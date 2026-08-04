Faridabad School Teacher Murder: ఫరీదాబాద్లో ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్ను అత్యంత క్రూరంగా హత్య చేశాడు కిరాతకుడు. ఈ ఘటన సోమవారం ఉదయం చోటుచేసుకుంది. సంధ్యా శర్మ (30) అనే మహిళను కత్తితో 25 సార్లు పొడిచి అమిత్ అనే వ్యక్తి హత్య చేసి తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నించాడు. స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో, పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసుల విచారణలో అమిత్, సంధ్యను గత కొన్ని రోజులుగా వెంబడిస్తున్నట్లు తెలిసింది. సంధ్యను అమిత్ ఏడాది కాలంగా ప్రేమిస్తున్నానని, ఆమె వెంట పడుతున్నా సంధ్య పట్టించుకోలేదని సమాచారం. ఈ వేధింపులను భరించలేక సంధ్య తన స్కూల్ కూడా మార్చి వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయింది.
దీంతో పగతో రగిలిపోయిన అమిత్, సోమవారం ఉదయం 9:30 గంటల ప్రాంతంలో సంధ్య పనిచేస్తున్న పాఠశాలకు చేరుకున్నాడు. సాధారణంగా స్కూల్లోకి ఇతర వ్యక్తులను అనుమతించరు కానీ, అమిత్ తన భర్త పేరు చెప్పి లోపలికి ప్రవేశించాడు. తన భర్త వచ్చాడని చెప్పగానే సంధ్య బయటకు రాగానే, అమిత్ ఆమె జుట్టు పట్టి బయటకు లాక్కొచ్చి, కేవలం 30 సెకన్లలో 25 సార్లు కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు.
మృతురాలి భర్త విక్కీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సిరోహి గ్రామంలో పనిచేస్తున్న సమయంలోనే అమిత్ ఆమెకు పరిచయమయ్యాడు. అతని వేధింపులను భరించలేకనే ఆమె స్కూలు మానేసిందని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అమిత్ కూడా తన తప్పును అంగీకరించినట్లు సమాచారం. గతంలో కూడా సంధ్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, వారు అమిత్ను పిలిచి మందలించారు. అమిత్ క్షమాపణ చెప్పడంతో ఆమె వదిలేసింది. కానీ అతని ప్రవర్తన మారకపోవడంతో ఇలా సంధ్య ప్రాణాలు తీశాడు. ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తూ సంధ్య ఒంటరిగా ప్రయాణించే సమయంలో ఆమె వెంటపడ్డాడు అమిత్. ప్రస్తుతం కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
వీడియోలో ఏముంది?
సోషల్ మీడియాలో సంధ్యను పొడుస్తున్న దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అక్కడ సంధ్యను బయటకు పిలిచి, కాసేపు వేచి చూశాడు నిందితుడు అమిత్. ఆసమయంలో అతని ముఖానికి ముసుగు కూడా వేసుకుని ఉన్నాడు. ఆమె బయటకు రాగానే గట్టిగా లాక్కొని వచ్చి కేవలం 30 సెకన్లలో 25 సార్లు పొడిచి హత్య చేశాడు.
టీచర్ను బయటకు పిలిపించి.. కత్తితో పొడిచి దారుణ హత్య
హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్ జిల్లా సిక్రోనా ప్రాంతంలో ఘటన
జులై 29న ఉదయం 9:30 గంటలకు ఓ వ్యక్తి స్కూల్ వద్దకు వెళ్లి.. టీచర్ సంధ్యని కలవాలని చెప్పాడు
సంధ్య డోర్ వద్దకు రాగా.. ఆమెను బయటకు ఈడ్చుకొచ్చి, కత్తితో పలుమార్లు పొడిచాడు… pic.twitter.com/QpwAYZMQEh
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) August 3, 2026
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