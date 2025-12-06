English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Fact Check: ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ?!..హరతి ఇస్తున్న వీడియో..అసలు నిజం ఇదే!

Fact Check: ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ?!..హరతి ఇస్తున్న వీడియో..అసలు నిజం ఇదే!

Asaduddin Owaisi Aarti Video: సోషల్ మీడియా వేదికగా AIMIM నాయకుడు అసదుద్దీన్ ఒవైసీ సంబంధించిన ఓ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఒవైసీ ఓ హనుమాన్ ఆలయంలో ఆంజనేయస్వామి విగ్రహానికి హారతి ఇస్తున్నట్లు వీడియోలో కనిపిస్తుంది. ఇది నిజమా కాదా అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 6, 2025, 02:56 PM IST

Trending Photos

Samantha: కీర్తి సురేష్ బాటలోనే సమంత.!. పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే ఏంచేసిందో తెలుసా..?..
7
Samantha Ruth Prabhu
Samantha: కీర్తి సురేష్ బాటలోనే సమంత.!. పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే ఏంచేసిందో తెలుసా..?..
8th Pay Commission: డీఏపై ప్రభుత్వం షాకింగ్‌ నిర్ణయం.. 8వ వేతన సంఘంలో అది లేనట్టే!
1
Dearness allowance
8th Pay Commission: డీఏపై ప్రభుత్వం షాకింగ్‌ నిర్ణయం.. 8వ వేతన సంఘంలో అది లేనట్టే!
Cockroach Repellent: ఈ మిశ్రమాన్ని కలిపి ఇంట్లో చల్లితే..బొద్దింకలు, కీటకాలు అస్సలు అడుగుపెట్టవు!
6
Insect repellent plants indoor
Cockroach Repellent: ఈ మిశ్రమాన్ని కలిపి ఇంట్లో చల్లితే..బొద్దింకలు, కీటకాలు అస్సలు అడుగుపెట్టవు!
Labor Code: జీతం తగ్గుతుంది.. ఈ ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి.. లేబర్ కోడ్ ఉద్యోగుల జీతాన్ని ఎలా మార్చబోతోందో చూడండి..!!
6
New Labour Codes 2025
Labor Code: జీతం తగ్గుతుంది.. ఈ ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి.. లేబర్ కోడ్ ఉద్యోగుల జీతాన్ని ఎలా మార్చబోతోందో చూడండి..!!
Fact Check: ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ?!..హరతి ఇస్తున్న వీడియో..అసలు నిజం ఇదే!

Asaduddin Owaisi Aarti Video: సోషల్ మీడియా వేదికగా AIMIM నాయకుడు అసదుద్దీన్ ఒవైసీ సంబంధించిన ఓ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఒవైసీ ఓ హనుమాన్ ఆలయంలో ఆంజనేయస్వామి విగ్రహానికి హారతి ఇస్తున్నట్లు వీడియోలో కనిపిస్తుంది. అతనితో పాటు ఓ పూజారి కూడా పక్కనే ఉన్నట్లు.. అతని వెనుక ఎంతో మంది అనుచరులు ఉన్నట్లు వీడియో ప్రకారం తెలుస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అసదుద్దీన్ ఒవైసీ వీడియో వైరల్ అవుతోంది
అసదుద్దీన్ ఓవైసీ హనుమాన్‌కు ఇస్తున్న ప్రజలు ఈ వీడియోను విచ్చలవిడిగా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు ఇలాంటి వీడియో షేర్ చేస్తున్నట్లు అయితే ముందే జాగ్రత్త పడండి ఇది పూర్తిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజన్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన వీడియో. ఇది నిజమైన వీడియో కాదు. పూర్తిగా నకిలీ వీడియో అని దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ వీడియోని షేర్ చేసేముందు జాగ్రత్త. 

వీడియో గురించి అనుమానాస్పదంగా ఉన్నది ఏమిటి?
వీడియో నకిలీదని స్పష్టంగా సూచించే కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కెమెరా కోణంలో అకస్మాత్తుగా మార్పు. ఒకే ప్రదేశం నుండి చిత్రీకరించినా.. ఒవైసీ ఎడమ నుండి, ముందు నుండి హారతి ప్రదర్శిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అసలు వీడియోలో ఇది జరగదు. వీడియోలో ముఖ కవళికలు అసలు మారవు. 

వీడియో సరిగా చూస్తే.. ఒవైసీ, పూజారి ఇద్దరి ముఖాలు పూర్తిగా నిశ్చలంగా కనిపిస్తున్నాయి. స్వల్ప చేతి కదలికలు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఇది AI వీడియోల లక్షణం. ఆలయం పేరు కూడా తప్పుగా రాసిఉంది. వీడియోలో 'హనుమాన్ మందిర్' కు బదులుగా 'హనుమాన్ మీదర్' అని ఉంది. ఇది స్పష్టమైన తప్పు.

వీడియోలో జెమిని AI లోగో ఉంది. వీడియో మూలలో గూగుల్ జెమిని లోగో కనిపిస్తుంది. ఇది వీడియో AI తో క్రియేట్ చేసిందని పక్కాగా తెలిసిపోతుంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒవైసీ వీడియో AI తో సృష్టించబడిన లోతైన నకిలీ. ఇది నిజమని భావించి షేర్ చేయవద్దు. ఇలాంటి వీడియోలు షేర్ చేసేముందు చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కొవాల్సిందేనని గుర్తుంచుకోండి. (Note: వీడియో సెన్సిటివిటీ కారణంగా వీడియో పోస్ట్ చేయడం లేదు.)

(గమనిక: పైన సమాచారం కేవలం వైరల్ అయిన వీడియోపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు మాత్రమే. దీన్ని నిర్ధారణ కానీ, అనుసరించమని కానీ, చేయడం లేదు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు)

Also Read: Akhanda 2 Release: బాలయ్య 'అఖండ 2' రిలీజ్..ఈ వారం దాటితే కష్టమే! ఎంత నష్టం వస్తుందంటే?

Also Read: Snake Repellent: పాముకు బద్ధశత్రువు ఈ మొక్క..ఇంటి ముందు ఇవి చూస్తే కిలోమీటరు దూరం పారిపోతాయి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Asaduddin OwaisiAsaduddin Owaisi Hanuman Aarti videoOwaisi deepfake video truthOwaisi viral video fact checkHanuman Aarti deepfake video

Trending News