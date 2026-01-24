English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Gali Janardhan Reddy: బళ్లారిలో హైటెన్షన్.. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డి ఇల్లు తగలబెట్టిన దుండగులు

Gali Janardhan Reddy: బళ్లారిలో హైటెన్షన్.. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డి ఇల్లు తగలబెట్టిన దుండగులు

Ballari: మాజీ మంత్రి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డికి చెందిన బళ్లారిలోని కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో గల మోడల్ హౌస్‌కు గుర్తుతెలియని దుండగులు నిప్పుపెట్టారు. ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవటంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 24, 2026, 03:23 PM IST

Trending Photos

Driving License Address Change Online: ఇంట్లోనే సులభంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడ్రస్ నిమిషాల్లో మార్చుకోండి ఇలా..!
5
Driving License Address Change Online
Driving License Address Change Online: ఇంట్లోనే సులభంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడ్రస్ నిమిషాల్లో మార్చుకోండి ఇలా..!
Ratha Saptami In Tirumala: రథసప్తమి రోజు మినీ బ్రహ్మోత్సవం.. భక్తులకు టీటీడీ కీలక సూచనలు..
6
tirumala
Ratha Saptami In Tirumala: రథసప్తమి రోజు మినీ బ్రహ్మోత్సవం.. భక్తులకు టీటీడీ కీలక సూచనలు..
Venu Yeldandi: పెద్ద వివాదంలో బలగం వేణు ఎల్దండి.. ఏకంగా దేవుడి ఆలయంలో కూర్చుని ఏంచేశాడంటే..?
6
Venu Yeldandi
Venu Yeldandi: పెద్ద వివాదంలో బలగం వేణు ఎల్దండి.. ఏకంగా దేవుడి ఆలయంలో కూర్చుని ఏంచేశాడంటే..?
Esther Anil Photos: విక్టరీ వెంకటేష్ రీల్ కూతురు గుర్తుందా? లండన్ చదువు పూర్తి చేసి హీరోయిన్‌లా మెరిసిపోతుంది!
6
Ester Anil
Esther Anil Photos: విక్టరీ వెంకటేష్ రీల్ కూతురు గుర్తుందా? లండన్ చదువు పూర్తి చేసి హీరోయిన్‌లా మెరిసిపోతుంది!
Gali Janardhan Reddy: బళ్లారిలో హైటెన్షన్.. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డి ఇల్లు తగలబెట్టిన దుండగులు

Gali Janardhan Reddy: మాజీ మంత్రి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డికి చెందిన బళ్లారిలోని కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో గల మోడల్ హౌస్‌కు గుర్తుతెలియని దుండగులు నిప్పుపెట్టారు. ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ప్రస్తుతం కర్ణాటక అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో జనార్ధన్ రెడ్డి బెంగళూరులో ఉన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

బళ్లారి నగరంలోని జీ స్వ్కేర్ లే అవుట్‌లో ఉన్నమోడల్ హౌస్ విలువ సుమారు రూ.3 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. 13 ఏళ్ల క్రితం కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించేందుకు దీనిని నిర్మించారు. అయితే, ఈ మోడల్ హౌస్‌కు నిప్పుపెట్టడం కర్ణాటకలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. గుర్తుతెలియని దుండగులు ఇంటి కిటికీలు, తలుపులు పగులగొట్టి పెట్రోల్ పోసి దహనం చేయడంతో ఫర్నీచర్ కాలిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటన స్థలికి చేరుకొని మంటలను అదుపుచేశారు. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నట్లు తెలిసింది.

ఈ ఘటన వెనుక బళ్లారి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే భరత్ రెడ్డి ప్రమేయం ఉందని గాలి జనార్దన్ రెడ్డి సోదరుడు సోమశేఖర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. తాజా ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇక ఈ ఘటనపై బెంగళూరులో ఉన్న గాలి జనార్దన్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల బ్యానర్ల వివాదం తలెత్తిన నేపథ్యంలోనే ఈ అగ్నిప్రమాదం జరగడం పలు అనుమానాలకు తావునిస్తోందన్నారు. బళ్లారి ఎస్పీతో మాట్లాడాను.. నిందితులను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని కోరానని ఆయన మీడియాకు తెలిపారు.

ఇదిలా ఉంటే.. కొద్దిరోజుల క్రితం గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద బ్యానర్ల ఏర్పాటు విషయంపై ఉద్రిక్తత వాతావరణం చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే భరత్ రెడ్డి వర్గీయులు కాల్పులకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ వివాదం సర్దుమణగక ముందే ఇప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి మోడల్ హౌస్‌కు నిప్పుపెట్టడం కర్ణాటకలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Also Read: Ratha Sapthami 2026: రేపే రథసప్తమి.. ఇలా స్నానం చేస్తే ఏడు జన్మల పాపాలు, దరిద్రాలు తొలగిపోతాయి..!

Also Read: Mallu Bhatti vikramarka: తెలంగాణ  ఆస్తుల మీద ఏ గద్దల్ని వాలనివ్వ.! . మరోసారి మల్లు భట్టి విక్రమార్క సంచలన వ్యాఖ్యలు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Gali Janardhan ReddyBallariBJP MLA Gali Janardhan ReddyKarnatakaModel House

Trending News