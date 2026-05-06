English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  • Fertilizer Urea Scam: జీ న్యూస్ స్టింగ్ ఆపరేషన్..బ్లాక్ మార్కెట్లో రైతులు సబ్సీడీ యూరియా..రూ.22,000 కోట్ల దందా..

Fertilizer Urea Scam: జీ న్యూస్ స్టింగ్ ఆపరేషన్..బ్లాక్ మార్కెట్లో రైతులు సబ్సీడీ యూరియా..రూ.22,000 కోట్ల దందా..

Fertilizer Urea Scam Revealed: దేశంలోని రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీపై అందిస్తున్న యూరియా గురించి ఇప్పుడో బిగ్ న్యూస్ బయటకొచ్చింది. జీ న్యూస్ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం నిర్వహించిన 'ఆపరేషన్ కిసాన్'లో రైతుల కోసం ఉద్దేశించిన చౌక యూరియాను అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు బహిర్గతం అయ్యింది. దేశంలోని ప్రముఖ ప్లైవుడ్, MDF ఫ్యాక్టరీలకు అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వెల్లడయ్యాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : May 6, 2026, 09:45 PM IST

Trending Photos

Bank Employees DA Hike 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. డీఏ పెంపుపై ప్రకటన.. జీతం ఎంత పెరిగిందంటే..?
5
Bank Employees DA Hike
Bank Employees DA Hike 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. డీఏ పెంపుపై ప్రకటన.. జీతం ఎంత పెరిగిందంటే..?
Hyderabad: హైదరాబాద్ ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. నగరంలో మరో 3 కొత్త MMTS స్టేషన్లు, ఎక్కడెక్కడంటే?
5
New MMTS stations Hyderabad
Hyderabad: హైదరాబాద్ ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. నగరంలో మరో 3 కొత్త MMTS స్టేషన్లు, ఎక్కడెక్కడంటే?
Supritha Health: 12 గంటలు చేయాల్సి వచ్చింది.. 15 రోజులు నరకం చూసా.. సురేఖ వాణి కూతురు సుప్రిత !
9
Supritha health issue
Supritha Health: 12 గంటలు చేయాల్సి వచ్చింది.. 15 రోజులు నరకం చూసా.. సురేఖ వాణి కూతురు సుప్రిత !
Beer Sales: ఎండ దెబ్బకు రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో బీర్లు అమ్మకాలు..
6
Beer Sales in Peaks
Beer Sales: ఎండ దెబ్బకు రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో బీర్లు అమ్మకాలు..
Fertilizer Urea Scam: జీ న్యూస్ స్టింగ్ ఆపరేషన్..బ్లాక్ మార్కెట్లో రైతులు సబ్సీడీ యూరియా..రూ.22,000 కోట్ల దందా..

Fertilizer Urea Scam Revealed: దేశంలోని రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీపై అందిస్తున్న యూరియా గురించి ఇప్పుడో బిగ్ న్యూస్ బయటకొచ్చింది. జీ న్యూస్ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం నిర్వహించిన 'ఆపరేషన్ కిసాన్'లో రైతుల కోసం ఉద్దేశించిన చౌక యూరియాను అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు బహిర్గతం అయ్యింది. దేశంలోని ప్రముఖ ప్లైవుడ్, MDF ఫ్యాక్టరీలకు అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వెల్లడయ్యాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

జీ న్యూస్ నిర్వహించిన ఈ సీక్రెట్ స్టింగ్ ఆపరేషన్ సందర్భంగా.. రాత్రిపూట మినీ ట్రక్కులలో యూరియాతో నిండిన పసుపు రంగు సంచులను ఫ్యాక్టరీలకు పంపుతున్న అనేక దృశ్యాలు నిఘా కెమెరాలలో రికార్డు చేశారు. రైతులకు సబ్సిడీపై అందిస్తున్న యూరియానే ఈ సంచులలోనిదని ఈ స్టింగ్ ఆపరేషన్‌లో వెల్లడైంది.  

రైతుల కోసం సబ్సీడీలో యూరియాను అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏటా రూ.2 లక్షల కోట్లను ఖర్చు చేస్తోంది. అయితే ఒక బస్తా యూరియా ఖరీదు సుమారు రూ.3,800 ఉండగా.. దాన్ని రైతులకు సబ్సీడీ ద్వారా రూ.266 లకే అందజేస్తున్నారు. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూరుతుంది.

ఈ యూరియాను MDF, ప్లైవుడ్ పరిశ్రమలలో విరివిగా ఉపయోగిస్తారని విచారణలో తేలింది. పారిశ్రామిక అవసరాలకు టెక్నికల్ గ్రేడ్ యూరియా ఎంతో ఖరీదైనదిగా అమ్ముడవుతుంది. అయితే రైతులకు భారీ సబ్సీడీతో ఎంతో తక్కువ ధరకి లభిస్తుంది. ఈ భారీ వ్యత్యాసం కారణంగా.. యూరియా బ్లాక్ మార్కెట్లో భారీగా అమ్ముడవుతుండగా, ఆ దందా కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది నల్లబజారులో అమ్మేస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.

దేశంలో అత్యధికంగా తయారు చేసే "ప్లైవుడ్ కేంద్రం"గా పిలువబడే హర్యానాలోని యమునానగర్‌కు స్టింగ్ ఆపరేషన్‌లో భాగంగా జీ న్యూస్ బృందం చేరుకుంది. అక్కడికి చేరిన తర్వాత సీక్రెట్ కెమెరాల ద్వారా కొందరు బ్రోకర్లు మాట్లాడుతూ.. ఈ దందా ఓ పక్కా ప్రణాళికతో జరుగుతోందని ఓ వ్యక్తి వెల్లడించారు. అలాగే ఏవైనా దాడులు జరిగే అవకాశం ఉంటే ముందుగా తమకి సమాచారం అందుతుందని తెలిపారు.

స్టింగ్ ఆపరేషన్ సందర్భంగా.. యూరియా అక్రమ రవాణాలో డీలర్లు, బ్రోకర్లు, రవాణాదారులు, కొన్ని ఫ్యాక్టరీల కీలక పాత్ర గురించి ఇప్పుడు బహిర్గతమైంది. ఇలా యూరియాను అక్రమంగా బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్ముడవ్వడం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏడాదికి సుమారు రూ.20,000 కోట్లు నష్టపోతుందని దర్యాప్తులో తేలింది. అయితే ఇదే విషయమై సంబంధిత కంపెనీలు లేదా వ్యవసాయ శాఖలు ప్రస్తుతానికి అధికారిక స్పందన రాలేదు. అయితే ఈ స్టింగ్ ఆపరేషన్‌లో భాగంగా మరిన్ని విశేషాలు బయటకు రావాల్సి ఉందని స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసిన జీ న్యూస్ టీమ్ తెలిపింది.

Also Read: Prashant Kishor Kavitha: కేసీఆర్‌కు చెక్ పెట్టేందుకు కవిత సరికొత్త ప్లాన్..రంగంలోకి ఎన్నికల మాంత్రికుడు!

Also Read; Andhra Pradesh Investment: ఏపీలో పెట్టుబడుల ప్రభంజనం..రూ.2 లక్షల కోట్లతో 39,000 ఉద్యోగాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Operation Urea ScamPlywood Factory UreaSubsidy UreaZee News Sting OperationYamunanagar Plywood Hub

Trending News