Maharashtra female doctor suicide case: తనను పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ గోపాల్ బద్నే నాలుగు సార్లు అత్యాచారం చేశారని లేడీ డాక్టర్ తన చేతిపై రాసుకుంది. ఈ క్రమంలో అతని వేధింపులు భరించలేక ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నట్లు సూసైడ్ నోట్ రాసి పెట్టి మరీ చనిపోయింది. ఈ ఘటన మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 24, 2025, 05:43 PM IST
female doctor raped by si in satara district Maharashtra: దేశంలో మహిళలపై అక్రమాలు, అఘాయిత్యాలు మాత్రం ఆగడంలేదు. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు రోజు వేధింపులకు ఎదుర్కొన్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎవరికైన అన్యాయం జరిగితే పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లి తమ గొడును చెప్పుకుంటారు.

అలాంటి పోలీసులు కూడా కొంతమంది కామాందులుగా మారిపోయారు. బాధితులపై వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు. కొంత మంది తమ అధికారం అడ్డంపెట్టుకుని వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా.. మహారాష్ట్రంలో లేడీ డాక్టర్ పై పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ గోపాల్ బద్నే నాలుగునెలలుగా వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. దీంతో అతని వేధింపులను భరించలేక చివరకు ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.

మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లాలో ఈ ఘోరం చోటు చేసుకుంది. ఫల్టాన్ సబ్-డిస్ట్రిక్ట్ ఆసుపత్రిలో మెడికల్ ఆఫీసర్‌గా పనిచేస్తున్న ఒక మహిళా వైద్యురాలిపై పోలీస్ సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ (ఎస్సై) గోపాల్ బద్నే గత నాలుగు నెలలుగా లైంగిక దాడికి పాల్పడుతున్నాడు. తనపై పలు మార్లు అత్యాచారం చేశాడని యువతి వాపోయింది.

సదరు పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ గోపాల్ బద్నేపై ఉన్నతాధికారులకుఫిర్యాదు చేసిన కూడా ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదు.  దీంతో చివరకు అతగాడి వేధింపులు మరింత ఎక్కువ కావడంతో.. ఆమె అరచేతిపై తనపై జరిగిన దారుణంను రాసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.

ఈ ఏడాది జూన్ 19నే ఫల్టాన్ డీఎస్పీకి లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేసినట్లు చెప్పింది. ఎస్సై బద్నేతో పాటు మరో ఇద్దరు పోలీసు అధికారుల పేర్లను ఆమె తన లేఖలో ప్రస్తావించింది. అయిన కూడా అధికారులు రియాక్ట్ కాలేదని లేడీ డాక్టర్ వాపోయింది.

ఈ ఘటన మహారాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అపోసిషన్ పార్టీలు మహారాష్ట్ర సర్కారుపై మండిపడ్డాయి. ఈ క్రమంలో పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ గోపాల్ బద్నే ను ఉన్నతాధికారులు సస్పెండ్ చేశారు.

ఈ ఆరోపణలపై మహాసర్కారు.. రియాక్ట్ అయ్యింది. ఈ ఘటన దురదృష్టకరమని, దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరుపుతామని బీజేపీ నాయకురాలు చిత్ర వాఘ్ హామీ ఇచ్చారు. నిందితుడిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశామని, అతడిని అరెస్ట్ చేసేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడించారు.  

Read more: KS Latha Kumari Video: నిప్పుల మీద నడిచిన లేడీ ఐఏఎస్.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?.. వీడియో వైరల్..

ఈ ఘటనను మహారాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ కూడా ఈ ఘటనను సుమోటోగా స్వీకరించింది. గతంలో ఫిర్యాదు చేసినా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదో విచారించి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సతారా ఎస్పీని ఆదేశించింది. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం దేశంలో మరోసారి మహిళల భద్రతను సవాల్ చేసేదిగా మారింది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Maharashtra NewsSatara lady doctor suicideWoman doctor suicide in Maharashtrasi molested lady doctorMaharashtra female doctor commits suicide

