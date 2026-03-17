School Holiday: విద్యార్థులకు 'పండుగే'.. వరుసగా నాలుగు రోజులు స్కూల్స్‌కు హలీడే

Four Days Schools To Remain Closed For Ugadi Eid Ul Fitr And Sunday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండుగలాంటి వార్త. సంక్రాంతి మళ్లీ ఆ స్థాయిలో భారీగా సెలవులు వస్తున్నాయి. ఒక్క రోజు డుమ్మా కొడితే వరుసగా నాలుగు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఎప్పుడు? ఎందుకు అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 17, 2026, 05:14 PM IST

Trending Photos

Four Days Schools To Remain Closed: విద్యా సంవత్సరం ముగుస్తున్నా కూడా ఈ ఏడాది విద్యార్థులకు భారీ సెలవులు వస్తున్నాయి. ఈ విద్యా సంవత్సరం భారీగా సెలవులు రాగా.. ముగింపు దశలోనూ మళ్లీ విద్యార్థులకు భారీగా సెలవులు వస్తున్నాయి. వరుసగా నాలుగు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. అయితే వాటిలో ఒకటి వ్యక్తిగతంగా డుమ్మా కొడితే మాత్రం ఆ నాలుగు సెలవులు వస్తాయి. ఎందుకంటే ఉగాది, రంజాన్‌ పండుగల మధ్య ఒక రోజు సెలవు లేదు. ఆ తర్వాత ఆదివారం వచ్చేసింది. శుక్రవారం సెలవు పెడితే వరుసగా నాలుగు రోజుల సెలవులను ఎంజాయ్‌ చేయవచ్చు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా రంజాన్‌ పండుగతోపాటు భారతదేశంలో ఉగాది, గుడి పడ్వా అనే పండుగలు పెద్ద ఎత్తున చేసుకుంటారు. హిందూవులకు ఉగాది, ముస్లింలకు రంజాన్‌ అతి పెద్ద పండుగలు. ఈ పండుగల సందర్భంగా ఆయా వర్గాలకు భారీగా సెలవులు వస్తున్నాయి. మొదటి ఉగాది పండుగ వస్తుండగా.. ఒక రోజు తర్వాత రంజాన్‌ వస్తోంది. దీంతో పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ఎన్ని వస్తున్నాయో తెలుసా? వరుసగా నాలుగు రానున్నాయి.

భారతదేశంలో ఈద్-ఉల్-ఫితర్ 2026తోపాటు ఉగాదికి పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. వాస్తవంగా ఉగాది, రంజాన్‌కు పబ్లిక్‌ హలీడే. ఈ సందర్భంగా ఆ పండుగ రోజుల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతోపాటు కళాశాలలు, పాఠశాలలు ఇలా అన్నింటికీ సెలవులు ఉంటాయి. ఉగాది పండుగ మార్చి 19వ తేదీన వస్తోంది. అంటే గురువారం విద్యాలయాలతోపాటు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలకు సెలవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మార్చి 20వ తేదీ శుక్రవారం ఏ పండుగ లేకపోవడంతో ఆ రోజు సెలవు లేదు. తర్వాతి రోజు అంటే శనివారం మార్చి 21వ తేదీన రంజాన్‌ పండుగ ఉంది. ఈ పండుగకు దేశంతోపాటు ప్రపంచ దేశాల్లో సెలవు ఉంది. పండుగల తర్వాత మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం వచ్చింది. సాధారణంగా మొత్తం మూడు సెలవులు ఉండగా.. శుక్రవారం ఒక్క సెలవు పెడితే మాత్రం వరుసగా నాలుగు సెలవులు మారుతాయి.

దాదాపుగా ఈ సెలవులు అన్నీ దేశవ్యాప్తంగా ఉండనున్నాయి. తెలంగాణ, ఏపీతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉగాది, రంజాన్‌ సెలవులు ఉండనున్నాయి. విద్యా సంవత్సరం ముగింపు సమయంలో ఈ సెలవులు రావడం విశేషం. అయితే పరీక్షల కాలం కావడంతో సెలవులు వచ్చాయని చెప్పి చదువును పక్కనపెడితే మాత్రం విద్యార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. కావున విద్యార్థులు సెలవులను వృథా చేసుకోకుండా పరీక్షలకు ఇంకాస్త ఎక్కువ చదివితే మార్కులు బాగా వస్తాయి. ఈ విషయాన్ని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, కుటుంబసభ్యులు కూడా తెలుసుకుంటే మంచిది. ఇప్పటికే ఎండలు తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో సెలవులను వృథాగా చేసుకోరాదు. కొన్ని రోజుల్లో ఎలాగో వేసవికాల సెలవులు వస్తాయి. అప్పుడు ఎంతైనా ఎంజాయ్‌ చేసుకోవచ్చు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

