర్థి సెక్యులర్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్ (SPA) కూటమి 7-11 స్థానాలకే పరిమితం కానుండగా, ఇతరులు 2-4 స్థానాల్లో గెలిచే అవకాశం ఉంది.
ఫలితాలకు ముందు పెరిగిన ఉత్సాహం..
మే 4వ తేదీ సమీపిస్తుండటంతో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కుతోంది. అయితే, ఈ సర్వే కేవలం ప్రజాభిప్రాయాన్ని మాత్రమే ప్రతిబింబిస్తుంది. ఓట్లు లెక్కించిన తర్వాతే అసలు ఫలితాలు తెలుస్తాయి. మరో 5 రోజుల్లో 5 రాష్ట్రాలలో ప్రజలు అధికార బాధ్యతను ఎవరికి అప్పగించారో తెలియనుంది.
Also Read: Exit Poll Results 2026: హీరో విజయ్ సీఎం అవుతాడా? పశ్చిమబెంగాల్లో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందా? 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్..
Also Read: Tamil Nadu Exit Poll: తమిళనాడులో హీరో విజయ్ సీఎం అవుతాడా? ఎగ్జిట్ పోల్స్ సర్వే ఏం చెబుతోంది?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి