FASTag Penalty Reduced: కేంద్ర ప్రభుత్వం వాహనదారులకు రెండు భారీ శుభవార్తలు తెలిపింది. ఫాస్టాగ్ రూల్స్ విషయంలో రెండు మార్పులు జరిగాయి. నేషనల్ హైవే లో ఫాస్టాగ్ లేని వాహనదారులు ప్రస్తుతం డబుల్ రుసుము చెల్లించాల్సి వస్తుంది . ఒకవేళ ఫాస్టాగ్ లేకపోయినా యూపీఐ ద్వారా చెల్లింపు చేపట్టిన వాహనదారులు కేవలం రూ.1.25 రెట్లు చెల్లిస్తే సరిపోతుందని తెలిపింది. ఇక నగదు రూపంలో మీరు ఫాస్టాగ్ చెల్లించాల్సి వస్తే రెట్టింపు చెల్లించాల్సిందే. మరో శుభవార్త ఏంటంటే ఒక వేళ మీ ఫాస్టాగ్ ఖాతాలో డబ్బులు ఉన్నప్పటికీ టోల్ గేట్ వైఫల్యంతో అమౌంట్ కట్ కాకపోతే వాహనదారులు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఫ్రీగా వెళ్లొచ్చు ఈ కొత్త రూల్స్ నవంబర్ 15వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది.
మన దేశంలో హైవేలో టోల్ రుసుము 98% వరకు ఫాస్టాగ్ ద్వారానే వసూలు జరుగుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఎలాంటి టోల్ వసూలు ఏజెన్సీల వ్యవస్థను లోపాలు సరి చేయడానికి ఈ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ పద్ధతిని తీసుకువచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఏ లోపం ఉన్న ఏజెన్సీ సాధారణ ప్రజలపై వేయకుండా వారు బాధ్యత వహించేలా ఈ కొత్త నియమం పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ నిబంధన సడలింపుతో ఫాస్టాగ్ లేని వాహనదారులకు స్వల్ప ఊరట అందిస్తుంది. రెండు రెట్లు చెల్లింపు చేసే బదులుగా 1.25 రేట్లు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇకపై యూపీఐ ద్వారా అలాంటి వారు చెల్లింపు చేస్తే వంద రూపాయాలు చెల్లించాల్సి వస్తే కేవలం రూ.125 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇది వరకు రూ.200 చెల్లించాల్సి ఉండేది. ఇది టోల్ గేట్ వద్ద ఇప్పటి వరకు రెండింతలు కట్టే వారికి కాస్త ఊరట అందిస్తుంది. ఇక వాహనానికి చెల్లుబాటు అయ్యే ఫాస్టాగ్ ఉన్నా కానీ డబ్బులు కట్ కాలేని పరిస్థితుల్లో వారు ఫ్రీగా టోల్ దాటి వెళ్లొచ్చు. ఇది టోల్ వసూలు సంస్థలపై మరింత బాధ్యత పెంచేలా చేసింది. వాహనదారులు మాత్రం ఎలాంటి రుసుము చెల్లించకుండానే సులభంగా వెళ్ళవచ్చు.
వారికి ఎలాంటి లావాదేవీలు జరపకుండానే జీరో లావాదేవీ రసీదు కూడా జారీ చేస్తారు. ఇందులో రుసుము తేదీ, సమయం, వాహనం రకం కూడా పేర్కొంటారు. ఈ కొత్త ఫాస్టాగ్ నియమం ప్రయాణికులకు మరింత సులభతరం చేస్తుంది. ఫాస్టాగ్ ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే టోల్ ప్లాజా ల వద్ద ఏమైనా సమస్యలు ఉన్న వెంటనే వాటిని మరమ్మతు చేసుకోవచ్చు. ఆగస్టులో టోల్ వసూలు రూ.7,052 కోట్లు వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ ఫాస్టాగ్ మార్పులు పండుగ ముందు సరుకుల రవాణా కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి వాహనదారులకు కాస్త ఊరట అందిస్తుంది.
