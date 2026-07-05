/Mumbai Rains: భారీ వర్షాలకు ముంబై నగరం అతలాకుతలం.. 24 గంటల్లో ఏకంగా 300 మి.మీ. ల రికార్డు వర్షం.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ..!

Extreme Heavy rain continues in Mumbai city: మహారాష్ట్రలో వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు.ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ముంబై మహానగరాన్ని గత నాలుగు రోజులుగా భారీ వర్షాలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన ప్రజారవాణాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. పలు చోట్ల రైళ్లునిలిచిపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని వరద నీళ్లలో చిక్కుకున్నాయి. గత 24 గంటల్లో ముంబైలోని పలు ప్రాంతాల్లో 250 నుంచి 300 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. అంతే కాకుండా మరోసారి పలు ప్రాంతాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.
ఇప్పటి వరకు ముంబైలో 588 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. జులై సగటుతో పొలిస్తే ఇది సుమారు 74 శాతంగా ఉంది. జులై 2వ తేదీన ముంబై శివారు ప్రాంతాలైన విక్రోలిలో అత్యధికంగా 316 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఇప్పటికే భారీ వర్షాలతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ప్రజలకు సూచనలు చేశారు.
అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని హెచ్చరించారు. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వర్షాపాతం ను బట్టి సెలవుల్ని పొడించాలని ఇప్పటికే అధికారులు సూచించారు. పలు చోట్ల చెట్లు కూలిపోయి, విద్యుత్ తీగలు తెగిపడిన అనేక ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. రోడ్లపై నీళ్లు చేరి కాలనీలు చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి.
ప్రయాణికులకు విమానయాన సంస్థల అలర్ట్..
ముంబై మహానగరాన్ని భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్న తరుణంలో పలు ఎయిర్ లైన్స్ లు ప్రయాణికులకు పలు సూచనలు చేశాయి. ఇండిగో, అకాసా ఎయిర్, స్పైస్ జెట్ వంటి పలు విమాన అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. వాతావణంలో మార్పులు వల్ల విమానాల వేళల్లో మార్పులు, ఆలస్యం మొదలైనవి చోటు చేసుకుంటున్నాయని చెప్పారు.
ప్రయాణికులు ఎప్పటికప్పుడు ఎయిర్ లైన్స్ సంస్థలతో ప్రయాణికులు మాట్లాడి విమాన సర్వీసుల వివరాల్నితెలుసుకొవాలన్నారు. ప్రస్తుతం వాతావరణ సంబంధ సమస్యల కారణంగా తమకు సహాకరించాలని వివిధ ఎయిర్ లైన్స్ లు ప్రయాణికుల్ని కోరాయి.
ముంబైలో నెలకొన్న ప్రతికూల వాతావరణం విమాన షెడ్యూళ్లపై ప్రభావం చూపిందని తెలిపాయి. మేము వాతావరణాన్ని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తూ, మిమ్మల్ని మీ గమ్యస్థానాలకు సురక్షితంగా, సజావుగా చేర్చడానికి మా వంతు కృషి చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశాయి.
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