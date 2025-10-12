Female doctor Brutally beats on elderly man in jln hospital ajmer video: ఇటీవల కాలంలో ఆస్పత్రులకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని చోట్ల అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది రోగులు తమకు సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేదని డాక్టర్లతో వాగ్వాదంకు దిగుతున్నారు.
अजमेर के सरकारी अस्पताल में एक बुजुर्ग का कंधा टकराने पर महिला डॉक्टर ने उसे 10 मिनट तक थप्पड़ मारे।
भीड़भाड़ में ऐसी घटनाएं आम हैं, लेकिन नैतिकता भी कोई चीज होती है।
डॉक्टरों से अभद्रता पर सजा तय है —
पर जब डॉक्टर ही मरीज से अभद्रता करें, तब सजा कौन देगा? pic.twitter.com/xowfZ7bFDY
కొన్నిసార్లు భౌతిక దాడులు, ఆస్పత్రులపై దాడులు కూడా చేస్తున్నారు. కొంత మంది వైద్యులు కూడా తమ సేవల్ని పక్కన పెట్టి ఫోన్ లలో, ఇతర విషయాల్లో ఉంటూ రోగుల్ని అస్సలు పట్టించుకోవడంలేదు. వైద్యుల్ని చాలా మంది దేవుడిలా కొలుస్తారు.
కానీ కొంత మంది పవిత్రమైన తమ వృత్తికి మాయని మచ్చలా మారుతున్నారు. కొంత మంది రోగులు, వారి బంధువుల లేడీ డాక్టర్ లను వేధించిన ఘటనలుకూడా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక లేడీ డాక్టర్ ప్రవర్తించిన తీరు వివాదాస్పదంగా మారింది.
రాజస్థాన్ అజ్మీర్లోని ఒక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అజ్మీర్లోని జవహార్ లాల్ నెహ్రూ హాస్పిటల్లో 92ఏళ్ల వృద్ధుడిపై ఒక లేడీ డాక్టర్ చేయి చేసుకుంది. డాక్టర్ తన ఫ్రెండ్ తో కలిసి కారిడార్ లో వెళ్తుంది.ఇంతలో ఒక వృద్ధుడి భుజం ఆమెకు తాకింది. దీంతో ఆమె రెచ్చిపోయింది.
అతనిపై దారుణంగా కొడుతూ రెచ్చిపోయింది. అతను కావాలని తాకించలేదని, చూడలేదని ఎంతగా చెప్తున్న ఆమె విన్పించుకోలేదు. అక్కడున్న వారు చెప్పిన లేడీ డాక్టర్ వెనక్కు తగ్గలేదు. చివరకు వృద్ధుడు క్షమాపణ చెప్పినా ఆమె ఆగలేదు. అయితే ఆ వృద్ధుడు తనను అసభ్యంగా చెస్ట్కు చెయ్యి పెట్టి తాకడంతోనే కొట్టినట్లు లేడీ డాక్టర్ చెప్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఘటనపై పెద్ద రచ్చ జరిగింది.
ఈ క్రమంలో దీనిపై ప్రస్తుతం పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తున్నారు. అనుకొకుండా భుజం తాకిందా.. లేదా కావాలని అతను.. వెకిలి చేష్టలు వేశాడా అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
