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Mumbai Rains: భారీ వర్షాలకు ముంబై నగరం అతలాకుతలం.. 24 గంటల్లో ఏకంగా 300 మి.మీ. ల రికార్డు వర్షం.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ..!

Heavy rains in Mumbai city: ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో ముంబై నగరం చిగురుటాకులా వణికిపోతుంది. లోతట్టుప్రాంతాలన్ని జలమయం అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో మరోసారి ముంబై వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 05, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:48 AM IST
Mumbai Rains: భారీ వర్షాలకు ముంబై నగరం అతలాకుతలం.. 24 గంటల్లో ఏకంగా 300 మి.మీ. ల రికార్డు వర్షం.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ..!
Image Credit: mumbainews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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