Four Days Schools To Remain Closed: విద్యా సంవత్సరం ముగుస్తున్నా కూడా ఈ ఏడాది విద్యార్థులకు భారీ సెలవులు వస్తున్నాయి. ఈ విద్యా సంవత్సరం భారీగా సెలవులు రాగా.. ముగింపు దశలోనూ మళ్లీ విద్యార్థులకు భారీగా సెలవులు వస్తున్నాయి. వరుసగా నాలుగు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. అయితే వాటిలో ఒకటి వ్యక్తిగతంగా డుమ్మా కొడితే మాత్రం ఆ నాలుగు సెలవులు వస్తాయి. ఎందుకంటే ఉగాది, రంజాన్ పండుగల మధ్య ఒక రోజు సెలవు లేదు. ఆ తర్వాత ఆదివారం వచ్చేసింది. శుక్రవారం సెలవు పెడితే వరుసగా నాలుగు రోజుల సెలవులను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రంజాన్ పండుగతోపాటు భారతదేశంలో ఉగాది, గుడి పడ్వా అనే పండుగలు పెద్ద ఎత్తున చేసుకుంటారు. హిందూవులకు ఉగాది, ముస్లింలకు రంజాన్ అతి పెద్ద పండుగలు. ఈ పండుగల సందర్భంగా ఆయా వర్గాలకు భారీగా సెలవులు వస్తున్నాయి. మొదటి ఉగాది పండుగ వస్తుండగా.. ఒక రోజు తర్వాత రంజాన్ వస్తోంది. దీంతో పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ఎన్ని వస్తున్నాయో తెలుసా? వరుసగా నాలుగు రానున్నాయి.
భారతదేశంలో ఈద్-ఉల్-ఫితర్ 2026తోపాటు ఉగాదికి పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. వాస్తవంగా ఉగాది, రంజాన్కు పబ్లిక్ హలీడే. ఈ సందర్భంగా ఆ పండుగ రోజుల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతోపాటు కళాశాలలు, పాఠశాలలు ఇలా అన్నింటికీ సెలవులు ఉంటాయి. ఉగాది పండుగ మార్చి 19వ తేదీన వస్తోంది. అంటే గురువారం విద్యాలయాలతోపాటు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలకు సెలవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మార్చి 20వ తేదీ శుక్రవారం ఏ పండుగ లేకపోవడంతో ఆ రోజు సెలవు లేదు. తర్వాతి రోజు అంటే శనివారం మార్చి 21వ తేదీన రంజాన్ పండుగ ఉంది. ఈ పండుగకు దేశంతోపాటు ప్రపంచ దేశాల్లో సెలవు ఉంది. పండుగల తర్వాత మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం వచ్చింది. సాధారణంగా మొత్తం మూడు సెలవులు ఉండగా.. శుక్రవారం ఒక్క సెలవు పెడితే మాత్రం వరుసగా నాలుగు సెలవులు మారుతాయి.
దాదాపుగా ఈ సెలవులు అన్నీ దేశవ్యాప్తంగా ఉండనున్నాయి. తెలంగాణ, ఏపీతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉగాది, రంజాన్ సెలవులు ఉండనున్నాయి. విద్యా సంవత్సరం ముగింపు సమయంలో ఈ సెలవులు రావడం విశేషం. అయితే పరీక్షల కాలం కావడంతో సెలవులు వచ్చాయని చెప్పి చదువును పక్కనపెడితే మాత్రం విద్యార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. కావున విద్యార్థులు సెలవులను వృథా చేసుకోకుండా పరీక్షలకు ఇంకాస్త ఎక్కువ చదివితే మార్కులు బాగా వస్తాయి. ఈ విషయాన్ని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, కుటుంబసభ్యులు కూడా తెలుసుకుంటే మంచిది. ఇప్పటికే ఎండలు తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో సెలవులను వృథాగా చేసుకోరాదు. కొన్ని రోజుల్లో ఎలాగో వేసవికాల సెలవులు వస్తాయి. అప్పుడు ఎంతైనా ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు.
