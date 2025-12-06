Fact Check: ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ?!..హరతి ఇస్తున్న వీడియో..అసలు నిజం ఇదే!

Asaduddin Owaisi Aarti Video: సోషల్ మీడియా వేదికగా AIMIM నాయకుడు అసదుద్దీన్ ఒవైసీ సంబంధించిన ఓ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఒవైసీ ఓ హనుమాన్ ఆలయంలో ఆంజనేయస్వామి విగ్రహానికి హారతి ఇస్తున్నట్లు వీడియోలో కనిపిస్తుంది. అతనితో పాటు ఓ పూజారి కూడా పక్కనే ఉన్నట్లు.. అతని వెనుక ఎంతో మంది అనుచరులు ఉన్నట్లు వీడియో ప్రకారం తెలుస్తోంది.
అసదుద్దీన్ ఒవైసీ వీడియో వైరల్ అవుతోంది
అసదుద్దీన్ ఓవైసీ హనుమాన్కు ఇస్తున్న ప్రజలు ఈ వీడియోను విచ్చలవిడిగా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు ఇలాంటి వీడియో షేర్ చేస్తున్నట్లు అయితే ముందే జాగ్రత్త పడండి ఇది పూర్తిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజన్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన వీడియో. ఇది నిజమైన వీడియో కాదు. పూర్తిగా నకిలీ వీడియో అని దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ వీడియోని షేర్ చేసేముందు జాగ్రత్త.
వీడియో గురించి అనుమానాస్పదంగా ఉన్నది ఏమిటి?
వీడియో నకిలీదని స్పష్టంగా సూచించే కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కెమెరా కోణంలో అకస్మాత్తుగా మార్పు. ఒకే ప్రదేశం నుండి చిత్రీకరించినా.. ఒవైసీ ఎడమ నుండి, ముందు నుండి హారతి ప్రదర్శిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అసలు వీడియోలో ఇది జరగదు. వీడియోలో ముఖ కవళికలు అసలు మారవు.
వీడియో సరిగా చూస్తే.. ఒవైసీ, పూజారి ఇద్దరి ముఖాలు పూర్తిగా నిశ్చలంగా కనిపిస్తున్నాయి. స్వల్ప చేతి కదలికలు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఇది AI వీడియోల లక్షణం. ఆలయం పేరు కూడా తప్పుగా రాసిఉంది. వీడియోలో 'హనుమాన్ మందిర్' కు బదులుగా 'హనుమాన్ మీదర్' అని ఉంది. ఇది స్పష్టమైన తప్పు.
వీడియోలో జెమిని AI లోగో ఉంది. వీడియో మూలలో గూగుల్ జెమిని లోగో కనిపిస్తుంది. ఇది వీడియో AI తో క్రియేట్ చేసిందని పక్కాగా తెలిసిపోతుంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒవైసీ వీడియో AI తో సృష్టించబడిన లోతైన నకిలీ. ఇది నిజమని భావించి షేర్ చేయవద్దు. ఇలాంటి వీడియోలు షేర్ చేసేముందు చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కొవాల్సిందేనని గుర్తుంచుకోండి. (Note: వీడియో సెన్సిటివిటీ కారణంగా వీడియో పోస్ట్ చేయడం లేదు.)
(గమనిక: పైన సమాచారం కేవలం వైరల్ అయిన వీడియోపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు మాత్రమే. దీన్ని నిర్ధారణ కానీ, అనుసరించమని కానీ, చేయడం లేదు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు)
