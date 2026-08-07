/ Gujarat: బాబోయ్.. వ్యవసాయ బావిలో ఎగిసి పడుతున్న అలలు.. షాక్ లో స్థానికులు.. వీడియో వైరల్..

Farm well in making waves with out quake in Morbi: కొన్ని సార్లు భూమిలో అనుకొని మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఈ వింతలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటాయి. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఒక ఘటన గుజరాత్ లోని మోర్బీ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
విర్పర్ద గ్రామంలోని ఒక వ్యవసాయ బావిలో నీళ్లు కొన్ని రోజులుగా నీళ్లు వాటంతట అవే ఉవ్వెత్తున ఎగిసి పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో చుట్టుపక్కల రైతులు షాక్ కు గురయ్యారు. ఈ ఘటన కాస్త అధికారుల వరకు చేరింది. విర్పర్ద గ్రామానికి చెందిన ప్రాంజీవన్ సదరియా అనే రైతు పొలంలో ఈ బావి ఉంది. ఈ బావిని 3 నెలల క్రితం రైతు తవ్వించాడు.
गुजरात के मोरबी में रहस्यमयी कुएं का क्या है राज?
गुजरात के मोरबी के वीरपरडा गांव में एक रहस्यमयी कुएं का पानी फिर अपने आप हिलता हुआ दिखा. गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. कुछ लोग इसे इलाके की सीस्मिक एक्टिविटी से जोड़ रहे हैं, लेकिन अब तक इस घटना की कोई ऑफिशियल वजह… pic.twitter.com/c0tIoFCj76
— zingabad (@zingabad) August 7, 2026
ఇది సుమారు 18 అడుగుల లోతులో ఉంది. ఆగస్టు 2వ తేదీ నుంచి ఈ బావిలోని నీటిలో వింత కదలికలు మొదలయ్యాయి. నీళ్లు పైకి అచ్చం సముద్రంలోని అలలు ఎగిసిపడ్డట్లు పైకి వస్తున్నాయి. దీంతో ఈ వింతను చూసేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులు భారీగా అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఈ ఘటనపై జిల్లా జియాలజిస్ట్ జే.ఎస్. వాధేర్ స్పందించారు.
కొంత మంది భూంకపంకు ముందు ఈ విధంగా నీళ్లు పైకి ఎగిసి పడతాయని వాదించారు. ఈ వ్యాఖ్యల్ని జియాలస్ట్ ఖండించాడు. ఇది భూకంపానికి సంబంధించిన చర్య అనడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేశాడు. ఈ ప్రాంతంలో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా భూగర్భ జలాలు వేగంగా నిండుతున్నాయి.
ఈ క్రమంలో రాళ్ల మధ్య ఖాళీ ప్రదేశాలలో చిక్కుకున్న గాలి, నీటి ఒత్తిడికి బయటకు విడుదల కావడం వలన ఈ విధంగా అలలు పైకి ఉబికి వచ్చాయని వివరించారు. మరోవైపు దీనిపై గాంధీనగర్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సిస్మోలాజికల్ రీసెర్చ్ అధికారులు సైతం రంగంలోకి దిగారు. ఈ ప్రాంతంలో ఎటువంటి భూ ప్రకంపనలు నమోదు కాలేదని స్పష్టం చేశారు.
దీనిపై మోర్బీ జిల్లా కలెక్టర్ స్వప్నిల్ ఖరే స్పందించారు. గుజరాత్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం అందించామన్నారు.దీనిపై నిపుణుల బృందం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన జరిపిన తర్వాతే ఈ వింత అలజడికి గల కచ్చితమైన కారణాలు బైటకు వస్తాయని వెల్లడించాడు.
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