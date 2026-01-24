Gali Janardhan Reddy: బళ్లారిలో హైటెన్షన్.. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డి ఇల్లు తగలబెట్టిన దుండగులు

Gali Janardhan Reddy: మాజీ మంత్రి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డికి చెందిన బళ్లారిలోని కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో గల మోడల్ హౌస్కు గుర్తుతెలియని దుండగులు నిప్పుపెట్టారు. ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ప్రస్తుతం కర్ణాటక అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో జనార్ధన్ రెడ్డి బెంగళూరులో ఉన్నారు.
బళ్లారి నగరంలోని జీ స్వ్కేర్ లే అవుట్లో ఉన్నమోడల్ హౌస్ విలువ సుమారు రూ.3 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. 13 ఏళ్ల క్రితం కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించేందుకు దీనిని నిర్మించారు. అయితే, ఈ మోడల్ హౌస్కు నిప్పుపెట్టడం కర్ణాటకలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. గుర్తుతెలియని దుండగులు ఇంటి కిటికీలు, తలుపులు పగులగొట్టి పెట్రోల్ పోసి దహనం చేయడంతో ఫర్నీచర్ కాలిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటన స్థలికి చేరుకొని మంటలను అదుపుచేశారు. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
ఈ ఘటన వెనుక బళ్లారి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే భరత్ రెడ్డి ప్రమేయం ఉందని గాలి జనార్దన్ రెడ్డి సోదరుడు సోమశేఖర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. తాజా ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇక ఈ ఘటనపై బెంగళూరులో ఉన్న గాలి జనార్దన్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల బ్యానర్ల వివాదం తలెత్తిన నేపథ్యంలోనే ఈ అగ్నిప్రమాదం జరగడం పలు అనుమానాలకు తావునిస్తోందన్నారు. బళ్లారి ఎస్పీతో మాట్లాడాను.. నిందితులను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని కోరానని ఆయన మీడియాకు తెలిపారు.
ఇదిలా ఉంటే.. కొద్దిరోజుల క్రితం గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద బ్యానర్ల ఏర్పాటు విషయంపై ఉద్రిక్తత వాతావరణం చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే భరత్ రెడ్డి వర్గీయులు కాల్పులకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ వివాదం సర్దుమణగక ముందే ఇప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి మోడల్ హౌస్కు నిప్పుపెట్టడం కర్ణాటకలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
