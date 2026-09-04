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Mumbai Local Train Dahi Handi: ముంబై లోకల్‌ ట్రైన్‌లో ధూంధాంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు.. ఉట్టి కొడుతూ మహిళల హల్ చల్.. వీడియో..

Dahi handi in Mumbai local train:  లోకల్ ట్రైన్ లో మహిళలంతా జోష్ గా ఉట్టికొట్టే వేడుకను నిర్వహించారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 04, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:22 PM IST
Mumbai Local Train Dahi Handi: ముంబై లోకల్‌ ట్రైన్‌లో ధూంధాంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు.. ఉట్టి కొడుతూ మహిళల హల్ చల్.. వీడియో..
Image Credit: dahihandiinmumbailocaltrainvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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