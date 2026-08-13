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పార్లమెంటులో విదేశీ సహకార నియంత్రణ బిల్లుపై రచ్చరచ్చ.. ఇంతకేం జరిగిందంటే..

FCRA Bill: విదేశీ సహకార నియంత్రణ బిల్లుపై పార్లమెంటులో అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి. దేశీయంగా ఏర్పడిన స్వచ్ఛంద సంస్థల నిర్వాకంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కొరడా ఝళిపించేందుకు చట్టసవరణకు ప్రయత్నించడంతో విపక్షాలు అడ్డుకున్నాయి. విదేశీ విరాళాల వినియోగంలో పారదర్శకత ఉండాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తే… ఆ బిల్లును విపక్షాలు వ్యతిరేకించడంతో  కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రతిపాదిత బిల్లును సంయుక్త పార్లమెంటరీ కమిటీకి పంపించాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకు సంబంధించిన తీర్మానాన్ని లోక్‌సభ ఆమోదించింది. ఇంతకీ విదేశీ సహకారబిల్లు ఏంటి? విపక్షాలు ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నాయి? కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఏంటి?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 13, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:15 PM IST
పార్లమెంటులో విదేశీ సహకార నియంత్రణ బిల్లుపై రచ్చరచ్చ.. ఇంతకేం జరిగిందంటే..
Image Credit: FCRA Bill (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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పార్లమెంటులో విదేశీ సహకార నియంత్రణ బిల్లుపై రచ్చరచ్చ.. ఇంతకేం జరిగిందంటే..
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