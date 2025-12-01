Sonia - Rahul: పార్లమెంట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో సోనియా, రాహుల్ లకు బిగ్ షాక్.. కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
FIR on Sonia Gandhi Rahul Ganhi: పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలపై కేసు నమోదవడం సంచలనం రేపుతోంది. నేషనల్‌ హెరాల్డ్‌ కేసులో ఢిల్లీ ఈవోడబ్ల్యూ కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేతలు సహా మరికొందరిపై కొత్త ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 1, 2025, 07:23 AM IST

Enforcement Dirctorate: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ ఇచ్చిన సమాచారంతో ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో సోనియా గాంధీ, రాహుల్‌ గాంధీలతో పాటు మరో ఆరుగురిపై నేరపూరిత కుట్ర అభియోగాలు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ కేసులో కాంగ్రెస్ అగ్ర‌ నేతలు సోనియాగాంధీ, రాహుల్‌ గాంధీ, మోతీలాల్‌ వోరా, ఆస్కార్‌ ఫెర్నాండెజ్, సుమన్‌ దూబే, శ్యామ్‌ పిట్రోడాలతోపాటు యంగ్‌ ఇండియా సంస్థలో కుట్ర, మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్టు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. వీరందరూ కుట్రపూరితంగా కేవలం 50 లక్షలు మాత్రమే చెల్లించి.. అసోసియేటెడ్‌ జర్నల్స్‌ లిమిటెడ్‌ కు చెందిన రూ. 2 వేల కోట్ల విలువైన ఆస్తులపై అధికారాన్ని పొందారని ఆరోపించింది.

ఈ కేసులో  మోతీలాల్‌ వోరా 2020లో మృతిచెందగా.. ఆస్కార్‌ ఫెర్నాండెజ్‌ 2021లో మృతిచెందారు.నేషనల్‌ హెరాల్డ్‌ పత్రికను ప్రచురిస్తున్న అసోసియేటెడ్‌ జర్నలిస్ట్స్‌ లిమిటెడ్‌ కు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ రూ 90 కోట్ల రుణం అందించి దాని ఆస్తుల్ని ఆధీనంలోకి తీసుకుంది.  రాహుల్‌, సోనియాకు మెజార్టీ వాటా ఉన్న యంగ్‌ ఇండియా రూ. 50 లక్షలు మాత్రమే కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి చెల్లించి ఏజేఎల్‌ను సొంతం చేసుకొన్నట్లు అభియోగపత్రంలో ఈడీ తెలిపింది.  

ఎన్నికల్లో పార్టీ టికెట్లు కేటాయిస్తామని, పదవులకు ఎంపికచేస్తామని, వ్యాపారాలకు రక్షణ కల్పిస్తామంటూ వివిధ వ్యక్తుల నుంచి పార్టీ సీనియర్‌ నేతల ద్వారా అక్రమార్జనకు పాల్పడ్డారని తెలిపింది. మొత్తంగా పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల ముందే రాహుల్, సోనియాలపై కేసు నమోదు కావడం ప్రస్తుతం రాజకీయంగా కాక రేపుతోంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

National Herald CaseRahul GandhiSonia GandhiBig Shock To Sonia Gandhi Rahul GandhiEnforcement Directorate

