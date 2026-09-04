Female passengers celebrates Dahi handi in Mumbai local train: ఇటీవల రైళ్లలో కొంత మంది ప్రవర్తిస్తున్న తీరు వివాదాస్పదంగా మారుతుంది. కొన్ని రోజుల క్రితం రైలులో ఫస్ట్ నైట్ డెకొరేషన్ చేశారు.ఆ తర్వాత రన్నింగ్ ట్రైన్ లో హోమం చేసిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఆ తర్వాత రైల్వే ఉద్యోగులుతమ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ లను ట్రైన్ లో చేయడం కూడా రచ్చగా మారింది. అయితే.. దీనిపై ఇండియన్ రైల్వేస్ సీరియస్ అయ్యింది. దీంతో కొంత మంది నెటిజన్లు ట్రైన్ లలో ఇలాంటి పనులు ఏంటని దీనిపై సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకొవాలని కోరారు. ఈ వివాదంపై రచ్చ నడుస్తుంగానే తాజాగా.. ముంబై లోకల్ ట్రైన్ లో కొంత మంది మహిళ ప్యాసింజర్ లు ఉట్టికొట్టే వేడుకను నిర్వహించారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.
దేశంలో ఎక్కడ చూసిన జనాలు కృష్ణాష్టమి వేడుకలను భక్తిభావనలతో జరుపుకుంటున్నారు. అంతే కాకుండా కన్నయ్యకు ఇష్టమైన నైవేద్యాలు సమర్పించి తమ మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు. చాలా మంది ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉండి రాత్రి పూట కన్నయ్య పూజలను నిర్వహిస్తారు. అయితే.. జన్మష్టమి రోజుచాలా చోట్ల సాయంత్రం వేళ ఉట్టికొట్టే వేడుకను నిర్వహిస్తారు. దీనిలో చిన్న,పెద్ద అని తేడా లేకుండా అందరు ఎంతో ఉల్లాసంగా పాల్గొంటారు.
అయితే.. కొంత మంది మహిళలు ఏకంగా ముంబై లోకల్ ట్రైన్ లో దహీ హండిని నిర్వహించారు. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఈ వేడుక జరిగింది. బద్లాపూర్-థానే లోకల్ ట్రైన్లో ప్రయాణించిన కొందరు మహిళలు కృష్ణాష్టమి నేపథ్యంలో ట్రైన్ లో అందంగా బెలూన్స్, ఇతర వస్తువులతో అందంగా డెకరేట్ చేశారు. ఆ త్తర్వాత రైలు పైభాగంలో హ్యాండిల్కు ఉట్టిని కూడా వేలాడదీశారు. కోచ్ లో ఉన్న మహిళలు పాటలు పాడుతూ, డ్యాన్స్ లు చేస్తు ఫుల్ జోష్ తో ఎంజాయ్ చేశారు.
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ఆ తర్వాత ఒక యువతిని పైకి ఎత్తుకుని ఆమెతో ఉట్టికొట్టించే వేడుకను నిర్వహించారు. కేరింతలు కొడుతూ, కన్నయ్యగురించి పాటలు పాడారు. ఈ వీడియో కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. ట్రైన్ లో ఈ వేడుకలు ఏంటని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. దీనిపై ఇండియన్ రైల్వేస్ ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో తెలియాల్సి ఉంది.