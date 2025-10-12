English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Female Doctor Video: ఆస్పత్రిలో షాకింగ్ ఘటన.. లేడీ డాక్టర్ ప్రైవేటు పార్ట్‌పై చేయ్యివేసిన రోగి.?.. ఆ తర్వాత.. వీడియో వైరల్..

Female Doctor Video: ఆస్పత్రిలో షాకింగ్ ఘటన.. లేడీ డాక్టర్ ప్రైవేటు పార్ట్‌పై చేయ్యివేసిన రోగి.?.. ఆ తర్వాత.. వీడియో వైరల్..

Female doctor attacks on man in jln hospital ajmer:  ఆస్పత్రిలో అందరి ముందు లేడీ డాక్టర్ రెచ్చిపోయింది . రోగిని ఇష్టమున్నట్లు కొట్టింది. అతను ప్రాధేయ పడుతున్న కూడా విన్పించుకోలేదు. మొత్తంగా ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 12, 2025, 01:54 PM IST
  • రాజస్తాన్ లోని ఆస్పత్రిలో డాక్టర్ కు వేధింపులు..?..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
5
Udaya Bhanu
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
5
PF Balance Check
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
Female Doctor Video: ఆస్పత్రిలో షాకింగ్ ఘటన.. లేడీ డాక్టర్ ప్రైవేటు పార్ట్‌పై చేయ్యివేసిన రోగి.?.. ఆ తర్వాత.. వీడియో వైరల్..

Female doctor Brutally beats on elderly man in jln hospital ajmer video: ఇటీవల కాలంలో ఆస్పత్రులకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని చోట్ల అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది రోగులు తమకు సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేదని డాక్టర్లతో వాగ్వాదంకు దిగుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

కొన్నిసార్లు భౌతిక దాడులు, ఆస్పత్రులపై దాడులు కూడా చేస్తున్నారు.   కొంత మంది వైద్యులు కూడా తమ సేవల్ని పక్కన పెట్టి ఫోన్ లలో, ఇతర విషయాల్లో ఉంటూ రోగుల్ని అస్సలు పట్టించుకోవడంలేదు. వైద్యుల్ని చాలా మంది దేవుడిలా కొలుస్తారు.

కానీ కొంత మంది పవిత్రమైన తమ వృత్తికి మాయని మచ్చలా మారుతున్నారు.  కొంత మంది రోగులు, వారి బంధువుల లేడీ డాక్టర్ లను వేధించిన ఘటనలుకూడా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.  ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక లేడీ డాక్టర్ ప్రవర్తించిన తీరు వివాదాస్పదంగా మారింది.

 రాజస్థాన్‌ అజ్మీర్‌లోని ఒక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో షాకింగ్‌ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అజ్మీర్‌లోని జవహార్ లాల్ నెహ్రూ హాస్పిటల్‌లో 92ఏళ్ల వృద్ధుడిపై ఒక లేడీ డాక్టర్ చేయి చేసుకుంది.  డాక్టర్ తన ఫ్రెండ్ తో కలిసి కారిడార్ లో వెళ్తుంది.ఇంతలో ఒక వృద్ధుడి భుజం ఆమెకు తాకింది. దీంతో ఆమె రెచ్చిపోయింది.

అతనిపై దారుణంగా కొడుతూ రెచ్చిపోయింది. అతను కావాలని తాకించలేదని, చూడలేదని ఎంతగా చెప్తున్న ఆమె విన్పించుకోలేదు. అక్కడున్న వారు చెప్పిన లేడీ డాక్టర్ వెనక్కు తగ్గలేదు.  చివరకు వృద్ధుడు క్షమాపణ చెప్పినా ఆమె ఆగలేదు. అయితే ఆ వృద్ధుడు తనను అసభ్యంగా చెస్ట్‌కు చెయ్యి పెట్టి తాకడంతోనే కొట్టినట్లు లేడీ డాక్టర్ చెప్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఘటనపై పెద్ద రచ్చ జరిగింది.

Read more: West Bengal Gang Rape: వెస్ట్ బెంగాల్‌లో వైద్యవిద్యార్థినిపై గ్యాంగ్ రేప్.. 3 అరెస్ట్.. వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు..

ఈ క్రమంలో దీనిపై ప్రస్తుతం పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తున్నారు.  అనుకొకుండా భుజం తాకిందా.. లేదా కావాలని అతను..  వెకిలి చేష్టలు వేశాడా అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ  ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

RajasthanAjmer jln hospitalVideo Viralfemale doctor attackman molested female doctor

Trending News