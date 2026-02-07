English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Fact Check: అమ్మ బాబోయ్‌.. ఆ బాలీవుడ్‌ సినిమాకు.. 800 మంది మిస్సింగ్‌కు లింక్‌? వణికిపోతున్న ఢిల్లీ వాసులు..!

Fact Check: అమ్మ బాబోయ్‌.. ఆ బాలీవుడ్‌ సినిమాకు.. 800 మంది మిస్సింగ్‌కు లింక్‌? వణికిపోతున్న ఢిల్లీ వాసులు..!

Fact Check On Missing People In Delhi: బులంద్ షా అనే గ్రామం.. అందులో మొదట ముగ్గురు అమ్మాయిలు మిస్‌ అవుతారు. అదేవిధంగా మరికొంతమంది అమ్మాయిలు కూడా మిస్ అవుతూ ఉంటారు. వారిని పట్టుకోవడానికి ఓ సిన్సియర్ లేడి పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌ను రంగంలోకి దింపుతారు. ఈ సస్పెన్స్ బాలీవుడ్‌ థ్రిల్లర్ మూవీలో జరిగినట్లే ఢిల్లీలో కూడా 800 మంది మిస్సింగ్‌ కేసులు నమోదయ్యాయి. అయితే,  ఈ సినిమాతో ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో జరుగుతున్న మిస్సింగ్ కేసులతో లింక్‌ ఉందంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 7, 2026, 04:04 PM IST

Trending Photos

Herione: అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు.. తెలుగు హీరోయిన్ ఆవేదన..!
5
Raveena Ravi
Herione: అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు.. తెలుగు హీరోయిన్ ఆవేదన..!
Salary Hike 2026: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది.. భారీగా పెరగనున్న జీతాలు..!
5
Salary Hike 2026
Salary Hike 2026: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది.. భారీగా పెరగనున్న జీతాలు..!
Heroine baby bump: పెళ్లి అవ్వకుండానే తల్లి అయినా తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. బేబీ బంప్ ఫొటోస్ వైరల్..
5
Mrunal Thakur baby bump
Heroine baby bump: పెళ్లి అవ్వకుండానే తల్లి అయినా తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. బేబీ బంప్ ఫొటోస్ వైరల్..
Shruti Haasan: చిన్నారి ప్రాణాలు కాపాడి మానవత్వాన్ని చాటుకున్న శ్రుతి హాసన్.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?
5
Shruti Haasan
Shruti Haasan: చిన్నారి ప్రాణాలు కాపాడి మానవత్వాన్ని చాటుకున్న శ్రుతి హాసన్.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?
Fact Check: అమ్మ బాబోయ్‌.. ఆ బాలీవుడ్‌ సినిమాకు.. 800 మంది మిస్సింగ్‌కు లింక్‌? వణికిపోతున్న ఢిల్లీ వాసులు..!

Fact Check On Missing People In Delhi: దేశవ్యాప్తంగా ఢిల్లీ మిస్సింగ్‌ కేసులు సంచలనం రేపుతున్నాయి. అయితే, ఈఘటనలు రాణి ముఖర్జీ మీ కర్జీ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మార్దానీ 3 సినిమాతో లింక్‌ ఉందనే ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఈ బాలీవుడ్‌ సస్పెన్స్‌ థ్రిల్లర్‌ మూవీలో బులంద్‌షా అనే ఊరులో ముగ్గురు చిన్నపిల్లలను కిడ్నాప్ చేస్తారు. అలా స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అందులో ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కూతురు కూడా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మరో 6 మంది ఇలా కిడ్నాప్ అవుతూ ఉంటారు. ఈ సినిమాలో ప్రధానంగా 9 ఏళ్ల ఆడపిల్లలను కిడ్నాప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ కేసును ఛేదించడానికి పోలీస్ పాత్రలో రాణి ముఖర్జీ రంగంలోకి దిగుతుంది. అయితే, ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌లోఈ సినిమా నిలిచింది. ఢిల్లీలో జరుగుతున్న మిస్సింగ్ కేసులకు ఈ సినిమాతో చాలామంది పోలుస్తున్నారు. ఇది సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఇది యశ్‌రాజ్ ఫిలీం డైరెక్షన్లో వచ్చింది. అయితే ఈ సినిమా చివరగా మంచి మెసేజ్ తో ముగించారు అయితే ఈ సినిమాలో జరుగుతున్న దారుణాలే ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో మిస్ అవుతున్న వారికి కూడా జరుగుతుందా? అని బయటకు వెళ్లడానికి ఢిల్లీ వాసులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. అయితే ఈ సినిమాకు .. మిస్ అవుతున్న ఢిల్లీ వాసులకు నిజంగా ఏదైనా సంబంధం ఉందా పోలీసులు ఏం చెబుతున్నారు ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 దేశ రాజధాని లో ఈ మిస్సింగ్ కేసు సంచలనంగా మారింది. అయితే ఈ మిస్సింగ్ కేసులపై ఢిల్లీ పోలీసుల ప్రకటన కూడా విడుదల చేశారు. దీనికి పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కేసును త్వరగా ఛేదిస్తాం అని పేర్కొన్నారు. పిల్లల కేసులను అత్యంత సున్నితంగా చూస్తాం.. తప్పిపోయిన వ్యక్తుల గురించి అన్ని జిల్లాల్లో ఇప్పటికే బృందాలను కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రధానంగా మానవ అక్రమ రవాణాపై తీవ్రంగా పనిచేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే ప్రధానంగా 2026 జనవరి 1వ తేదీ నుంచి  జనవరి 15వ తేదీ మధ్య 800 మందికి పైగా తప్పిపోయినట్లు ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయని మీడియా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. 

అయితే, మిస్సయిన వారంతా ఇంటి నుంచి సాధారణంగా పనిమీద బయటకు వెళ్లిన వాళ్లే. కానీ మళ్ళీ వారు తిరిగి రావడం లేదు. ప్రధానంగా ఇందులో ఎక్కువ మంది మహిళలు బాలికలు అదృశ్యం అయ్యారు. మొత్తంగా 15 రోజుల్లో 807 మంది మిస్ అవుతే ఇందులో 235 మందిని ఆచూకీ కనుగొన్నారు. ఇంకా 572 మంది ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ కేసులో కూడా 191 మంది మైనర్లే ఉన్నారు. ఇక 408 మంది చిన్న పిల్లలు.

 అయితే ఈ మార్దనీ 3 సినిమాలో కూడా ఇదే విధంగా కనిపించకుండా ఇంటికి వెళ్లిన వాళ్ళు మిస్ అవుతూ ఉంటారు అని.. ఈ సినిమాతో లింక్ ఉందని సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతూ ట్రెండ్ చేయడంతో దీన్ని ఫిబ్రవరి 6 తేదీన పోలీసులు రియాక్ట్ అయ్యారు. కేవలం ఈ వైరల్ ఇష్యూ పై మరింత హైప్‌ పెంచడానికి మాత్రమే పెయిడ్‌ ప్రమోషన్స్ ఇలా చేస్తున్నారు. దీనిపైన ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. ఇవి కేవలం నిరాధారమైనది. ఏ సినిమాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు అని వాళ్ళు తేల్చి చెప్పారు. అయితే ఈ యశ్‌రాజ్ ఫిలిమ్స్ ప్రతినిధి కూడా ఆ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. 50 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన తమ సంస్థ కేవలం నైతికత, పారదర్శకత అనే సూత్రాలపై మాత్రమే స్థాపించింది. ఉద్దేశపూర్వకంగా మార్ధానీ 3 తీయలేదు, దీన్ని సంచలనాత్మకంగా మార్చడానికి సోషల్ మీడియాలోనే రచ్చ చేస్తున్నారు అని ఖండించారు. కేవలం సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్‌ హైప్‌ పెంచడానికి తమ కంటెంట్ వైరల్ కావడానికి మాత్రమే చేస్తున్నారని ఢిల్లీ పోలీస్ అధికారి సంజయ్ త్యాగి కూడా గురువారం తెలిపారు.

Also Read:  వీడిన విజయశాంతి రెడ్డి ఫ్యామిలీ సూసైడ్ కేస్ మిస్టరీ.. అందుకే ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారట..!

Also Read: WPL కప్‌తో కోట్లు! RCB కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన నెట్‌వర్త్ ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Delhi missing people fact checkMardaani movie fact checkMardaani three real storyDelhi missing cases truthRani Mukerji Mardaani

Trending News