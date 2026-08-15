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ప్రధాని మోదీ రూ.5000 ఇస్తున్నారా? సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్తలో నిజమెంత?

Fact Check: 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి మోదీ ప్రజలకు రూ. 5000 నగదు బహుమతి అందిస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 15, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:31 PM IST
ప్రధాని మోదీ రూ.5000 ఇస్తున్నారా? సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్తలో నిజమెంత?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రధాని మోదీ రూ.5000 ఇస్తున్నారా? సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్తలో నిజమెంత?
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