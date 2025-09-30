English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Condoms Sales During Garba: ఓరెయ్ పాపత్ముల్లారా..?.. గార్బాపేరిట ఇదారా చేస్తుంది..?.. ఆల్ టైమ్ రికార్డుల్లో కండోమ్ అమ్మకాలు..?..

condoms sales during Navratri: ఇటీవల గార్బాపేరిట యువతీ, యువకులు విచ్చల విడిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కండోమ్ ల అమ్మకాలు భారీగా పెరిగాయని వార్త ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. భక్తిముసుగులో ఇదారా చేస్తుందని నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 30, 2025, 08:48 PM IST
  • గర్బాముసుగులో పాడుపనులు..
  • ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న హిందు సంఘాలు..

condoms sales boom records during Navratri festival: ప్రస్తుతం దేశంలో శారదీయ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తొమ్మిది రోజులు తొమ్మిది అవతారాల్లో అమ్మవారు భక్తుల్ని అనుగ్రహిస్తున్నారు. అయితే.. మొత్తంగా దసరా పండగను ఈ సారి మనం అక్టోబర్ 2న  జరుపుకోబోతున్నాం. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం.. నవరాత్రి వేళల్లో అమ్మవారి విగ్రహం ముందు గార్బా ఆటను ఆడుతారు. ముఖ్యంగా నార్త్ స్టేట్స్ లలో ఈ కల్చర్ ఎక్కువగా ఉంది.

అంతే కాకుండా.. కొంత మంది గార్బా కోసం ప్రత్యేకంగా ఈవెంట్ లను ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. అయితే మొత్తంగా దీని వల్ల  చాలా డబ్బుల్ని గుంజుతున్నారు. దీనిపై యువతీ, యువకులు భారీగా డబ్బులు వెచ్చించి మరీ గార్బాలో డ్యాన్స్ లు చేస్తున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా.. ఈవెంట్ నిర్వాహకులు వీరికి హోటల్ , ఒకే రూమ్ లలో యువతీ, యువకులకు షెల్టర్ లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారంట.

అయితే.. ఇటీవల గార్బా ముసుగులో యువతీ, యువకులు మరీ ఛెండాలంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా దీన్ని తమ రాసలీలలకు కొంత మంది పాపాత్ములు అడ్డాగా చేసుకున్నారు.  ఈ క్రమంలో ఇటీవల నార్త్ స్టేట్స్ లలో కొన్ని ప్రాంతాలలో విపరీతంగా కండోమ్ అమ్మకాలు పెరిగిందని వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

గతంలో కంటే.. ఏకంగా 18 రెట్లు కండొమ్ ల అమ్మకాలు పెరిగాయని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి.దీన్ని ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ లు విపరీతంగా వాడుకుని ఇలాంటి నీచపు పనులకు పాల్పడుతున్నారు.  ఇటీవల పబ్లిక్ గా గార్బా ముసుగులో యువతీ, యువకులు గ్రౌండ్ లలో అశ్లీలంగా దుస్తులు ధరించి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, పాడుపనులు చేస్తున్న అనేక వీడియోలు తెరమీదకు వచ్చాయి. దీనిపై హిందు సంఘాలు కూడా భగ్గుమన్నాయి .

Video Viral: అయ్యో.. భర్తతో గర్భా డ్యాన్స్ చేస్తుండగా కుప్పకూలీన మహిళ.. ఏం జరిగిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

చివరకు అమ్మవారి దగ్గర కూడా మీ నీచమైన బుద్ది చూపిస్తున్నారా.. అంటూ హిందు సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి. కొంత మంది మనకల్చర్, ఆచార సంప్రాదాయాల్ని పూర్తిగా భ్రష్టుపట్టించే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

 

