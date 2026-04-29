Exit Poll Results 2026 Updates: దేశంలో ఇటీవలే ప్రారంభమైన ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియ నేటితో ప్రశాంతంగా ముగిసింది. మే 4వ తేదీన వెలువడనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల కోసం యావత్ భారత్ ఎదురుచూస్తోంది. అయితే ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీ అధికారం చేజెక్కిచ్చుకోబోతుందనే అంశంలో ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వే వచ్చేసింది.
బీజేపీకి 'బెంగ'ల్ తప్పదా?
|పార్టీ
|తృణమూల్ (TMC)
|ఎన్డీఏ (NDA)
|కాంగ్రెస్ (INC)
|సీపీఎం (CPM)
|ఇతరులు
|సీట్లు
|170 - 190
|120 - 130
|1 - 4
|0 - 2
|1 - 5
ఈ సర్వే ప్రకారం భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంతో ఆశలు పెట్టుకున్న పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్ను పరిశీలిస్తే.. బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్టీఏ (NDA) కూటమికి మరోసారి పరాభవం తప్పదని అంచనా వేస్తున్నారు. సీఎం మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) పార్టీ మరోసారి అధికారం చేపట్టబోతోందని సర్వే చెబుతోంది. అధికార టీఎంసీ పార్టీ 170 నుంచి 190 స్థానాల్లో విజయం సాధించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
అలాగే ఎన్డీఏ కూటమికి 120 -130 స్థానాలు.. కాంగ్రెస్ (INC)కు 1-4 సీట్లు.. సీపీఎం (CPM) పార్టీకి 0-2 స్థానాలతో పాటు ఇతరులు 1-5 సీట్లలో గెలిచే అవకాశం ఉందని ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వే చెబుతోంది. అయితే పశ్చిమ బెంగాల్లోని 294 అసెంబ్లీ ఎన్నికల స్థానాలకు గానూ మ్యాజిక్ మార్క్ 148 స్థానాల్లో గెలుపొందిన వారే అధికారం చేపట్టే అవకాశం ఉంది. దీంతో సర్వే ప్రకారం పశ్చిమ బెంగాల్లో మరోసారి దీదీ అధికారం చేపట్టబోతోందని అంచనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. మమతా బెనర్జీ వరుసగా నాలుగో సారి అధికారం చేపట్టి రికార్డు నెలకొల్పే అవకాశం ఉంది.
కేరళలో మారనున్న అధికారం..
|పార్టీ
|కాంగ్రెస్ (UDF)
|ఎల్డీఎఫ్ (LDF)
|బీజేపీ (BJP)
|ఇతరులు
|సీట్లు
|76 - 81
|61 - 66
|3 - 4
|0 - 1
కేరళ విషయానికొస్తే ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ (UDF) కూటమి.. అధికారం చలాంచి దిశగా వెళుతుందని సర్వేలు చెబుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ యూడీఎఫ్ కూటమికి 76 - 81 స్థానాల్లో గెలుపొందుతుందని.. అలాగే సీఎం పినరయి విజయ్ పార్టీ ఎల్డీఎఫ్ (LDF) పార్టీకి 61 - 66 సీట్లు.. భారతీయ జనతా పార్టీకి 3 నుంచి 4 సీట్లు.. ఇతరులు సున్నా లేదా ఒక అసెంబ్లీ స్థానాల్లో నెగ్గే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ఏప్రిల్ 23న జరిగిన ఎన్నికల్లో 140 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను 74% పైగా ఓటింగ్ నమోదయింది. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 71 స్థానాలు చేరుకున్నవారు అధికారం చేపట్టనున్నారు. ఈ సర్వే ప్రకారం కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని (UDF) గెలుపు ఖాయమని.. పినరయ్ విజయన్ సీఎం స్థానం నుంచి తప్పుకోక తప్పదని సర్వేలు చెబుతున్నాయి.
మరోసారి ఎన్డీఏ..
|పార్టీ
|కాంగ్రెస్ +
|ఎన్డీఏ (NDA)
|ఇతరులు
|సీట్లు
|40 - 46
|84 - 90
|2 - 3
అస్సాం రాజకీయాల విషయానికొస్తే అధికార బీజేపీ ఎన్డీఏ కూటమి అలాగే కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలోని మహాజోత్ కూటమి మధ్య తీవ్ర ఉత్కంఠపోరు నెలకొంది. బీజేపీ తరఫున సీఎం హిమంత విశ్వ శర్మ దూకుడుగా ప్రచారం చేశారు. అస్సాంలో 126 అసెంబ్లీ స్థానాలకు జరిగిన పోటీల్లో అధికార ఎన్డీఏ కూటమి మరోసారి అధికారం చేపట్టబోతోందని సర్వే చెబుతోంది. బీజేపీ కూటమికి 46 శాతం ఓట్లతో 84 - 90 స్థానాల్లో గెలుపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. కాంగ్రెస్ కూటమికి 42 శాతం ఓట్లతో 40 - 46 స్థానాలు.. ఇతరులు 2 -3 స్థానాల్లో నెగ్గే అవకాశం ఉంది.
