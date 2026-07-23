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FCRA బిల్లులో ఏముంది..? విదేశీ నిధులపై కొత్త రూల్స్ ఏంటి..?

FCRA Amendment Bill 2026: దేశంలోకి భారీగా వస్తున్న విదేశీ నిధుల వినియోగంపై ఇక నుంచి కేంద్రం కఠినంగా వ్యవహరించనుంది. విదేశీ నిధుల దుర్వినియోగం, మత మార్పిడులు, జాతీయ భద్రత అంశాలపై కట్టుదిట్టమైన నియంత్రణ కోసం FCRA సవరణ బిల్లు–2026 తీసుకురానుంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 23, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:40 PM IST
FCRA బిల్లులో ఏముంది..? విదేశీ నిధులపై కొత్త రూల్స్ ఏంటి..?
Image Credit: FCRA Amendment Bill 2026 (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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