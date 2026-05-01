Exit Poll 2026: పశ్చిమ బంగాల్, తమిళనాడులలో అధికార మార్పిడి తథ్యమా..! ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..

మే4వ తేదీన ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడబోతున్నాయి. ఎన్నికల ఫలితాలకంటే ముందుగా కొన్ని సర్వేసంస్థలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ వెల్లడించాయి. కొన్నిరాష్ట్రాల్లో అధికార మార్పు తథ్యమని.. ఊహించని ఫలితాలతో రాజకీయపార్టీల భవిష్యత్తు ఉండబోతుందని విశ్లేషించారు. ఇంతకీ ఏయే రాష్ట్రాల్లో ఏ రాజకీయ పార్టీని ప్రజలు ఆదరించారు. ఎవరిని చీదరిస్తారనేది ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెబుతున్నాయి. నాలుగు రాష్ట్రాల్లు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఆసక్తిరేకెత్తించే ఎన్నికలఫలితాలు వెలువడబోతున్నట్టు ముందస్తుగా ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెబుతున్నాయి. సర్వే సంస్థలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ తో ప్రజాతీర్పును అంచనా వేశారు. వెలువడిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎన్నికల్లో ఓటరు తీర్పు ఎలా ఉండబోతోందోనని సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాయి. ఈ ఎన్నికల్లో మహిళలు, యువతరం ఓటర్లు బాధ్యతగా ఓటేసి విలక్షణ తీర్పునకు కారణమవుతారానేది చూడాలి. జనాభా ప్రాతిపదికన పోలింగ్ సమయంలో మహిళల భాగస్వామ్యం పెరగడం. అనేక రాష్ట్రాల్లో పురుషుల కంటే మహిళా ఓటర్లే అధిక సంఖ్యలో ఓటు వేసినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇది రాష్ట్రాల భవిష్యత్తును నిర్ణయించడంలో మహిళా లోకం నిర్ణయాత్మక శక్తిగా మారిందని సూచిస్తోంది. సంక్షేమ పథకాలు, మహిళా భద్రత వంటి అంశాలు వారిని పోలింగ్ బూత్ల వరకు రప్పించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయని తెలుస్తోంది.
తమిళనాడులో ఈసారి ఓటర్లు తమ చైతన్యాన్ని చాటుకున్నారు. ఏప్రిల్ 23న ఒకే విడతలో జరిగిన 234 నియోజకవర్గాల ఎన్నికల్లో సుమారు 82.24 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. పోలింగ్ ముగిసే సమయం దాటినప్పటికీ, అనేక కేంద్రాల్లో ఓటర్లు కిలోమీటర్ల మేర బారులు తీరడం గమనార్హం. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, చివరి నిమిషం వరకు ఓటర్లు ఉత్సాహంగా ఓటు వేయడానికి రావడం ఈసారి ఎన్నికల ప్రత్యేకతగా నిలిచింది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యధికంగా ఓటింగ్ శాతం నమోదైంది. పెరిగిన ఓటుశాతం ఏ రాజకీయ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉండబోతుందో అని రాజకీయ విశ్లేషకులు భిన్నాభిప్రాయాలను వెల్లడించారు.
తమిళనాడు గడ్డపై కొత్త రాజకీయ పార్టీ పెను సంచలనం సృష్టించింది. అధికార పార్టీకే ప్రజలు పట్టంకడుతున్నారని మెజారిటీ సర్వేసంస్థలు అభిప్రాయాలను ఎగ్జిట్ పోల్స్ రూపంలో వెల్లడించాయి. అయితే...ఒక సర్వే సంస్థ యాక్సిస్ మై ఇండియా ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు తమిళ వెట్రికళగం పార్టీకి మెజారిటీ సీట్లు వస్తాయని అంచనా వేసింది. తమిళనాడు గడ్డపై టీవీకే విజయ్ విజయ దుందుభి మోగిస్తారని, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడనే అంచనాలు రాజీకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తమిళనాడులోని మధ్యతరగతి మహిళలు, యువతరం ఓటర్లు విజయ్ నాయకత్వాన్ని బలపరిచాయని యాక్సిస్ మై ఇండియా అంచనాలు రాజకీయ పార్టీలను ఆలోచనలో పడేశాయి.
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సినీ నటుల ప్రవేశం కొత్తేమీ కాకపోయినప్పటికీ, 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలో నటుడు విజయ్ రాక ఒక ప్రత్యేక ఉత్కంఠను రేకెత్తించింది. ఆయన స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీపై సామాన్య ప్రజల్లో, రాజకీయ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. 234 నియోజకవర్గాల్లో ఒకే దశలో జరిగిన ఎన్నికల్లో 82 శాతం పైగా ఓటింగ్ నమోదైంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం డీఎంకే ఆధిక్యం కొనసాగుతుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో టీవీకే విజయ్, బీజేపీ కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని సూచనలు వెలువడుతున్నాయి.
