/Fact Check on Samosa rail Row: సమోసాల కోసం రైలును ఆపిన ఘటన.. వైరల్ వీడియోపై క్లారిటీ ఇచ్చిన పశ్చిమ రైల్వే..!

western railway on samosa rail row: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో తరచుగా అనేక రకాల వీడియోలు వైరల్గా మారుతుంటాయి. చాలా మంది స్మార్ట్ ఫోన్ చేతిలో ఉంది కదా ..అని ఏది పడితే అది పబ్లిసిటీ కోసం తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసి వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి్ వైరల్ చేస్తున్నారు. దీని వల్ల కొన్ని ఘటనలు కాంట్రవర్సీ అవుతున్నాయి. ఇది తెలియని నెటిజన్లు వాటిని వైరల్ చేయడం వల్ల అవతలి వారు మరింత ఇబ్బందుల్లో పడుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఇండోర్ మరియు మౌ మధ్య నడిచే డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ మల్టిపుల్ యూనిట్ (DEMU) రైలు లోకొపైలట్ రైలును ఆపి ఒక ప్రదేశంలో డైలీ సమోసాలు కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు చూపిస్తున్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిపై తాజాగా.. పశ్చిమరైల్వే రంగంలోకి దిగింది. ఈ వార్తలను ఫెక్ అని కొట్టిపారేసింది. ఈ కథనాల్ని కూడా ఖండించింది.
समोसे के शौक से ये सज्जन आज सुर्खियों में हैं, बस तथ्य थोड़े गलत हैं... मालगाड़ी चलाते हैं, डेमू नहीं ... मालगाड़ी राऊ सिग्नल पर शेड्यूल इंजीनियरिंग के काम की वजह से रूकी थी बिचारे ट्रेन रोककर समोसा खाने नहीं गये थे pic.twitter.com/wud7AHHSwu
— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) July 8, 2026
మధ్యప్రదేశ్ లోని ఇండోర్ , మౌ మధ్య నడిచే డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ మల్టిపుల్ యూనిట్ (DEMU) రైలు లోకో పైలట్ ప్రతిరోజూ సమోసాలు తినడానికి రైలును ఒక నిర్దేశిత ప్రదేశంలో ఆపేవాడని అని సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయిన వీడియోపై పశ్చిమరైల్వే సీరియస్ అయ్యింది. ఈ కథనాలు పూర్తిగా అవాస్తవమైనదని, ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించేదిగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
పశ్చిమ రైల్వే డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ దీనిపై.. "27237, 27600 నంబర్ల లోకోలతో లాగబడుతున్న ఫ్రైట్ రైలు (కాన్కార్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రైవేట్ టెర్మినస్)ను, రౌ యార్డ్లో షెడ్యూల్ చేయబడిన ఇంజనీరింగ్ పని కోసం రౌ హోమ్ సిగ్నల్ వద్ద ఆపారని స్పష్టం చేశారు.
ఈ ఆపరేషనల్ స్టాప్ సమయంలో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ALP) ఆహారం కొనుగోలు చేస్తూ కనిపించారని కూడా పేర్కొన్నారని ఇది కూడా అవాస్తవమని తెలిపింది. ఈ ఘటనలో వాస్తవానికి ఒక సరుకు రవాణా రైలు ప్రమేయం ఉన్నప్పటికీ, ఆ వీడియోను పొరపాటున ఒక ప్యాసింజర్ డీఎంయూ రైలుకు ఆపాదించారని మరింత స్పష్టం చేయబడింది. ఈ రకమైన ఎడిటింగ్, తప్పుడు సమాచారం ప్రజల నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తాయని మండిపడింది.
రైలు ఆగి ఉన్న సమయంలో రిజర్వ్ లో ఉన్న అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ వెళ్లి ఆహరం తీసుకొచ్చారని అన్నారు. కానీ విధుల్లో ఉన్న లోకొపైలట్,అసిస్టెంట్ లోకోలైలట్ లు తమస్థానాల్లోనేఉన్నారని తెలిపింది. సగం సగం ఎడిట్ లు చేసి తప్పుడు ప్రచారం చేయడంపై పశ్చిమ రైల్వే తీవ్రంగా స్పందించింది. వాస్తవాలు తెలుసుకొకుండా ఇలాంటి వాటిని వైరల్ చేయోద్దని కోరింది.
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