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ఫిరోజాబాద్ పిల్లవాడి సంచలన హత్య కేసులో చారిత్రాత్మక తీర్పు.. కేవలం 40 రోజుల్లోనే నిందితుడికి మరణశిక్ష!

యూపీలోని ఫిరోజాబాద్‌లో జరిగిన 18 నెలల పిల్లవాడి అత్యంత దారుణమైన హత్య కేసులో నిందితుడికి కోర్టు మరణశిక్ష విధించింది. కేవలం 40 రోజుల్లోనే విచారణను అత్యంత వేగంగా పూర్తి చేసి, జిల్లా సెషన్స్ కోర్టు ఈ సంచలనాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. ఈ తీర్పు వెలువడిన వెంటనే నిందితుడు తీవ్ర ఆవేదనతో తనను తాను కొట్టుకున్నాడని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వెల్లడించారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 11, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:00 AM IST
ఫిరోజాబాద్ పిల్లవాడి సంచలన హత్య కేసులో చారిత్రాత్మక తీర్పు.. కేవలం 40 రోజుల్లోనే నిందితుడికి మరణశిక్ష!
Image Credit: UP Firozabad Case: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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