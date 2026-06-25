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Free ACs: మోదీ సర్కార్ బంపర్ ఆఫర్.. అందరికీ ఉచిత ఏసీలు నిజమేనా? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే!

Modi Govt Free ACs With Aadhaar Card: కేవలం ఆధార్ కార్డు ఉంటే చాలు, మోదీ ప్రభుత్వం అందరికీ ఉచితంగా ఏసీలు ఇస్తుందని సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆధార్ కార్డు ఉన్నవారికి ఉచిత ఎయిర్ కండిషనర్లు అందిస్తున్నారంటూ వస్తున్న ఈ వార్త నిజమేనా? పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ ద్వారా ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 25, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:58 PM IST
Free ACs: మోదీ సర్కార్ బంపర్ ఆఫర్.. అందరికీ ఉచిత ఏసీలు నిజమేనా? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే!
Image Credit: Modi Govt Free ACs With Aadhaar Card: XSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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మోదీ సర్కార్ బంపర్ ఆఫర్.. అందరికీ ఉచిత ఏసీలు నిజమేనా? ప్రభుత్వం ఏం చెప్పింది?
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