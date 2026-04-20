  • Fly91 Hubballi Flight: హైదరాబాద్ విమానం గాల్లో ఉండగా కుదుపులు..ప్రాణం పోతుందని వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన ప్రయాణికులు..ఫ్యామిలీకి వీడియో కాల్స్!

Fly91 Hubballi Flight: హైదరాబాద్ విమానం గాల్లో ఉండగా కుదుపులు..ప్రాణం పోతుందని వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన ప్రయాణికులు..ఫ్యామిలీకి వీడియో కాల్స్!

Fly91 Hubballi Flight Incident: హైదరాబాద్ నుంచి హుబ్బళ్లికి బయల్దేరిన విమానంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. ఈ లోపం కారణంగా గాల్లో అదుపుతప్పి వందలాది మంది ప్రయాణికులు భయబ్రాంతులకు లోనయ్యారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 20, 2026, 11:56 AM IST

Ananya Nagalla:కాంట్రవర్సిలో అనన్య నాగళ్ల.. క్లారిటీ ఇచ్చిన వకీల్ సాబ్ భామ..
6
Ananya Nagalla controversy
Ananya Nagalla:కాంట్రవర్సిలో అనన్య నాగళ్ల.. క్లారిటీ ఇచ్చిన వకీల్ సాబ్ భామ..
Gold Rate Today: అక్షయ తృతీయ వేళ అదిరిపోయిన బంగారం ధరలు.. నేడు ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
5
Gold prices
Gold Rate Today: అక్షయ తృతీయ వేళ అదిరిపోయిన బంగారం ధరలు.. నేడు ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
Lava Bold 2 5G: కేవలం రూ.999కే Lava Bold 2 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. అమెజాన్‌లో కళ్లు చెదిరే ఆఫర్!
5
Lava Bold 2 5G
Lava Bold 2 5G: కేవలం రూ.999కే Lava Bold 2 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. అమెజాన్‌లో కళ్లు చెదిరే ఆఫర్!
School Summer Holidays: మండిపోతున్న ఎండలు.. పలు రాష్ట్రాల్లో వేసవి సెలవులు షురూ.. ఆ రాష్ట్రంలో ఏకంగా 60 రోజులు హాలీడేస్..!!
9
Delhi School summer holiday calendar
School Summer Holidays: మండిపోతున్న ఎండలు.. పలు రాష్ట్రాల్లో వేసవి సెలవులు షురూ.. ఆ రాష్ట్రంలో ఏకంగా 60 రోజులు హాలీడేస్..!!
Fly91 Hubballi Flight: హైదరాబాద్ విమానం గాల్లో ఉండగా కుదుపులు..ప్రాణం పోతుందని వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన ప్రయాణికులు..ఫ్యామిలీకి వీడియో కాల్స్!

Fly91 Hubballi Flight Incident: విమానంలో ప్రయాణం చేయాలని ప్రతి ఒక్కరికీ కోరిక ఉంటుంది. కానీ, కొన్ని సందర్భాలు చూసినా.. గుర్తుకు వచ్చినా విమానం ఎక్కాలంటే భయానికి లోనయ్యే సంఘటనలు ఎన్నో జరిగాయి. తాజాగా అలాంటి ఓ ఘటన భారత్‌లో జరిగింది. హైదరాబాద్ నుంచి హుబ్బళ్లికి బయల్దేరిన విమానంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. ఈ లోపం కారణంగా గాల్లో అదుపుతప్పి వందలాది మంది ప్రయాణికులు భయబ్రాంతులకు లోనయ్యారు. సాంకేతిక లోపం కారణంగా సుమారు నాలుగు గంటల పాటు గగనతలంలోనే చక్కర్లు కొట్టిన ఆ విమానం చివరకు బెంగళూరులో సురక్షితంగా ల్యాండ్ అవ్వడంతో, ఒక పెద్ద విమాన ప్రమాదం తప్పినట్లు అయ్యింది.

ఫ్లై91 ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన విమానం IC3401 (ATR-72) నిన్న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హైదరాబాద్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుండి బయలుదేరి, సాయంత్రం 4:30 గంటలకు హుబ్బళ్లిలో ల్యాండ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే, హుబ్బళ్లిని సమీపిస్తుండగా విమానంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో పైలట్ నియంత్రణ కోల్పోయాడు. హుబ్బళ్లిలో ల్యాండ్ కాలేకపోయిన ఆ విమానం, దావణగెరె, ముండగోడ, శివమొగ్గ చుట్టుపక్కల ఆకాశంలో సుమారు నాలుగు గంటల పాటు చక్కర్లు కొట్టింది. విమానం వేగాన్ని, దిశను నియంత్రించడానికి పైలట్లు తీవ్రంగా శ్రమించారు.

విమానంలోని ప్రయాణికులు తాము బ్రతకలేమోనని తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. చాలామంది విమానం లోపల ఏడుస్తూ దేవుడికి ప్రార్థించగా, మరికొందరు తమ ఆందోళనలను తెలియజేస్తూ మొబైల్ ఫోన్లలో తమ కుటుంబ సభ్యులకు చివరి సందేశాలు పంపారు. నిరంతర ప్రయత్నాల తర్వాత, పైలట్లు చివరకు రాత్రి 7:30 గంటల ప్రాంతంలో బెంగళూరులోని కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమానాన్ని సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేయగలిగారు. విమానం నేలను తాకగానే ప్రయాణికులు నిట్టూర్చారు. ఈ మొత్తం ఘటనలో ఫ్లై91 ఎయిర్‌లైన్స్ ప్రవర్తన పట్ల ప్రయాణికులు, వారి కుటుంబాలు తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశాయి. విమానంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తినప్పుడు కనీస సమాచారం కూడా అందించకుండా కంపెనీ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఇదిలా ఉండగా, హుబ్బళ్లి ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో విమానం కోసం ఎదురుచూస్తున్న బంధువులకు అధికారులు ఎలాంటి స్పష్టమైన సమాచారం ఇవ్వకుండా బాధ్యతారాహిత్యం ప్రదర్శించారని కుటుంబ సభ్యులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సాంకేతిక లోపానికి గల కచ్చితమైన కారణంపై విచారణ జరపాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతానికి వందలాది ప్రాణాలు కాపాడబడటం ఊరట కలిగించే విషయం.

ALso Read: YS Jagan On Pawan Kalyan: స్వరం మార్చిన వైసీపీ అధినేత..జగన్ నోట డిప్యూటీ సీఎం మాట..వైఎస్ జగన్ ఎమోషనల్ ట్వీట్!

Also Read: SRH Vs CSK Black Magic: ఉప్పల్ స్టేడియంలో చేతబడి..బీసీసీఐకి సీఎస్కే యజమాని ఫిర్యాదు..అస్సలు ఏం జరిగిందంటే?

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

