/ప్రధాని మోదీ రూ.5000 ఇస్తున్నారా? సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్తలో నిజమెంత?

Fact Check: 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి మోదీ ప్రజలకు రూ. 5000 నగదు బహుమతి అందిస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం దీనిపై స్పష్టతను కూడా ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం ఇలాంటి పథకాన్నేదీ ప్రకటించలేదని.. ఇది కేవలం మోసపూరిత ప్రచారమంటూ తేల్చి చెప్పింది.
గత కొంతకాలంగా సామాజిక మీడియా వేదికల్లో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం కానుకగా ప్రధాని మోదీ రూ. 5000 అందిస్తున్నారు. ఈ నగదును పొందడానికి మీ బ్యాంకు వివరాలను ఎంటర్ చేయండి. అనే మెసేజ్ లు విస్త్రుతంగా ప్రచారం అవుతున్నాయి. దీనిపై స్పందించిన పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్, ప్రజల వ్యక్తిగత, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలను తస్కరించేందుకు సైబర్ నేరగాళ్లు పన్నని పన్నాగమంటూ హెచ్చరించింది.
ఇలాంటి ఫేక్ మెసేజ్ లను ఎవరూ నమ్మకూడదని.. అనుమానాస్పద లింకులను క్లిక్ చేయకూడదని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించింది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులకు లేదా అనధికారిక వెబ్ సైట్లలో వ్యక్తిగత సమాచారం, బ్యాంక్ అకౌంట్ సంఖ్య పాస్ వర్డ్ వంటి వివరాలను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ వెల్లడించకూడదని విజ్నప్తి చేసింది. జాతీయ పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఇలాంటి మోసాలు అధికంగా జరుగుతున్నాయని.. ప్రభుత్వ స్కీములకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కేవలం అధికారిక వెబ్ సైట్ల ద్వారానే ధ్రువీకరించుకోవాలని ప్రజలను కోరింది. ఏదైనా అనుమానాస్పద సమాచారం ద్రుష్టికి వస్తే పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగానికి ఫిర్యాదు చేయాలంటూ సూచించింది.
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