Karnataka Rains: కర్ణాటకలో దంచి కొడుతున్న వర్షాలు.. బెంగళూరు సహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జన జీవనం అస్తవస్త్యం..

Karnataka Rain Alert: కర్ణాటకలో అక్టోబర్ 29 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని కర్ణాటక వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీంతో మొత్తం 6 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా బెంగళూరుతో పాటు మైసూరులో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. దీంతో ప్రభుత్వం కూడా ప్రజలు అవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం బెంగళూరులో చినుకులుతో కూడిన భారీ వర్షాలతో జన జీవనం అస్తవస్త్యమైంది. బంగాళాఖాతం, అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనం కారణంగా కర్ణాటకలోని తీర ప్రాంతం, దక్షిణ లోతట్టు ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అంతేకాదు పలు చోట్ల 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంలో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. దీంతో మత్స్య కారులు సముద్రంలోకి వెళ్లద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెయిన్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. రాబోయే మూడు రోజులు బెంగళూరులో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మూడు రోజుల పాటు మన దేశ సిలికాన్ సిటీ (బెంగళూరు)కి వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఈ రోజు శుక్రవారం కాబట్టి.. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఐటీ కంపెనీ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం ఇవ్వమని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అవసరమైతే.. ఈ నెల 29 వరకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం ఇవ్వాలని చెప్పింది.ఐటీ ఉద్యోగుల రాకపోకల వల్ల వాళ్లతో పాటు మాములు చిన్నా, చితక చిరుద్యోగులు, ఎమర్జీన్సీ సర్వీసెస్ వారు పనులు కోసం బయటకు వెళ్లేవాళ్లు ట్రాఫిక్ వల్ల ఇబ్బందులు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.
ప్రస్తుతం బెంగళూరుతో సహా రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలకు మూడు రోజుల పాటు ఎల్లో హెచ్చరిక జారీ చేశారు.ఉత్తర కన్నడ, ఉడిపి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది. మిగిలిన అన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర కన్నడ, దక్షిణ కన్నడ, ఉడిపి, చిక్కమగళూరు, హాసన్, కొడగు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. భారీ వర్షాల వల్ల కొండ చరియలు విరిగిపడే అవకాశాలుండటంతో ప్రజలు అవసరమైతే ప్రయాణాలు చేయాలని చెబుతున్నారు.
అటు విజయనగరం, తుమకూరు, దావణగెరె, చిత్రదుర్గ, బళ్లారి, కొప్పల్, హావేరి, గడగ్, శివమొగ్గ, మైసూర్, ధార్వాడ్, బెల్గాం జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. అటు బెంగళూరు రూరల్, చిక్కబళ్లాపూర్, కోలార్, మాండ్య, రామనగర, బెంగళూరు అర్బన్, చామరాజనగర్, యాదగిరి, విజయపుర, రాయచూర్, కలబురగి జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని అక్కడి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
