Video Viral: నువ్వు తోపు తాత.. వట్టి చేతులతో చీతాను పొలంలో ఉర్కించి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Farmer chases cheetah away as Morena village Madhya Pradesh: ఇటీవల క్రూర జంతువులు అడవుల నుంచి ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. జనాలు అడవుల్లో వెళ్లి చెట్లను ఇష్టమున్నట్లు నరికేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా వాటి మనుగడను ప్రశ్నార్థకం చేస్తున్నారు. దీంతో అవి వాటికి వేట కోసం, నీళ్లు దొరక్క జనాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఇటీవల చిరుతలు, ఏనుగులు, సింహలు అడవుల్లో, పాములు, కొండ చిలువలు, ఎలుగు బంట్లు నుంచి బైటకు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట జంతువులు అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న రోడ్లపైకి లేదా గ్రామాల్లో ప్రవేశించి సంచరిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో మధ్య ప్రదేశ్ లోనిన మోరెనా జిల్లాలో అడవుల నుంచి చీతా ఒకటి బైటకు వచ్చింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
మధ్యప్రదేశ్ మోరెనా జిల్లాలో గేదెలపై దాడికి వచ్చిన చీతాను ఒక వృద్ధ రైతు కేవలం కర్రతో ధైర్యంగా తరిమేశాడు.
ఈ ఘటనపై అటవీ శాఖ అధికారులు స్పందిస్తూ.. కునో ల్యాండ్స్కేప్లో చీతాలు, స్థానిక ప్రజలు ఒకరికొకరు అలవాటు పడుతున్నారని , కలసి జీవించడం నేర్చుకుంటున్నారని అభిప్రాయపడ్డారు.… pic.twitter.com/RteARqK7hZ
— DD News Telangana | తెలంగాణ న్యూస్ (@ddyadagirinews) April 7, 2026
మధ్యప్రదేశ్ మోరెనా జిల్లాలో ఒక పెద్దాయన పొలంలో తన పనులు చేసుకుంటున్నారు. అక్కడ గెదెలు మేపుతున్నాడు. అంతే కాకుండా అక్కడ కొంత మంది పొలం పనులు చేస్తున్నారు. ఆ ప్రదేశం అడవులకు దగ్గరగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కునో అభయారణ్యం నుండి ఒక చీతా బైటకు వచ్చింది.
Read more: King Cobra VS Swetha Naagu: కింగ్ కోబ్రా వర్సెస్ శ్వేత నాగు.. వీటిలో ఏది డెంజర్.. విస్తుపోయే ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా..?..
అది అక్కడున్న పశువులపై దాడికి యత్నించింది. దీంతొ తాత తన చేతిలో కర్రను పట్టుకుని ఏ మాత్రం భయంలేకుండా చీతాపై దాడికి వెళ్లాడు. గట్టిగా అరుస్తు చీతా మీదకు ఉరికాడు. పాపం.. తాత ధైర్యంకు చీతా గజ గజ వణికిపోయింది. అది అక్కడి నుంచి తిరిగి అడవుల్లోకి పారిపోయింది. ఈ ఘటనను కొంత మంది అక్కడున్న యువకులు తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు నువ్వు తోపు తాత అంటూ ఆయనపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
