English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

FASTag: మీ వాహనానికి ఫాస్టాగ్‌ లేదా? అయితే, మీకు కేంద్రం 2 బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌లు.. టోల్‌ ఎంత చెల్లించాలంటే?

FASTag Penalty Reduced: వాహనదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు భారీ శుభవార్తలు తెలిపింది. నేషనల్ హైవేలో ఫాస్టాగ్‌ లేని వాహనదారులకు ప్రస్తుతం డబుల్ ఛార్జీలు చెల్లిస్తున్నారు. ఇకపై వారు యూపీఐ ద్వారా టోల్‌ రుసుము చెల్లిస్తే కేవలం రూ. 1.25 రేట్లు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. నగదు రూపంలో చెల్లిస్తే మాత్రం రెట్టింపు చెల్లించాల్సిందే. ఇక ఫాస్టాగ్‌ ఖాతాలో డబ్బులు ఉన్నప్పటికీ టోల్‌ గేట్‌ వైఫల్యంతో అమౌంట్ కట్ కాకపోతే ఫ్రీగా వారు టోల్‌ దాటి వెళ్లొచ్చు. దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 4, 2025, 09:40 AM IST

Trending Photos

School Holiday: దసరా తర్వాత మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎప్పటినుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?
5
School Holiday Today
School Holiday: దసరా తర్వాత మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎప్పటినుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
5
Kantara Chapter 1 1st day Collections
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్‌ యాంకర్‌ శివజ్యోతి
6
Shiva Jyothi
Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్‌ యాంకర్‌ శివజ్యోతి
FASTag: మీ వాహనానికి ఫాస్టాగ్‌ లేదా? అయితే, మీకు కేంద్రం 2 బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌లు.. టోల్‌ ఎంత చెల్లించాలంటే?

FASTag Penalty Reduced: కేంద్ర ప్రభుత్వం వాహనదారులకు రెండు భారీ శుభవార్తలు తెలిపింది. ఫాస్టాగ్‌ రూల్స్ విషయంలో రెండు మార్పులు జరిగాయి. నేషనల్ హైవే లో ఫాస్టాగ్‌ లేని వాహనదారులు ప్రస్తుతం డబుల్‌ రుసుము చెల్లించాల్సి వస్తుంది . ఒకవేళ ఫాస్టాగ్‌ లేకపోయినా యూపీఐ ద్వారా చెల్లింపు చేపట్టిన వాహనదారులు కేవలం రూ.1.25 రెట్లు చెల్లిస్తే సరిపోతుందని తెలిపింది. ఇక నగదు రూపంలో మీరు ఫాస్టాగ్‌ చెల్లించాల్సి వస్తే రెట్టింపు చెల్లించాల్సిందే. మరో శుభవార్త ఏంటంటే ఒక వేళ మీ ఫాస్టాగ్‌ ఖాతాలో డబ్బులు ఉన్నప్పటికీ టోల్‌ గేట్‌ వైఫల్యంతో అమౌంట్ కట్ కాకపోతే వాహనదారులు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఫ్రీగా వెళ్లొచ్చు ఈ కొత్త రూల్స్ నవంబర్ 15వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

 మన దేశంలో హైవేలో టోల్‌ రుసుము 98% వరకు ఫాస్టాగ్‌ ద్వారానే వసూలు జరుగుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఎలాంటి టోల్ వసూలు ఏజెన్సీల వ్యవస్థను లోపాలు సరి చేయడానికి ఈ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ పద్ధతిని తీసుకువచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఏ లోపం ఉన్న ఏజెన్సీ సాధారణ ప్రజలపై వేయకుండా వారు బాధ్యత వహించేలా ఈ కొత్త నియమం పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

ఈ నిబంధన సడలింపుతో ఫాస్టాగ్‌ లేని వాహనదారులకు స్వల్ప ఊరట అందిస్తుంది. రెండు రెట్లు చెల్లింపు చేసే బదులుగా 1.25 రేట్లు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇకపై యూపీఐ ద్వారా అలాంటి వారు చెల్లింపు చేస్తే వంద రూపాయాలు చెల్లించాల్సి వస్తే కేవలం రూ.125 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇది వరకు రూ.200 చెల్లించాల్సి ఉండేది. ఇది టోల్ గేట్ వద్ద ఇప్పటి వరకు రెండింతలు కట్టే వారికి కాస్త ఊరట అందిస్తుంది. ఇక వాహనానికి చెల్లుబాటు  అయ్యే ఫాస్టాగ్‌ ఉన్నా కానీ డబ్బులు కట్ కాలేని పరిస్థితుల్లో వారు ఫ్రీగా టోల్‌ దాటి వెళ్లొచ్చు. ఇది టోల్ వసూలు సంస్థలపై మరింత బాధ్యత పెంచేలా చేసింది. వాహనదారులు మాత్రం ఎలాంటి రుసుము చెల్లించకుండానే సులభంగా వెళ్ళవచ్చు.

వారికి ఎలాంటి లావాదేవీలు జరపకుండానే జీరో లావాదేవీ రసీదు కూడా జారీ చేస్తారు. ఇందులో రుసుము తేదీ, సమయం, వాహనం రకం కూడా పేర్కొంటారు. ఈ కొత్త ఫాస్టాగ్‌ నియమం ప్రయాణికులకు మరింత సులభతరం చేస్తుంది. ఫాస్టాగ్‌ ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే టోల్ ప్లాజా ల వద్ద ఏమైనా సమస్యలు ఉన్న వెంటనే వాటిని మరమ్మతు చేసుకోవచ్చు. ఆగస్టులో టోల్ వసూలు రూ.7,052 కోట్లు వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ ఫాస్టాగ్‌ మార్పులు పండుగ ముందు సరుకుల రవాణా కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి వాహనదారులకు కాస్త ఊరట అందిస్తుంది.

Also Read:  ఒక్కొక్కరి ఖాతాల్లో రూ.15000 నేడే జమా.. లిస్ట్‌లో మీ పేరు లేదా? ఇలా చేయండి..!

Also Read: షాకింగ్‌.. విజయ్‌ దేవరకొండ రష్మికల ఆస్తులు ఎన్ని వందల కోట్లు తెలుసా? 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Fastag New RulesFASTag penalty reducedFASTag update 2025toll charges FASTagFASTag UPI payment

Trending News