తమిళనాడులో ప్రజలు అధికార మార్పును కోరుకుంటున్నారా? సినీనటుడు విజయ్ రాకతో రాజకీయ సమీకరణలు చోటుచేసుకున్నాయా? అధికారపార్టీ ఓట్లను విజయ చీల్చాడా? ఒంటరిపోరాటంతో ప్రజలను ఆకట్టుకున్నాడా? అంతుబట్ట కుండా ఉంది. తమిళనాడులో ఓటింగ్ సరళిని బట్టి మహిళా ఓటర్లు, యువతరం ఓటర్లు విజయ్ పార్టీని అక్కున చేర్చుకున్నారని సమాచారం. యాక్సిస్ మై ఇండియా ఎగ్జిట్ పోల్ ప్రకారం.. 234 మంది సభ్యులున్న అసెంబ్లీలో టీవీకే 98 నుంచి 120 సీట్ల మధ్య గెలుచుకుంటుందని అంచనా. దీంతో ఆ పార్టీ 118 సీట్ల మెజారిటీ మార్కుకు చేరువలో ఉంది. అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే నేతృత్వంలోని కూటమి 92 నుంచి 110 సీట్లు, ఏఐఏడీఎంకే నేతృత్వంలోని కూటమి 22 నుంచి 32 సీట్లు గెలుచుకుంటాయని అంచనా వేసింది. అయితే మిగిలిన అన్ని సర్వేలు మాత్రం విజయ్కు అన్ని సీట్లు వచ్చే అవకాశం లేదని అంచనా వేశాయి.
తమిళనాడులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయనే అభిప్రాయాలు వెల్లడవుతున్నాయి. జనసేన పార్టీని స్థాపించిన కొత్తల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రెండు చోట్ల పోటీ చేసినట్లే...విజయ్ తమిళనాడులో రాజకీయ పార్టీని పెట్టి రెండు చోట్ల పోటీచేశారు. అంతకు ముందు టీడీపీ స్థాపించినపుడు ఎన్టీఆర్.. ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టినపుడు చిరంజీవి కూడా రెండు చోట్ల పోటీ చేసారు. వాళ్ల లాగే 2019 ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ పోటీచేసిన రెండుచోట్ల పరాజయాన్ని చవిచూశారు. ఆ తర్వాత 2024 ఎన్నికల్లో ఏపీ ఎన్నికల రాజకీయ ముఖ చిత్రాన్నే మార్చేశారు. పరిస్థితులను అనుకూలంగా మార్చుకున్నారు. చంద్రబాబు ఆరెస్టు సమయంలో రాజమండ్రి జైలుకెళ్లిన పవన్, చంద్రబాబును పరామర్శించిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ, చంద్రబాబు కుమారుడు లోకేశ్ తో కలిసి సంఘీభావాన్ని ప్రకటించారు. ఆతర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ ముఖచిత్రంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. అనుకున్నది సాధించారు. అధికార మార్పిడికి కేంద్ర బింధువయ్యారు. సినిమాల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్... ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పాలిటిక్స్ కే పవర్ ఇచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటిక్స్ లో రియల్ పవర్ స్టార్ గా మారారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పవన్ కళ్యాణ్ తరహాలో టీవీకే విజయ్ కుమార్ తమిళనాడు రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పుతారనే భావన వ్యక్తమవుతోంది.
సీఎన్ఎన్ న్యూస్ 18 కోసం ఓట్ వైబ్ నిర్వహించిన తాజా ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాల ప్రకారం, విజయ్ వ్యక్తిగత చరిష్మా ఓట్ల రూపంలో కనిపిస్తున్నప్పటికీ, అది నిర్ణయాత్మకమైన సీట్ల రూపంలోకి మారడం లేదని తెలుస్తోంది. దశాబ్దాలుగా డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే వంటి దిగ్గజ పార్టీల నీడలో ఉన్న తమిళనాట, విజయ్ ఒక బలమైన శక్తిగా ఆవిర్భవించినా, అధికారాన్ని శాసించే స్థాయికి మాత్రం ఇంకా చేరుకోలేదని కొన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ విశ్లేషించాయి.
పీపుల్స్ ఇన్సైట్ పోల్ విడుదల చేసిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం, తమిళనాడులో డీఎంకే కూటమికి 122- 140 సీట్లు, ఏడీఎంకే కూటమికి 60 - 70 స్థానాలు, విజయ్ పార్టీ టీవీకేకి 30 - 40 సీట్లు, ఇతరులు 0 - 4 సీట్లు సాధించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. మ్యాట్రిజ్ ఎగ్జిట్ పోల్ ప్రకారం, తమిళనాడులో డీఎంకే కూటమికి 122-132 సీట్లు, ఏడీఎంకే కూటమికి 87-100 సీట్లు, టీవీకే 10-12 సీట్లు, ఇతరులు 0 - 6 సీట్లు గెలుచుకోనున్నాయి. చాణక్య కూడా తమిళనాడులో డీఎంకే మళ్లీ అధికారంలోకి రాబోతున్నట్టు చెప్పింది.
పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం ఎవరిదనే విషయంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 294 స్థానాలుండగా.. అధికారం చేపట్టేందుకు 148 స్థానాలు అవసరం. గెలుపునకు సంబంధించి ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు వెలువడ్డాయి. వీటిలో పీపుల్స్ పల్స్, పోల్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ సర్వేలు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ విజయం సాధించే అవకాశం ఉందని పేర్కొనగా.. మ్యాట్రిజ్, పీ-మార్క్, చాణక్య స్ట్రాటజీస్, పోల్ డైరీ వంటి సర్వేలు ఎన్డీఏ వైపు మొగ్గు చూపాయి.
పశ్చిమబెంగాల్ కు మూడుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రాతినిథ్యం వహించిన మమతా బెనర్జీని అక్కడిప్రజలు ఆదరించినప్పటికీ.. ఈఎన్నికల్లో అధికార మార్పును కోరుకుంటున్నారనే అభిప్రాయంతో ఎగ్జిట్ పోల్స్ వెలువడ్డాయి. ఇక్కడ జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి అధికారాన్ని చేపడుతోందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేశాయి.
సర్వేసంస్థలు వెల్లడించిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాయి. రెండో దశ పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం టీఎంసీ, బీజేపీ మధ్య పోటీ కనిపిస్తోంది. అధిక సంఖ్యలో పోలింగ్ శాతం నమోదు కావడం, ముఖ్యంగా మహిళా ఓటర్లు పాల్గొనడం ఫలితాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమిలో భారతీయ జనతాపార్టీతో జతకట్టిన పార్టీలు మెజారిటీ సీట్లను గెలుచుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలున్నాయని మెజారిటీ సర్వే సంస్థలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలను వెల్లడించాయి. మ్యాట్రిజ్ సంస్థ అంచనా ప్రకారం బీజేపీ కూటమి అభ్యర్థులు 146 నుంచి161 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తారని అంచనా వేసింది. పీమార్క్ సంస్థ అంచనా ప్రకారం బీజేపీ కూటమి అభ్యర్థులు 150 నుంచి175 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో గెలుపొందే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. చాణక్య స్ట్రాటజీస్ సంస్థ అంచనా ప్రకారం బీజేపీ అభ్యర్థులు 150 నుంచి160 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో గెలుపొందే అవకాశం ఉందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెబుతున్నాయి. అలాగే పోల్ డైరీ సంస్థ బీజేపీ కూటమి అభ్యర్థులు 142 నుంచి 171 స్థానాలను కైవసం చేసుకునే అవకాశం ఉందని అంచనాలున్నాయి. మమతాబెనర్జీ రాజకీయపార్టీ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీకే ప్రజలు పట్టంకడుతారని పీపుల్స్ పల్స్, పోల్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ సంస్థలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేశాయి. పీపుల్స్ పల్స్ సంస్థ అంచనా ప్రకారం తృణమూల్ కాంగ్రెస్ 177 నుంచి 187 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంటుందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ వెల్లడయ్యాయి. పోల్ పోల్స్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం 146 స్థానాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ విజయం సాధిస్తుందని అంచనా వేసింది.
అస్సాంలో బీజేపీ మరో భారీ విజయం సాధించబోతోందని అన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు చెబుతున్నాయి. 85 శాతం పైగా పోలింగ్ నమోదైన అసోంలో బీజేపీ ఆధిక్యం కొనసాగుతుందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ సూచిస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్, ప్రాంతీయ పార్టీలతో పోటీ ఉన్నప్పటికీ, ఎన్డీఏ బలంగా నిలుస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి.రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హిమంత శర్మ నేతృత్వంలోని ఆ పార్టీ మరోసారి అధికారంలోకి రావచ్చు. యాక్సిస్ మై ఇండియా ఎగ్జిట్ పోల్ ప్రకారం ఆ పార్టీ 88-100 సీట్లు గెలుచుకోగా, కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని కూటమి 24-36 సీట్లతో సరిపెట్టుకోవచ్చని తెలిపింది.
ఎప్పటిలాగే అధిక ఓటింగ్ నమోదైన కేరళంలో ఎగ్జిట్ పోల్స్ స్పష్టమైన మెజారిటీని చూపడం కష్టం. ఎల్డిఎఫ్, యూడిఎఫ్ మధ్య పోటీ తీవ్రంగా ఉందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెబుతున్నాయి. ఈ రాష్ట్రంలో ఓటర్ల అభిప్రాయం చివరి నిమిషంలో మారే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
పుదుచ్చేరి రాష్ట్రంలో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలోని ఎన్డీఏ ఆధిక్యం సాధించే అవకాశం ఉందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెబుతున్నాయి. అధిక ఓటింగ్ ప్రజల రాజకీయ చైతన్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం బీజేపీ అసోం, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల్లో బలంగా నిలుస్తోంది. తమిళనాడులో డీఎంకే ఆధిక్యం కొనసాగుతుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. పశ్చిమ బెంగాల్లో టీఎంసీ–బీజేపీ మధ్య పోటీ, కేరళలో ఎల్డిఎఫ్–యూడిఎఫ్ మధ్య పోటీ కనిపిస్తోంది.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
Also Read: Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!
Also Read: Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..
