Faaltu hai Kumbh: కుంభమేళ ఏంటీ.. అంతా ఫాల్తూ.. షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసిన ఆర్జేడీ చీఫ్.. వీడియో వైరల్..

rjd chief lalu prasad Yadav on Maha kumbh controversy comments: ప్రయాగ్ రాజ్ కుంభమేళకు ప్రతిరోజు కూడా భారీగా భక్తులు తరలివస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 50కోట్లకు పైగా భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించినట్లు యూపీ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. జన్వరి 13న ప్రారంభమైన కుంభమేళ, ఫిబ్రవరి 26తో ముగియనుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కుంభమేళలో మరో షాహీ స్నానం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఫిబ్రవరి 26న మహాశివరాత్రి నేపథ్యంలో కుంభమేళలో త్రివేణి సంగమంలో స్నానం చేసేందుకు భక్తులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

కుంభమేలలో ప్రతిరోజు వస్తున్న సంఖ్య మాత్రం తగ్గడంలేదని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో కుంభమేళ కోసం ఇటీవల ఇండియన్ రైల్వేస్ ప్రత్యేకంగా ట్రైన్ లను నడిపిస్తుంది. వందే భారత్ ట్రైన్ లను సైతం కుంభమేళకు మార్గలలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశారు.

#WATCH | Stampede at New Delhi Railway Station | Patna, Bihar: Former Union Railway Minister and RJD Chief Lalu Prasad Yadav says, "The incident is very unfortunate and I offer my condolences to the victims. This is a mismanagement by the Railway that led to the loss of so many… pic.twitter.com/83icLBvtSm

