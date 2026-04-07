Video Viral: నువ్వు తోపు తాత.. వట్టి చేతులతో చీతాను పొలంలో ఉర్కించి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Farmer chases cheetah in Madhya Pradesh: వృద్ధ రైతు పొలంలో పశువులను మెపుతుండగా అక్కడకు చీతా వచ్చింది. అక్కడున్న వారు భయంతో దూరంగా పారిపోయారు. కానీ పెద్దాయన మాత్రం కర్రతో దాన్ని అక్కడి నుంచి పారిపోయేలా చేశాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 7, 2026, 02:14 PM IST
  • చీతాను ఉర్కించిన తాత..
  • మధ్య ప్రదేశ్ లో ఘటన..

Gold Price Drop Reason: మరోసారి భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధరలు..యుద్ధం జరుగుతున్నా గోల్డ్ రేట్ ఎలా పడిపోతుంది?
8
gold price drop
Video Viral: నువ్వు తోపు తాత.. వట్టి చేతులతో చీతాను పొలంలో ఉర్కించి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Farmer chases cheetah away as  Morena village Madhya Pradesh: ఇటీవల క్రూర జంతువులు అడవుల నుంచి ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.  జనాలు అడవుల్లో వెళ్లి చెట్లను ఇష్టమున్నట్లు నరికేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా వాటి మనుగడను ప్రశ్నార్థకం చేస్తున్నారు.  దీంతో అవి వాటికి వేట కోసం, నీళ్లు దొరక్క జనాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఇటీవల చిరుతలు, ఏనుగులు, సింహలు అడవుల్లో, పాములు, కొండ చిలువలు, ఎలుగు బంట్లు నుంచి బైటకు వస్తున్నాయి.  ముఖ్యంగా రాత్రిపూట జంతువులు అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న రోడ్లపైకి లేదా గ్రామాల్లో ప్రవేశించి సంచరిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో మధ్య ప్రదేశ్ లోనిన మోరెనా జిల్లాలో అడవుల నుంచి చీతా ఒకటి బైటకు వచ్చింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

మధ్యప్రదేశ్ మోరెనా జిల్లాలో ఒక పెద్దాయన పొలంలో తన పనులు చేసుకుంటున్నారు. అక్కడ గెదెలు మేపుతున్నాడు. అంతే కాకుండా అక్కడ కొంత మంది పొలం పనులు చేస్తున్నారు. ఆ ప్రదేశం అడవులకు దగ్గరగా ఉంటుంది.  ముఖ్యంగా  కునో అభయారణ్యం నుండి ఒక చీతా బైటకు వచ్చింది.

అది అక్కడున్న పశువులపై దాడికి యత్నించింది. దీంతొ తాత తన చేతిలో కర్రను పట్టుకుని ఏ మాత్రం భయంలేకుండా చీతాపై దాడికి వెళ్లాడు. గట్టిగా అరుస్తు చీతా మీదకు ఉరికాడు. పాపం.. తాత ధైర్యంకు చీతా గజ గజ వణికిపోయింది.  అది అక్కడి నుంచి తిరిగి అడవుల్లోకి పారిపోయింది. ఈ ఘటనను కొంత మంది అక్కడున్న యువకులు తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు నువ్వు తోపు తాత అంటూ ఆయనపై  ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

