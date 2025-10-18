English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Finance Minister: దీపావళికి మరో జాక్‌పాట్..54 వస్తువుల రేట్లు తగ్గించిన మోదీ సర్కార్..నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటన!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 18, 2025, 06:37 PM IST

Finance Minister: దీపావళికి మరో జాక్‌పాట్..54 వస్తువుల రేట్లు తగ్గించిన మోదీ సర్కార్..నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటన!

Finance Minister Dhanteras Benefits: GST 2.0 అమలులోకి వచ్చిన కొన్ని వారాల తర్వాత, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ శనివారం ధన త్రయోదశి శుభ సందర్భంగా విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఆమెతో పాటు వాణిజ్యం, పరిశ్రమల మంత్రి పియూష్ గోయల్, సమాచార ప్రసార మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ కూడా ఉన్నారు. పండుగ సీజన్‌లో అమ్మకాలు, వినియోగదారుల అవసరాల నిమిత్తం GST సంస్కరణల ప్రభావంపై ఈ సమావేశం దృష్టి సారించింది.

జీఎస్టీ 2.0 అమలు తర్వాత మార్కెట్ సెంటిమెంట్, వినియోగదారుల కొనుగోలు విధానాలలో వచ్చిన మార్పులను మంత్రి విశ్లేషించారు. పన్ను విధానంలో మార్పులు పండుగ సీజన్‌లో వ్యాపార కార్యకలాపాలకు కొత్త ఊపునిచ్చాయని ఆయన అన్నారు. జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపు ప్రయోజనాలు అన్ని రంగాలలోని వినియోగదారులకు చేరాయని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు.

సెప్టెంబర్ 22 నుండి షాంపూ నుండి ఎలక్ట్రానిక్స్, ట్రాక్టర్ల వరకు 54 ఉత్పత్తుల ధరలపై పన్ను తగ్గింపు ప్రభావాన్ని ప్రభుత్వం సమీక్షిస్తోంది. అన్ని ఉత్పత్తులపై పన్ను తగ్గింపు ప్రయోజనాలను వినియోగదారులకు అందించినట్లు సమీక్షలో తేలింది. పాలు, సిమెంట్, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, ప్యాసింజర్ కార్ల వంటి ఉత్పత్తుల ధరలలో పన్ను తగ్గింపు ప్రయోజనాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని సీతారామన్ వివరించారు. పన్ను రేట్ల తగ్గింపు వినియోగదారుల కొనుగోలు శక్తిని పెంచిందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. అంతేకాకుండా, జీఎస్టీ సవరణల తర్వాత వినియోగదారులు పొందుతున్న ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పన్ను తగ్గింపుల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయని మంత్రి అన్నారు.

జీఎస్టీ రేటు సవరణ వల్ల పరిశ్రమ, ఆర్థిక వ్యవస్థ, మార్కెట్ వాతావరణం, ప్రజల విశ్వాసానికి కొత్త ఊపునిచ్చింది. సాధారణ ఉత్పత్తులపై పన్ను తగ్గింపు వినియోగంలో గణనీయమైన పెరుగుదలకు దారితీసిందని వాణిజ్య మంత్రి పియూష్ గోయల్ అన్నారు. 

దీనితో పాటు, ఈ సంవత్సరం దేశవ్యాప్తంగా వినియోగంలో స్పష్టమైన పెరుగుదల ఉందని అశ్విని వైష్ణవ్ వివరించారు. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే వినియోగం 10 శాతం పెరిగింది. ఈ సంవత్సరం ప్రజలు అదనంగా రూ. 20 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేశారు. అదనంగా, ఈ సంవత్సరం దేశంలో ఆహార ధరల పెరుగుదల తగ్గిందని మంత్రి అన్నారు. ఆహార ద్రవ్యోల్బణం 2 శాతం తగ్గడం వినియోగదారులకు ఉపశమనం కలిగించింది. 

అంతేకాకుండా, నవరాత్రి సీజన్‌లో ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు అపూర్వమైన స్థాయికి పెరిగాయి. జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపు అమలు తర్వాత, నవరాత్రి కాలంలో ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 20 నుండి 25 శాతం పెరిగాయి. గత సంవత్సరం ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ రంగం రెండంకెల వృద్ధిని సాధించిందని మంత్రి అన్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ సంవత్సరం అమెరికాకు మొబైల్ ఫోన్ ఎగుమతుల పరంగా భారతదేశం చైనాను అధిగమించిందని తెలిసింది. ప్రభుత్వం చేపట్టిన జీఎస్టీ సవరణలు పన్ను సంస్కరణలకే పరిమితం కాకుండా, వినియోగాన్ని పెంచడం, పారిశ్రామిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడం మరియు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలమైన పునాది వేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయని ఈ వివరాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపు ప్రజల ఖర్చు శక్తిని, మార్కెట్ శక్తిని పెంచింది.

Also Read: Anti Aging Tips: 50 ఏళ్లలోనూ 25 ఏళ్ల సౌందర్యంతో మెరిసిపోవాలంటే ఇదొక్కటే దారి!

Also Read: Kuberakshi Plant: సంపదకు అధిపతి కుబేరునికి ఇష్టమైన మొక్క..దీపావళికి ఇంట్లో నాటితే కోటీశ్వరులవుతారు!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

finance ministerNirmala SitharamanGST Rate CutGSTmoney

