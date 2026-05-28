Fish Meals For 5 Rupees: పశ్చిమ బెంగాల్లో కొత్తగా కొలువుదీరిన ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. అధికారంలోకి వచ్చిన రోజు నుంచే రాజకీయంగానే కాకుండా పరిపాలనా పరంగా సీఎం సువేందు అధికారి వ్యూహాత్మక అడుగులు వేస్తున్నారు. తాజాగా దేశంలోనే ఎక్కడా లేని ఒక వినూత్న సంక్షేమ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టారు. బెంగాలీల జీవితాల్లో విడదీయరాని భాగమైన చేపల భోజనాన్ని కేవలం రూ.5 లకే అందించనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.
రూ.5కే చేప కర్రీతో భోజన పథకం వివరాలు..
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 400 కేంద్రాలలో ఈ ప్రత్యేక క్యాంటిన్లను ఏర్పాటు చేసి పేదలకు తక్కువ ధరలోనే నాన్-వెజ్ భోజనాన్ని అందిస్తారు. వారంలో రెండు రోజుల పాటు ఈ 'ఫిష్ మీల్స్' పథకాన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం ఈ క్యాంటిన్లకు సంబంధించి రెండు పేర్లను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. త్వరలోనే పేరును ఖరారు చేయనున్నారు.
భారతదేశంలో పేదల ఆకలి తీర్చడం కోసం ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాల్లో సబ్సిడీ క్యాంటిన్ల వ్యవస్థ నడుస్తోంది. తమిళనాడులో 'అమ్మా క్యాంటిన్', ఆంధ్రప్రదేశ్లో 'అన్నా క్యాంటిన్', కర్ణాటకలో 'ఇందిరా క్యాంటిన్', రాజస్థాన్లో 'అన్నపూర్ణ రసోయి'..ఈ క్యాంటిన్లన్నింటిలోనూ కేవలం రూ.5 లేదా రూ.10 లకే శాకాహార అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనాన్ని అందిస్తున్నారు. అయితే, ఒక ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో రూ.5 లకే చేపల కూరతో నాన్-వెజ్ భోజనం ప్రకటించడం దేశ చరిత్రలోనే ఇది తొలిసారి.
అసలు 'టార్గెట్' ఏంటి?
సువేందు అధికారి తీసుకున్న ఈ సంచలన నిర్ణయం వెనుక బలమైన రాజకీయ వ్యూహం దాగి ఉందనే చర్చ నడుస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు అనేకం ఉన్నాయి.
టీఎంసీ ప్రచారానికి గట్టి కౌంటర్..
గత ఎన్నికల సమయంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) ఒక బలమైన ప్రచారాన్ని జనాల్లోకి తీసుకెళ్లింది. "బెంగాల్లో ఒకవేళ బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే.. ఇక్కడి ప్రజల ఆహార అలవాట్లపై ఆంక్షలు విధిస్తుందని, చేపలు, మాంసాహారాన్ని నిషేధిస్తుందని" ప్రచారం చేసింది. ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.5కే చేపల భోజనం పెడుతూ సువేందు ప్రభుత్వం ఆ ఆరోపణలకు గట్టి సమాధానం ఇచ్చింది.
బెంగాలీ సంస్కృతికి పెద్దపీట..
బెంగాలీల సంస్కృతి, జీవన విధానంలో 'చేపల భోజనం' ఒక ముఖ్య భాగం. తాము బెంగాలీల అలవాట్లను, వారి సంస్కృతిని గౌరవిస్తున్నామనే బలమైన సంకేతాన్ని ప్రజల్లోకి పంపడానికే సీఎం సువేందు అధికారి ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ వేశారు.
ఆపరేషన్ ఆకర్ష్..
ఒకవైపు ప్రజాకర్షక పథకాలను ప్రకటిస్తూనే, మరోవైపు టీఎంసీ బలహీనపడేలా ఆ పార్టీ ముఖ్య నేతలను తమ వైపు తిప్పుకునేందుకు 'ఆపరేషన్ ఆకర్ష్' కు కూడా సువేందు సర్కార్ సిద్ధమైంది.
మొత్తానికి, బెంగాల్ను రాజకీయంగా తమ కైవసం చేసుకోవడంతో పాటు, క్షేత్రస్థాయిలో పేద ప్రజలకు దగ్గర అవ్వడానికి ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి వేసిన ఈ 'ఫిష్ కర్రీ' వ్యూహం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్గా మారింది.
