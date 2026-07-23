/FCRA బిల్లులో ఏముంది..? విదేశీ నిధులపై కొత్త రూల్స్ ఏంటి..?

FCRA Amendment Bill 2026: దేశంలోకి వచ్చే విదేశీ నిధుల వినియోగంపై మరింత పారదర్శకత, బాధ్యత తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన FCRA సవరణ బిల్లు–2026 ప్రస్తుతం కీలకంగా మారింది. వివిధ దర్యాప్తుల్లో విదేశీ నిధులు దేశ అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడం, ఉగ్రవాద అనుబంధ కార్యకలాపాలకు మద్దతు ఇవ్వడం, అలాగే బలహీన వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మత మార్పిడులకు ఈ నిధులు వినియోగిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సవరణలు చేయనుంది. 2019 నుంచి 2022 మధ్య కాలంలో 13,500కిపైగా సంస్థలు మొత్తం రూ.55,741 కోట్ల విదేశీ నిధులు స్వీకరించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఆ నిధులు చట్టబద్ధంగా వినియోగం అవుతున్నాయా లేదా అనే విషయంపై కట్టుదిట్టమైన నియంత్రణ అవసరమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఈ బిల్లులో భాగంగా, ఎఫ్సీఆర్ఏ రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు అయిన లేదా గడువు ముగిసిన సంస్థల ఆస్తులను తాత్కాలికంగా స్వాధీనం చేసుకునే అధికారం ఒక ప్రత్యేక సంస్థకు ఇవ్వనున్నారు. ఇప్పటివరకు ఉన్న లోపాల కారణంగా కొన్ని సంస్థలు తమ ఆస్తులను ముందుగానే బదిలీ చేసుకునే అవకాశాన్ని ఈ సవరణతో మూసివేయనున్నారు. అలాగే గడువు ముగిసిన రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్న సంస్థలు కూడా రద్దు అయినట్లుగానే పరిగణించి విదేశీ నిధులతో కూడిన ఆస్తులను నిల్వ ఉంచకుండా నిషేధించనున్నారు. కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించే వ్యక్తులను వ్యక్తిగతంగా బాధ్యులుగా నిలబెట్టే విధానం కూడా ఈ బిల్లులో ఉంది.
FCRA సవరణ బిల్లులోని ముఖ్యాంశాలు:
==> ఒక సంస్థ FCRA రిజిస్ట్రేషన్ రద్దయినా, ముగిసినా లేదా స్వచ్ఛందంగా లొంగిపోయినా.. ఆ విదేశీ నిధులతో సమకూర్చుకున్న ఆస్తులను తాత్కాలికంగా స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక అధికారిని ఏర్పాటు చేస్తారు. దీనివల్ల అధికారులు చర్యలు తీసుకోకముందే ఆస్తులను అక్రమంగా బదిలీ చేయడం లేదా అమ్మేయడం వంటి మార్గాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది.
==> రిజిస్ట్రేషన్ గడువు ముగిసినప్పటికీ విదేశీ ఆస్తులను వాడుకునే పాత పద్ధతికి ముగింపు పలికారు. అలాగే చట్ట ఉల్లంఘనలు జరిగితే ఆయా సంస్థల ముఖ్య నిర్వాహకులను వ్యక్తిగతంగా బాధ్యులను చేస్తారు.
==> విదేశీ నిధులను మత మార్పిడుల కోసం ఉపయోగించడాన్ని ఈ బిల్లు స్పష్టంగా నిరోధిస్తుంది. అయితే, ధార్మిక విద్య, ఉపన్యాసాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు, స్థానిక విశ్వాసాల పరిరక్షణ వంటి మతపరమైన కార్యకలాపాలకు నిధుల వినియోగానికి మినహాయింపు ఉంటుంది.
==> ఈ చట్టం కింద సేకరించిన ఆరాధనా స్థలాల మతపరమైన విశిష్టతను కచ్చితంగా కాపాడాలని బిల్లు నిర్దేశిస్తోంది.
ఇంటెలిజెన్స్ నివేదికల ప్రకారం.. విదేశీ నిధులతో పనిచేసే కొన్ని నెట్వర్క్లు దేశ అభివృద్ధి, సామాజిక ఐక్యత, సంస్థాగత స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా పనిచేస్తున్నాయని ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొన్ని సంస్థలు పర్యావరణ ఉద్యమాల పేరుతో భారీ ప్రాజెక్టులను అడ్డుకోవడం, ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇవ్వడం వంటి ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విదేశీ నిధుల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు ఈ బిల్లు మరింత బలమైన చర్యలను తీసుకురానుంది. ఈ బిల్లుకు మద్దతుదారులు పారదర్శకత పెంచడమే లక్ష్యమని చెబుతుండగా, కొందరు సంస్థలు మాత్రం కఠిన నియంత్రణలకు వ్యతిరేకంగా నిలుస్తున్నాయి. అయితే దేశ భద్రత, అభివృద్ధి దృష్ట్యా విదేశీ నిధులపై కట్టుదిట్టమైన పర్యవేక్షణ అవసరమని కేంద్రం అభిప్రాయపడుతోంది.
గ్రీన్పీస్ ఇండియా, అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా వంటి సంస్థలపై వచ్చిన ఆరోపణలు, కేసులు ఈ చట్టం అవసరాన్ని మరింత బలపరుస్తున్నాయని బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చేవారు పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, పీఎఫ్ఐ వంటి సంస్థలు విదేశీ నిధులను ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు రావడం కూడా ఈ సవరణకు కారణంగా చూపిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, దేశంలోకి వచ్చే విదేశీ నిధులు పారదర్శకంగా, చట్టబద్ధంగా వినియోగించబడాలని, జాతీయ భద్రత, సామాజిక సమగ్రతను కాపాడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని FCRA సవరణ బిల్లు–2026 తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.