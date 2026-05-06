Fertilizer Urea Scam: జీ న్యూస్ స్టింగ్ ఆపరేషన్..బ్లాక్ మార్కెట్లో రైతులు సబ్సీడీ యూరియా..రూ.22,000 కోట్ల దందా..

Fertilizer Urea Scam Revealed: దేశంలోని రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీపై అందిస్తున్న యూరియా గురించి ఇప్పుడో బిగ్ న్యూస్ బయటకొచ్చింది. జీ న్యూస్ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం నిర్వహించిన 'ఆపరేషన్ కిసాన్'లో రైతుల కోసం ఉద్దేశించిన చౌక యూరియాను అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు బహిర్గతం అయ్యింది. దేశంలోని ప్రముఖ ప్లైవుడ్, MDF ఫ్యాక్టరీలకు అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వెల్లడయ్యాయి.
జీ న్యూస్ నిర్వహించిన ఈ సీక్రెట్ స్టింగ్ ఆపరేషన్ సందర్భంగా.. రాత్రిపూట మినీ ట్రక్కులలో యూరియాతో నిండిన పసుపు రంగు సంచులను ఫ్యాక్టరీలకు పంపుతున్న అనేక దృశ్యాలు నిఘా కెమెరాలలో రికార్డు చేశారు. రైతులకు సబ్సిడీపై అందిస్తున్న యూరియానే ఈ సంచులలోనిదని ఈ స్టింగ్ ఆపరేషన్లో వెల్లడైంది.
రైతుల కోసం సబ్సీడీలో యూరియాను అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏటా రూ.2 లక్షల కోట్లను ఖర్చు చేస్తోంది. అయితే ఒక బస్తా యూరియా ఖరీదు సుమారు రూ.3,800 ఉండగా.. దాన్ని రైతులకు సబ్సీడీ ద్వారా రూ.266 లకే అందజేస్తున్నారు. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూరుతుంది.
ఈ యూరియాను MDF, ప్లైవుడ్ పరిశ్రమలలో విరివిగా ఉపయోగిస్తారని విచారణలో తేలింది. పారిశ్రామిక అవసరాలకు టెక్నికల్ గ్రేడ్ యూరియా ఎంతో ఖరీదైనదిగా అమ్ముడవుతుంది. అయితే రైతులకు భారీ సబ్సీడీతో ఎంతో తక్కువ ధరకి లభిస్తుంది. ఈ భారీ వ్యత్యాసం కారణంగా.. యూరియా బ్లాక్ మార్కెట్లో భారీగా అమ్ముడవుతుండగా, ఆ దందా కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది నల్లబజారులో అమ్మేస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
దేశంలో అత్యధికంగా తయారు చేసే "ప్లైవుడ్ కేంద్రం"గా పిలువబడే హర్యానాలోని యమునానగర్కు స్టింగ్ ఆపరేషన్లో భాగంగా జీ న్యూస్ బృందం చేరుకుంది. అక్కడికి చేరిన తర్వాత సీక్రెట్ కెమెరాల ద్వారా కొందరు బ్రోకర్లు మాట్లాడుతూ.. ఈ దందా ఓ పక్కా ప్రణాళికతో జరుగుతోందని ఓ వ్యక్తి వెల్లడించారు. అలాగే ఏవైనా దాడులు జరిగే అవకాశం ఉంటే ముందుగా తమకి సమాచారం అందుతుందని తెలిపారు.
స్టింగ్ ఆపరేషన్ సందర్భంగా.. యూరియా అక్రమ రవాణాలో డీలర్లు, బ్రోకర్లు, రవాణాదారులు, కొన్ని ఫ్యాక్టరీల కీలక పాత్ర గురించి ఇప్పుడు బహిర్గతమైంది. ఇలా యూరియాను అక్రమంగా బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్ముడవ్వడం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏడాదికి సుమారు రూ.20,000 కోట్లు నష్టపోతుందని దర్యాప్తులో తేలింది. అయితే ఇదే విషయమై సంబంధిత కంపెనీలు లేదా వ్యవసాయ శాఖలు ప్రస్తుతానికి అధికారిక స్పందన రాలేదు. అయితే ఈ స్టింగ్ ఆపరేషన్లో భాగంగా మరిన్ని విశేషాలు బయటకు రావాల్సి ఉందని స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసిన జీ న్యూస్ టీమ్ తెలిపింది.
