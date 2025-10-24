English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Karnataka Rains: కర్ణాటకలో దంచి కొడుతున్న వర్షాలు.. బెంగళూరు సహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జన జీవనం అస్తవస్త్యం..

Karnataka Rains: కర్ణాటకలో దంచి కొడుతున్న వర్షాలు.. బెంగళూరు సహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జన జీవనం అస్తవస్త్యం..

Karnataka Rain Alert: ఋతుపవనాల ప్రభావంతో  ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడుతో పాటు కర్ణాటకలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. అటు ఈశాన్య ఋతుపవనాల ప్రభావంతో కర్ణాటకతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి.  వచ్చే వారం రోజుల పాటు కర్ణాటకలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 24, 2025, 01:33 PM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
Eesha Rebba: స్టార్ దర్శకుడిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఈషా రెబ్బా.. మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇప్పించి మరి..!
6
Eesha Rebba
Eesha Rebba: స్టార్ దర్శకుడిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఈషా రెబ్బా.. మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇప్పించి మరి..!
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
5
Jio new prepaid plan
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
Karnataka Rains: కర్ణాటకలో దంచి కొడుతున్న వర్షాలు.. బెంగళూరు సహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జన జీవనం అస్తవస్త్యం..

Karnataka Rain Alert: కర్ణాటకలో అక్టోబర్ 29 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని కర్ణాటక వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీంతో మొత్తం 6 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా బెంగళూరుతో పాటు మైసూరులో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. దీంతో ప్రభుత్వం కూడా ప్రజలు అవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం బెంగళూరులో చినుకులుతో కూడిన భారీ వర్షాలతో జన జీవనం అస్తవస్త్యమైంది. బంగాళాఖాతం, అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనం కారణంగా కర్ణాటకలోని తీర ప్రాంతం, దక్షిణ లోతట్టు ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అంతేకాదు పలు చోట్ల 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంలో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. దీంతో మత్స్య కారులు సముద్రంలోకి వెళ్లద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెయిన్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. రాబోయే మూడు రోజులు బెంగళూరులో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మూడు రోజుల పాటు మన దేశ  సిలికాన్ సిటీ (బెంగళూరు)కి వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఈ రోజు శుక్రవారం కాబట్టి.. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఐటీ కంపెనీ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం ఇవ్వమని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అవసరమైతే.. ఈ నెల 29 వరకు  వర్క్ ఫ్రమ్ హోం ఇవ్వాలని చెప్పింది.ఐటీ ఉద్యోగుల రాకపోకల వల్ల వాళ్లతో పాటు మాములు చిన్నా, చితక చిరుద్యోగులు, ఎమర్జీన్సీ సర్వీసెస్ వారు పనులు కోసం బయటకు వెళ్లేవాళ్లు ట్రాఫిక్ వల్ల ఇబ్బందులు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. 

ప్రస్తుతం బెంగళూరుతో సహా రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలకు మూడు రోజుల పాటు ఎల్లో హెచ్చరిక జారీ చేశారు.ఉత్తర కన్నడ, ఉడిపి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది.  మిగిలిన అన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర కన్నడ, దక్షిణ కన్నడ, ఉడిపి, చిక్కమగళూరు, హాసన్, కొడగు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. భారీ వర్షాల వల్ల  కొండ చరియలు విరిగిపడే అవకాశాలుండటంతో ప్రజలు అవసరమైతే ప్రయాణాలు చేయాలని చెబుతున్నారు. 

అటు విజయనగరం, తుమకూరు, దావణగెరె, చిత్రదుర్గ, బళ్లారి, కొప్పల్, హావేరి, గడగ్, శివమొగ్గ, మైసూర్,  ధార్వాడ్, బెల్గాం జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. అటు బెంగళూరు రూరల్, చిక్కబళ్లాపూర్, కోలార్, మాండ్య, రామనగర,  బెంగళూరు అర్బన్, చామరాజనగర్, యాదగిరి, విజయపుర, రాయచూర్, కలబురగి జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని అక్కడి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Karnataka Rain AlertKarnataka weather forecastArabian Sea low pressurewidespread rain KarnatakaIMD alert Karnataka

Trending News