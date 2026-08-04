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స్కూల్‌లో దారుణం.. లేడీ టీచర్‌ను 25 సార్లు కత్తితో పొడిచి హత్య, షాకింగ్ వీడియో వైరల్!

ఫరీదాబాద్‌లో ఒక దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అక్కడ ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్‌లో టీచర్‌గా పనిచేస్తున్న సంధ్య (30) అనే మహిళను, అమిత్ అనే వ్యక్తి సోమవారం ఉదయం అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. కేవలం 30 సెకన్ల వ్యవధిలోనే ఆమె మెడ, ఛాతీ ప్రాంతాల్లో కత్తితో 25 సార్లు పొడిచాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 04, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:53 AM IST
స్కూల్‌లో దారుణం.. లేడీ టీచర్‌ను 25 సార్లు కత్తితో పొడిచి హత్య, షాకింగ్ వీడియో వైరల్!
Image Credit: Faridabad School Teacher Murder: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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స్కూల్‌లో దారుణం.. లేడీ టీచర్‌ను 25 సార్లు కత్తితో పొడిచి హత్య, షాకింగ్ వీడియో వైరల్!
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