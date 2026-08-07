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Gujarat: బాబోయ్.. వ్యవసాయ బావిలో ఎగిసి పడుతున్న అలలు.. షాక్ లో స్థానికులు.. వీడియో వైరల్..

Gujarat morbi well news: విర్పర్ద గ్రామంలోని ఒక వ్యవసాయ బావిలో నీళ్లు కొన్ని రోజులుగా వాటంతట అవే ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్నాయి. ఈ ఘటనను చూసేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులు కూడా తరలి వస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 07, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:11 PM IST
Gujarat: బాబోయ్.. వ్యవసాయ బావిలో ఎగిసి పడుతున్న అలలు.. షాక్ లో స్థానికులు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: gujaratwellnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Gujarat: బాబోయ్.. వ్యవసాయ బావిలో ఎగిసి పడుతున్న అలలు.. షాక్ లో స్థానికులు.. వీడియో వైరల్..
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