/Free ACs: మోదీ సర్కార్ బంపర్ ఆఫర్.. అందరికీ ఉచిత ఏసీలు నిజమేనా? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే!

Modi Govt Free ACs With Aadhaar Card: ప్రతిరోజూ సోషల్ మీడియాలో అనేక వీడియోలు, వార్తలు వైరల్ అవుతుంటాయి. వీటిలో కొన్ని నిజమైనవి అయితే, మరికొన్ని నకిలీ వార్తలు కూడా ఉంటాయి. ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత, డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు అందుబాటులో లేవు, ఆర్బీఐ రూ.500 నోట్లను రద్దు చేయడం వంటి తప్పుడు సమాచారంతో ప్రజలను మోసం చేసే వీడియోలు నిత్యం కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటి ఫోటోలు, వీడియోలతో కొందరు ప్రజలను ఆందోళనకు గురిచేస్తుంటారు. కాబట్టి, ఏదైనా వార్త నిజమో కాదో మనం ముందుగా తెలుసుకోవాలి. ప్రస్తుతం నరేంద్ర మోదీ ఆధార్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఉచితంగా ఏసీలు ఇస్తున్నారనే వార్త కూడా వైరల్ అయ్యింది. ఇందులో నిజం ఎంత ఉందో చూడాలి.
మోదీ ఉచితంగా ఏసీలు ఇస్తున్నారా?
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అయ్యింది. అందులో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆధార్ కార్డుదారులందరికీ ఉచితంగా ఏసీలను అందజేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే పిఐబి ఫ్యాక్ట్ చెక్ ప్రకారం, ఇది పూర్తిగా ఒక ఫేక్ న్యూస్. ఏఐ (AI) సాయంతో రూపొందించిన ఈ వీడియో కేవలం ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించడానికి, మోసం చేయడానికి సృష్టించబడింది అని తేల్చింది.
వైరల్ వీడియో గురించి...
ఎక్స్ (X) వేదికగా షేర్ చేయబడిన ఈ వీడియో పెద్ద ఎత్తున సంచలనం సృష్టించింది. ఆధార్ కార్డు ఉన్నవారికి మోదీ ఉచితంగా ఏసీలు ఇస్తారనేలా ఈ వీడియోను తయారు చేశారు. దీనివల్ల ప్రజలు నిజమే ఏమో అని వెతుకుతున్నారు. అయితే పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ ప్రకారం, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉచితంగా ఏసీలు ఇస్తామని ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వలేదు. ఇది కేవలం ఏఐ జనరేటెడ్ ఫేక్ వీడియో అని ఫ్యాక్ట్చెక్ స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి మోసపూరిత వీడియోలను నమ్మి మోసపోవద్దని ప్రజలను కోరింది. ఇలాంటి మెసేజ్లను పెద్ద ఎత్తున షేర్ చేస్తున్నందున, వీడియోలను ఫార్వర్డ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.
सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए दिखाया जा रहा है कि सभी को आधार कार्ड पर एक मुफ्त एयर कंडीशनर दिया जाएगा।
🔎 #PIBFactCheck :
❌ यह #AI जनरेटेड #फर्जी वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
⚠️ कृपया सतर्क… pic.twitter.com/G1HLdJC6VX
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 24, 2026
ఏదైనా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.myscheme.gov.in/ లో చెక్ చేసుకోవాలని సూచించింది. దీనివల్ల మీరు తప్పుడు సమాచారాన్ని నమ్మకుండా ఉంటారు. నేటి డిజిటల్ ప్రపంచంలో ఆన్లైన్ మోసాలు, తప్పుడు సమాచారం రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. భారత ప్రభుత్వం ఏసీలను అందిస్తుందనేలా ఏఐ రూపొందించిన ఈ వీడియో పూర్తిగా తప్పు. ఇలాంటి మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే పాస్వర్డ్లు, ఓటీపీలు వంటి వివరాలను ఎవరికీ చెప్పకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే, మీ ఆర్థిక ఆస్తులను రక్షించుకోవడానికి ఎన్క్రిప్టెడ్ వెబ్సైట్లు, ప్రత్యేకమైన లాగిన్ వివరాలు, వర్చువల్ కీబోర్డులను ఉపయోగించడం మంచిది. అంతేకాకుండా, పబ్లిక్ నెట్వర్క్లు లేదా బ్రౌజర్లపై మీ ప్రైవేట్ డేటాను ఎప్పుడూ సేవ్ చేయకూడదు. అప్రమత్తంగా ఉండటం ద్వారా వినియోగదారులు సైబర్ నేరగాళ్ల మోసాలకు గురికాకుండా ఉండవచ్చు.
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