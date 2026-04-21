Germany gurudwara clash Video: రక్త మోడిన గురుద్వారా.. తల్వార్ లతో పరస్పరం దాడులు.. వీడియో వైరల్..

Gurudwara turns into battleground in Germany: జర్మనీలోని మోయర్స్ జిల్లా డ్యూయిస్బర్గ్ ప్రాంతం లోని స్థానిక గురుద్వారాలో హింసాత్మక ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో గురుద్వారాలో కొత్త బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ల నియామకం నేపథ్యంలో గొడవలు సంభవించాయి. పలు వర్గాలు తమ వారికే పదవులు చెందాలని వాదిస్తున్న నేపథ్యంలో గురుద్వారా నిధుల విషయంలో ఉన్న విభేదాలు కూడా ఈ వివాదానికి కారణమని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మైనర్ అంశంపై రెండు గ్రూప్ ల మధ్య కాంట్రవర్సీ పీక్స్ కు చేరింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై గొడవలు జరిగాయి. దీంతో ఒకరిపై మరోకరు కత్తులు, తల్వార్ లతో దాడులు చేసుకున్నారు.
Sikhs fights at Gurudwara in Germany over minor issue.
చాలా మంది తలపాగలు కిండి పడిపొయాయ. రక్తం ఓడేలా దాడులు చేసుకున్నారు. అక్కడి వారు ఆపడానికి ప్రయత్నించిన కూడా వెనక్కు తగ్గలేదు.ఈ విషాదంలో ఏకంగా 11 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీంతో స్థానిక పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. పెప్పర్ స్ప్రేను కూడా చల్లుకొవడం తీవ్ర వివాదంగా మారింది.
దీనిపై జర్మనీలో సిక్కులు రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇదిపక్కా ప్లాన్ ప్రకారం చేసుకున్న దాడులని అన్నారు. గురుద్వారా నిధుల నిర్వహణ విషయంలో ప్రస్తుత, మాజీ బోర్డు సభ్యుల మధ్య విభేదాలు ఉండేవి.
Read more: CM Chandrababu naidu: రేవంత్, స్టాలీన్లకు అవగాహన లేదు.!. డీలిమిటేషన్పై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
కొన్ని రోజులుగా సమస్యలు, ఘర్షణలు జరుగుతున్నాయన్నారు. ఈ క్రమంలో దాడులు సంభవించాయన్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ వివాదంకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
