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Fact Check on Samosa rail Row: సమోసాల కోసం రైలును ఆపిన ఘటన.. వైరల్ వీడియోపై క్లారిటీ ఇచ్చిన పశ్చిమ రైల్వే..!

Loco pilot samosa row:  సమోసా తినేందుకు లోకోపైలట్ ట్రైన్ ను ఆపారని వస్తున్న వార్తలపై పశ్చిమరైల్వే సీరియస్ గా స్పందించింది. ఇలాంటి ఫెక్ వార్తలను నమ్మోద్దని స్పష్టం చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 08, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:38 PM IST
Fact Check on Samosa rail Row: సమోసాల కోసం రైలును ఆపిన ఘటన.. వైరల్ వీడియోపై క్లారిటీ ఇచ్చిన పశ్చిమ రైల్వే..!
Image Credit: samosarailrowmp(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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