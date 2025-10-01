English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mobile Recover Process: ఫోన్‌ దొంగతనం జరిగినా.. పోగొట్టుకున్నా ఈ చిట్కాలతో మళ్లీ మీ చేతికే!

5 Steps For Recover Mobile Phone If Stolen Or Missed In Sanchar Saathi: ప్రపంచం మొత్తం మన చేతిలోకి తీసుకువచ్చిన మొబైల్‌ ఫోన్‌ లేకుంటే ఆందోళన చెందుతారు. మరి అలాంటి మొబైల్‌ ఫోన్‌ దొంగతనానికి గురయినా.. పోగొట్టుకున్నా సులభంగా పొందవచ్చు. మొబైల్‌ ఫోన్‌ రికవరీ కోసం పాటించాల్సిన పద్ధతి ఇదే!

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 1, 2025, 09:16 AM IST

Trending Photos

Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
5
Niharika
Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
6
Schools Holiday
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
7
Motorola G96 5G
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
Mobile Recover Process: ఫోన్‌ దొంగతనం జరిగినా.. పోగొట్టుకున్నా ఈ చిట్కాలతో మళ్లీ మీ చేతికే!

Mobile Phone Recovery Process: కాలం మారింది ఇప్పుడు మొత్తం సెల్‌ఫోన్‌లోనే పని అవుతుంది. మన జీవితంలో ఒక అవయవంగా మారిన మొబైల్‌ ఫోన్‌ లేకుంటే ఏదో కోల్పోయిన వారిమి అవుతాం. ఏ పనులు చేయలేం. మరి అలాంటి ఫోన్‌ దొంగతనానికి గురయినా.. పోగొట్టుకుపోయినా ఆందోళన చెందుతాం. ఇకపై అలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదు. మొబైల్‌ ఫోన్‌ పోయిన వారికి సురక్షితంగా మళ్లీ అప్పగించేందుకు కేంద్రంతోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో 'పండుగ గిఫ్ట్‌'.. ఏంటో తెలుసా?

మొబైల్‌ ఫోన్‌ దొంగతనం జరిగినా.. పోగొట్టుకున్నా.. సిమ్‌ కార్డులు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈఎంఈఐ వంటి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2023 మేలో సంచార్‌ సాథీ యాప్‌, పోర్టల్‌ తీసుకువచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ యాప్‌ను ఇప్పటివరకు 90 లక్షల మంది డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకున్నారు. సంచార్‌ సాథీతో సులభంగా మొబైల్‌ ఫోన్‌ను మళ్లీ పొందవచ్చు. ఇలా ఇప్పటివరకు పోగొట్టుకున్న 6 లక్షల మొబైల్‌ ఫోన్లను సంచార్‌సాథీ యాప్‌/ పోర్టల్‌ ద్వారా రికవరీ చేశారు. ఈ యాప్‌లో ఉన్న బ్లాక్‌ యువర్‌ లాస్ట్‌/ స్టోలెన్‌ మొబైల్‌ హ్యాండ్‌సెట్‌లో నమోదు చేసిన వివరాల ఆధారంగా టెలికాం శాఖ, టెలికాం సర్వీస్‌ ప్రొవైడర్లు, పోలీసులు రియల్‌టైమ్‌లో ఆ ఫోన్ల వివరాలను సేకరించి రికవరీ చేసింది.

Also Read: Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 

సంచార్‌సాథీ యాప్‌తో మొబైల్‌ ఫోన్ల రికవరీలు పెరుగుతున్నాయని కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల శాఖ తెలిపింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో 28,115 ఫోన్లు రికవరీ చేయగా ఆగస్టు నెలకు 45,243కి చేరింది అని వెల్లడించింది. మొబైల్‌ ఫోన్‌ల రికవరీల్లో 8 నెలల్లో 61 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసినట్లు పేర్కొంది. సంచార్‌ సాథీ యాప్‌తో దర్యాప్తు సంస్థల మధ్య సమన్వయం పెరగడంతో మొబైల్‌ ఫోన్‌ల రికవరీ సులభమవుతోందని తెలిపింది.

Also Read: Pawan Kalyan: మత్య్సకారుల సంచలన నిర్ణయం.. పవన్‌ కల్యాణ్‌ వచ్చేదాకా 'సముద్రం బంద్‌'

ఫోన్‌ను తిరిగి పొందేందుకు చేయాల్సిన పని ఇదే..
==> మొబైల్‌ ఫోన్‌ను పోగొట్టుకున్నా, దొంగతనం జరిగినా వెంటనే మొబైల్‌ ఫోన్‌ వివరాలను యాప్‌లో నమోదు చేయాలి.
==> వాటిని పరిశీలించిన సంచార్‌ సాథీ వెంటనే వెంటనే టెలికాం నెట్‌వర్క్‌లకు సమాచారం అందిస్తుంది.
==> ఆ వెంటనే ఎవరూ మొబైల్‌ ఫోన్‌ను దుర్వినియోగం చేయకుండా వెంటనే టెలికాం నెట్‌వర్క్‌ సంస్థలు బ్లాక్ ‌చేస్తాయి.
==> ఆ ఫోన్‌లోకి ఏదైనా సిమ్‌ వేస్తే వెంటనే సంబంధిత పోలీస్‌స్టేషన్‌కు అలర్ట్‌ వెళ్తుంది.
==> వినియోగదారుడు ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయ నంబర్‌కూ ఆ వివరాలు వెళ్తాయి.
సంచార్‌ సాథీ యాప్‌లో.. అనుమానిత కమ్యూనికేషన్ల గురించీ ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఒక్కో వినియోగదారుడి పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌ కార్డులు ఉన్నాయో కనుక్కోవచ్చు. ఈఎంఈఐ నిజమైనదో కాదో కూడా తెలుసుకోవచ్చు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Sanchar Saathimobile phoneCell phoneStolenMobile Missed

Trending News