PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ రైతులకు బంపర్ ఆఫర్.. ఈ పని పూర్తిచేస్తే ఖాతాల్లో రూ.2000 కాదు రూ.4000 జమ..!

Farmers To Get Rs 4000 In 23rd Installment: ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు ప్రతి ఏడాది రూ.6000 పొందుతున్నారు. ప్రతి 4 నెలలకు ఒకసారి రూ.2000 చొప్పున ఈ నిధులు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT) ద్వారా రైతుల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. ఇప్పటి వరకు కేంద్రం 22 విడుతలు నిధులు విడుదల చేసింది. తదుపరి 23వ విడుత నిధులు మంజూరు కానున్నాయి. అయితే తదుపరి విడుత కొంతమంది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.4000 జమ కానున్నాయి.
ఏ రైతులకు రూ.4000 జమ?
పీఎం కిసాన్ యోజనలో రూ.2000 ప్రతి విడుత జమ చేస్తారు. అయితే, 23వ విడుత ఏ రైతులకు 4000 జమ చేయనుంది తెలుసా? ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన అనేది పూర్తి పారదర్శకంగా అందిస్తున్న పథకం. ఇందులో లాభాలు పొందాలంటే రైతు ముందుగానే ఈకేవైసీ పూర్తి చేసుకుని ఉండాలి. అదనంగా భూప్రతాలు కూడా వెరిఫై అయి ఉండాలి. అవి ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీలో అప్డేట్ అయి ఉండాలి. 22వ విడుత కొన్ని కారణాల వల్ల రైతుల ఖాతాల్లో జమ కాలేదు. కేవైసీ ఫెయిల్యూర్ అయిన వారికి తదుపరి విడుతలో రూ.4000 జమ కానున్నాయి. అంటే ఒకేసారి రెండు విడుతల నిధులు మంజూరు అవుతాయి.
ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన 22వ విడుత నిధులు 2026 మార్చి 13న విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా 9 కోట్లమందికి పైగా రైతులు లబ్ది పొందారు. అయితే, కేవైసీ పెండింగ్లో ఉన్నవారికి నిధులు నిలిచిపోయాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన పథకం 2019 లో ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి రైతుల ఖాతాలో రూ.2000 జమ చేస్తోంది.
పీఎం కిసాన్ నిధులు మీ ఖాతాల్లో జమ అయ్యాయి లేదా? అనేది మీరు స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి pmkisan.nic.in అధికారిక వెబ్సైట్లో 'ఫార్మర్స్ కార్నర్' ఆప్షన్ ద్వారా చెక్ చేక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా పీఎ కిసాన్ యాప్లో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే, ఈకేవైసీ కూడా ఇంట్లో కూర్చొని ఇదే అధికారిక వెబ్సైట్లో పూర్తి చేయవచ్చు. లేదా మీ దగ్గరలో ఉన్న కామన్ సర్వీస్ సెంటర్లో కేవైసీ పూర్తి చేయించండి. కేవలం ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకున్న రైతులు మాత్రమే ఈ నిధులు పొందడానికి అర్హులు.
తదుపరి విడుత పీఎం కిసాన్ నిధులు ఎప్పుడు?
ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం తదుపరి విడుత 2026 జూలై నెలలో విడుదల అవ్వనున్నాయి. ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి అంటే మార్చి 22వ విడుత, జూలై 23వ విడుత విడుదల అవ్వనున్నాయి. అయితే, అధికారికంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలు రైతులు, మహిళ కోసం ప్రవేశ పెట్టింది. అందులో పీఎం కిసాన్ ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగినది.
