Jaipur Hospital Fire: ఆసుపత్రిలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం.. ICUలో ఆరుగురు మృతి.!!

Jaipur Hospital Fire: రాజస్థాన్ లోని జైపూర్ లో ఉన్న సవాయ్ మాన్ సింగ్ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎమర్జెన్సీ విభాగంలో చికిత్స పొందుతున్న ఆరుగురు రోగులు మరణించారు. క్షతగాత్రుల వివరాలు ఇంకా వెల్లడికాలేదు. స్టోరేజీ ఏరియాలో మంటలు చెలరేగిన సమయంలో ఐసీయూలో 11 మంది రోగులకు చికిత్స అందిస్తున్నట్లు డాక్టర్ అనురాగ్ ధన్ ఖడ్ వెల్లడించారు. షార్ట్ సర్య్కూట్ కారణంగా ఈ అగ్నిప్రమాదం జరిగినట్లు భావిస్తున్నామని తెలిపారు. ఫైర్ సిబ్బంది రెండు గంటలపాటు శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 6, 2025, 07:34 AM IST

Jaipur Hospital Fire: ఆసుపత్రిలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం.. ICUలో ఆరుగురు మృతి.!!

Jaipur Hospital Fire: జైపూర్‌లోని సవాయి మాన్ సింగ్ (SMS) ఆసుపత్రిలో ఘోర ప్రమాదం  జరిగింది. ఆసుపత్రిలో  జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంలో ఆరుగురు రోగులు మరణించారు. మృతుల్లో ఇద్దరు మహిళలు కూడా ఉన్నారు. ట్రామా సెంటర్‌లోని రెండవ అంతస్తులో ఉన్న న్యూరో ICU వార్డులోని స్టోర్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. రాత్రి 11:20 గంటలకు షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు చెలరేగాయి. స్టోర్‌లో నిల్వ చేసిన పేపర్, ICU పరికరాలు, బ్లడ్ శాంప్లర్ ట్యూబ్‌లు మంటల్లో చిక్కుకున్నాయి. ఆ తర్వాత విషపూరిత పొగ ICU ని నిండిపోయింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ట్రామా సెంటర్,  ఆసుపత్రి ఐసియుతో సహా మొత్తం 24 మంది రోగులు ఉన్నారు. వారందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మంటలు చెలరేగిన వెంటనే, రోగులను అక్కడి నుండి తరలించారు. 11 మంది రోగుల పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వారిలో ఆరుగురు అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఆసుపత్రిలో మంటలు చాలా తీవ్రంగా ఉండటంతో మొత్తం వార్డు బూడిదైంది.

ఐసియులో చేరిన రోగుల బంధువులు ఆసుపత్రి నిర్లక్ష్యంపై ఆరోపించారు. పొగ వ్యాపించిన వెంటనే వార్డ్ బాయ్,  ఇతర సిబ్బంది కనిపించకుండా పోయారని బాధితుల కుటుంబాలు చెబుతున్నాయి. రోగులను తరలించడానికి ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేయలేదు. రోగుల కుటుంబాలే రంగంలోకి దిగి తమ వారిని కాపాడుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఆసుపత్రి మొత్తంగా భారీగా పొగ అలుముకోవడంతో ఆరుగురిని రక్షించలేకపోయమాని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 

Also Reas: Putin Warning: భారత్ ను అవమానిస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు.. అమెరికాకు పుతిన్ మాస్ వార్నింగ్..!!   

మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షలు.
ఈ సంఘటన గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రి భజన్ లాల్ శర్మ వెంటనే ఎస్ఎంఎస్ ఆసుపత్రికి వెళ్లి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ఆయనతో పాటు ఆరోగ్య మంత్రి జవహర్ సింగ్ బేధం కూడా ఉన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 5 లక్షల ఎక్స్‌గ్రేషియా, గాయపడిన వారికి ఉచిత చికిత్సను ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. ఇలాంటి సంఘటనలు ఆమోదయోగ్యం కాదని, దోషులను వదిలిపెట్టబోమని పేర్కొంటూ, దర్యాప్తు చేయాలని ఆసుపత్రి యంత్రాంగానికి కఠినమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సవాయి మాన్ సింగ్ హాస్పిటల్ జైపూర్‌లోని అతిపెద్ద ఆసుపత్రి, రాజస్థాన్ నలుమూలల నుండి చికిత్స కోసం ప్రజలు ఈ ఆసుపత్రికి వస్తుంటారు.

Also Read: Benjamin Netanyahu: మనమే గెలిచాం.. నెతన్యాహు సంచలన ప్రకటన.. ఇందులో నిజమేంత..?  

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Jaipur SMS Hospital DoctorJaipurHospital FireRajasthanBhajan Lal Sharma