తమినాడులో వాళ్లదే అధికారం..
|పార్టీ
|డీఎంకే (DMK)
|అన్నాడీఎంకే (AIADMK)
|టీవీకే (TVK)
|సీట్లు
|130 - 141
|84 - 90
|4 - 8
ఈసారి తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మరింత ఆసక్తికరంగా సాగాయి. గత ఎన్నికల్లో ద్విముఖ పోరుగా ఉన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. హీరో విజయ్ రాకతో త్రిముఖ పోరుగా మారాయి. సీఎం స్టాలిన్ నాయకత్వంలో అధికార ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం (DMK) పార్టీ ప్రచారంలో దూసుకుపోయింది. అయితే పళని స్వామి నాయకత్వంలోని అన్నా డీఎంకే (AIADMK) మాత్రం కొంత వెనుకబడిందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. తమిళనాట అధికారమే లక్ష్యంగా బరిలో దిగిన హీరో విజయ్ తమిళ వెట్రి కజగం (TVK) పార్టీ ప్రభావం చూపలేకపోయింది.
ఏప్రిల్ 23న జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లో 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు 80 శాతానికి పైగా ఓటింగ్ నమోదయింది. అయితే తమిళనాడు ఎన్నికల చరిత్రలో ఇదే అత్యధిక ఓటింగ్ కావడం విశేషం. ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వే ప్రకారం తమిళనాడు రాష్ట్రంలో మరొకసారి అధికార డీఎంకే పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పార్టీకి 130 - 141 స్థానాల్లో గెలుపొందే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అలాగే అన్నా డీఎంకే పార్టీకి 84 - 90 స్థానాలు.. విజయ్ టీవీకే పార్టీకి 4 - 8 స్థానాలు రావొచ్చని అంచనాలు చెబుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గానూ మ్యాజిక్ మార్క్ 118 స్థానాల్లో గెలుపొందిన పార్టీ అధికారం చేపడుతోంది.
పుదుచ్చేరి బీజేపీదే?!
|పార్టీ
|ఎన్డీఏ (NDA)
|కాంగ్రెస్ (SPA)
|టీవీకే (TVK)
|సీట్లు
|17 - 19
|11 - 12
|1 - 2
అదేవిధంగా పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లో మొత్తం 30 స్థానాలకు గాను భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ఎక్కువ 17 నుంచి 19 స్థానాల్లో గెలుపొందే అవకాశం కనిపిస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతృత్వంలోని కూటమికి 11 నుంచి 12 స్థానాలు.. అలాగే సినీ నటుడు విజయ స్థాపించిన టీవీకే పార్టీకి 1 - 2 స్థానాల్లో విజయం సాధించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. పుదుచ్చేరిలో ఎన్డీఏ కూటమి విజయం సాధిస్తుందని అంచనా.
మొత్తంగా హైదరాబాద్లోని ఎస్ఏఎస్ గ్రూపు చెందిన ఐఐటిఎస్ గ్రూప్ విడుదల చేసిన ఎగ్జిట్ పోల్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ 2026లో జరిగిన ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఫలితాలు ఇలా రాబోతున్నాయని అంచనా వేయడం జరిగింది. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కేరళలో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఏఫ్ (UDF), అస్సాంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ (NDA), తమిళనాడులో అధికార డీఎంకే (DMK), వెస్ట్ బెంగాల్లో అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC), పుదుచ్చేరిలో ఎన్డీఏ (NDA) కూటమి విజయకేతనం ఎగురవేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న ఎగ్జిట్ పోల్స్ సమాచారం కేవలం అంచనా మాత్రమే. కొన్నిసార్లు ఇందుకు భిన్నంగా కూడా ఫలితాలు రావొచ్చు లేదా దీనికి అనుగుణంగా వెలువడొచ్చు. కానీ, దీన్నే అంతిమంగా ఖరారు చేసుకోరాదు.)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook