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Nepal Floods: నేపాల్‌లో ప్రకృతి విలయం..ఆకస్మిక వరదలతో భూకంపం..మౌలిక వసతుల విధ్వంసం!

Flash Floods Nepal: టిబెట్ సరిహద్దు సమీపంలో ఆకస్మిక వరదలు పోటెత్తడంతో నేపాల్‌లో తీవ్ర జల విలయం సంభవించింది. ఈ ప్రళయంలో ఇప్పటివరకు 22 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 105 మంది భారతీయులతో సహా దాదాపు 348 మంది గల్లంతయ్యారు. టిబెట్ భూభాగంలో సంభవించిన 4.4 తీవ్రత భూకంపం కారణంగా కొండచరియలు విరిగిపడి నదీ ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవడం, ఆపై ఆ అడ్డుకట్ట ఒక్కసారిగా తెగిపోవడం ఈ విపత్తుకు దారితీసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 26, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:01 PM IST
Nepal Floods: నేపాల్‌లో ప్రకృతి విలయం..ఆకస్మిక వరదలతో భూకంపం..మౌలిక వసతుల విధ్వంసం!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Nepal Floods: నేపాల్‌లో ప్రకృతి విలయం..ఆకస్మిక వరదలతో భూకంపం..మౌలిక వసతుల విధ్వంసం!
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