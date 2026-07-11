/ఫిరోజాబాద్ పిల్లవాడి సంచలన హత్య కేసులో చారిత్రాత్మక తీర్పు.. కేవలం 40 రోజుల్లోనే నిందితుడికి మరణశిక్ష!

UP Firozabad Case: తమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడనే కారణంతో 18 నెలల వయసున్న చిన్నారిని యూపీలోని ఫిరోజాబాద్లో ఒక వ్యక్తి అత్యంత క్రూరంగా నేలకేసి కొట్టి చంపేశాడు. ఈ భయంకరమైన సంఘటన అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యి ప్రజల్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఆ చిన్నారికి చాక్లెట్లు లేదా మిఠాయి కొనిస్తానని ఆశ చూపించి, ఇంట్లో నుండి బయటకు తీసుకువెళ్లాడు. అనంతరం ఎవరూ లేని ఒక నిర్మానుష్యమైన రోడ్డు గల్లీలో ఆ పసివాడిని అత్యంత పాశవికంగా నేలకేసి పలుమార్లు కసితీర కొట్టి ప్రాణాలు తీశాడు. ఈ ఘటన జరిగిన 40 రోజుల వ్యవధిలోనే జిల్లా సెషన్స్ కోర్టు విచారణ ముగించి నిందితుడికి మరణశిక్ష విధించింది. ఒక చిన్నారిని చంపడానికి ఇతని మనసు ఎలా వచ్చింది? ఇతను మృగం లాంటి వాడు అని సోషల్ మీడియాలో ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ అనేక కామెంట్లు చేశారు.
పోలీసుల దర్యాప్తు వివరాల ప్రకారం, నిందితుడు విరాజ్ (అలియాస్ జితేంద్ర) సుమిత్, రతి దంపతుల మధ్య ఉన్న గొడవలను ఆసరాగా చేసుకున్నాడు. సుమిత్ భార్య రతికి విరాజ్ పరిచయమై, ఆమెను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాడు. అయితే, వారిద్దరి పెళ్లికి ఆ చిన్నారి అడ్డంకిగా మారుతాడని విరాజ్ భావించాడు. అందుకే మిఠాయి కొనిస్తానని నమ్మించి చిన్నారిని తీసుకువెళ్లి హత్య చేశాడు. ఈ క్రమంలో సీసీటీవీ దృశ్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడిని పట్టుకునే క్రమంలో పోలీసులు జరిపిన ఎన్కౌంటర్లో అతని కాళ్ళపై కాల్పులు చేసి అరెస్టు చేశారు.
న్యాయస్థానం ఈ కేసును అత్యంత వేగంగా విచారించడానికి భాగంగా మొత్తం 13 మంది సాక్షులను విచారించింది, అలాగే డిఫెన్స్ తరఫున ఒక సాక్షిని కూడా విచారించింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటల సమయంలో భారీ భద్రత మధ్య ఫిరోజాబాద్, సెషన్స్ కోర్టు నిందితుడిని హాజరుపరిచి ఈ తీర్పును ప్రకటించింది. పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 13 మంది సాక్షుల వాంగ్మూలాల ఆధారంగానే కోర్టు దోషికి మరణశిక్ష విధించింది. విచారణ సమయంలో నిందితుడు తాను హత్య చేసినట్లు కూడా ఒప్పుకున్నాడు. తన తల్లి తనను బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తోందని, ఆమెతో తాను రిలేషన్షిప్లో ఉన్నానని, ఆ చిన్నారి వల్ల తమ పెళ్లికి అడ్డంకి ఏర్పడుతుందనే భావనతోనే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులకు తెలిపాడు.
Brutal 🤢
The toddler was allegedly slammed against the ground repeatedly, leading to his death.
Toddler Allegedly Lured With Candy, Killed in Firozabad
A heartbreaking incident has been reported from Yadav Colony in Shikohabad, Firozabad, where 18-month-old Aarav was… pic.twitter.com/AmJVhaRwdm
— Atulkrishan (@iAtulKrishan1) May 30, 2026
ఈ విషయాన్ని రతి కూడా ధృవీకరించింది. ఈ హత్య జరుగుతున్న సమయం సమీపంలోని సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. ఆ దృశ్యాలు చూసి స్థానికులు బయటకు వచ్చేలోపు, నిందితుడు ఆ చిన్నారిని భుజంపై వేసుకుని అక్కడి నుండి పరారయ్యాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చివరకు పోలీసుల వేగవంతమైన దర్యాప్తు,ఎన్కౌంటర్ అనంతరం నిందితుడికి కఠినమైన మరణశిక్ష పడింది. తక్కువ సమయంలోనే నిందితుడికి సరైన శిక్ష లభించిందని సోషల్ మీడియాలో ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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