  Funeral Rituals for Daughter: ప్రేమికుడితో లేచిపోయిన యువతి.. బ్రతికుండగానే అంత్యక్రియలు చేసిన తండ్రి.. ఎక్కడంటే..?

Father Performs Funeral: ప్రేమ పెళ్లి చేసుకుందన్న కారణంతో కన్నకూతురికి బ్రతికుండగానే దహన సంస్కారాలు నిర్వహించాడు ఓ తండ్రి. ఈ  హృదయవిదారక ఘటన మధ్యప్రదేశ్‌‌లోని విదిషలో చోటుచేసుకుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 23, 2025, 09:37 AM IST

Funeral Rituals For Daughter In Madhya Pradesh: మధ్యప్రదేశ్‌‌లోని విదిషలో ఒక వింత సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ తండ్రి తన 23 ఏళ్ల కూతురుకి బ్రతికుండగానే వారి ఆచార పద్దతిలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించాడు. పిండితో ఆమె బొమ్మను తయారు చేసి దానికి కర్మలు చేశాడు. గ్రామంలో ఈ విషయం తెలిసి అంతా షాకయ్యారు. 

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే.. మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి తన కూతురు సవితా కుష్వాహ కనిపించకపోవడంతో సమీప బంధువులను, ఆమె ఫ్రెండ్స్‌ను ఇలా అందరిని అడిగాడు. అయిన కూతురి జాడ లేకపోవడంతో పోలీస్‌స్టేషన్‌లో కంప్లైంట్ ఫైల్ చేశాడు. దీంతో విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు.. ఆ యువతి ఓ యువకుడితో వెళ్లిపోయినట్లు గుర్తించారు. ఇదే విషయాన్ని ఆ తండ్రికి తెలియజేశారు.

దీంతో తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురైన తండ్రి ఇక నుండి తన కూతురు తనకు లేనట్టే అని భావించి బ్రతికుండగానే.. పిండిముద్దతో తన కూతురి దిష్టిబొమ్మ తయారు చేశాడు. తన కూతురు చనిపోయిందని గ్రామస్తులను, బంధువులను అంత్యక్రియలకు పిలిచాడు. ఆ తర్వాత కూతురి దిష్టిబొమ్మను పాడెపై మోసుకుంటూ గ్రామంలో శవయాత్ర నిర్వహించాడు. అనంతరం స్మశానవాటికకు వెళ్లి అంత్యక్రియలు కూడా చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

ఇక ఈ విషయం గురించి సవితా కుష్వాహ తండ్రి మాట్లాడుతూ.. నా కూతురుని ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకున్నాం.. ఆమె అడిగిన ప్రతి ఒక్కటీ కాదనకుండా ఇచ్చాం.. కానీ ఆమె చేసిన పనికి మేం చాలా అవమానంతో కుంగిపోయాం.. నా జీవితంలో అత్యంత విషాదకరమైన క్షణం ఇదే. ఇక నుంచి ఆమె నా కూతురు కాదు.. నా దృష్టిలో నా కూతురు చనిపోయింది.. అందుకే అంత్యక్రియలు చేశామన్నారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Father Performs FuneralFuneral Rituals For DaughterFuneral Rituals For Daughter In Madhya PradeshGirl Elopes With Lover

