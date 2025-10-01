Mobile Recover Process: ఫోన్‌ దొంగతనం జరిగినా.. పోగొట్టుకున్నా ఈ చిట్కాలతో మళ్లీ మీ చేతికే!

Mobile Phone Recovery Process: కాలం మారింది ఇప్పుడు మొత్తం సెల్ఫోన్లోనే పని అవుతుంది. మన జీవితంలో ఒక అవయవంగా మారిన మొబైల్ ఫోన్ లేకుంటే ఏదో కోల్పోయిన వారిమి అవుతాం. ఏ పనులు చేయలేం. మరి అలాంటి ఫోన్ దొంగతనానికి గురయినా.. పోగొట్టుకుపోయినా ఆందోళన చెందుతాం. ఇకపై అలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదు. మొబైల్ ఫోన్ పోయిన వారికి సురక్షితంగా మళ్లీ అప్పగించేందుకు కేంద్రంతోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
మొబైల్ ఫోన్ దొంగతనం జరిగినా.. పోగొట్టుకున్నా.. సిమ్ కార్డులు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈఎంఈఐ వంటి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2023 మేలో సంచార్ సాథీ యాప్, పోర్టల్ తీసుకువచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ యాప్ను ఇప్పటివరకు 90 లక్షల మంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. సంచార్ సాథీతో సులభంగా మొబైల్ ఫోన్ను మళ్లీ పొందవచ్చు. ఇలా ఇప్పటివరకు పోగొట్టుకున్న 6 లక్షల మొబైల్ ఫోన్లను సంచార్సాథీ యాప్/ పోర్టల్ ద్వారా రికవరీ చేశారు. ఈ యాప్లో ఉన్న బ్లాక్ యువర్ లాస్ట్/ స్టోలెన్ మొబైల్ హ్యాండ్సెట్లో నమోదు చేసిన వివరాల ఆధారంగా టెలికాం శాఖ, టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు, పోలీసులు రియల్టైమ్లో ఆ ఫోన్ల వివరాలను సేకరించి రికవరీ చేసింది.
సంచార్సాథీ యాప్తో మొబైల్ ఫోన్ల రికవరీలు పెరుగుతున్నాయని కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల శాఖ తెలిపింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో 28,115 ఫోన్లు రికవరీ చేయగా ఆగస్టు నెలకు 45,243కి చేరింది అని వెల్లడించింది. మొబైల్ ఫోన్ల రికవరీల్లో 8 నెలల్లో 61 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసినట్లు పేర్కొంది. సంచార్ సాథీ యాప్తో దర్యాప్తు సంస్థల మధ్య సమన్వయం పెరగడంతో మొబైల్ ఫోన్ల రికవరీ సులభమవుతోందని తెలిపింది.
ఫోన్ను తిరిగి పొందేందుకు చేయాల్సిన పని ఇదే..
==> మొబైల్ ఫోన్ను పోగొట్టుకున్నా, దొంగతనం జరిగినా వెంటనే మొబైల్ ఫోన్ వివరాలను యాప్లో నమోదు చేయాలి.
==> వాటిని పరిశీలించిన సంచార్ సాథీ వెంటనే వెంటనే టెలికాం నెట్వర్క్లకు సమాచారం అందిస్తుంది.
==> ఆ వెంటనే ఎవరూ మొబైల్ ఫోన్ను దుర్వినియోగం చేయకుండా వెంటనే టెలికాం నెట్వర్క్ సంస్థలు బ్లాక్ చేస్తాయి.
==> ఆ ఫోన్లోకి ఏదైనా సిమ్ వేస్తే వెంటనే సంబంధిత పోలీస్స్టేషన్కు అలర్ట్ వెళ్తుంది.
==> వినియోగదారుడు ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయ నంబర్కూ ఆ వివరాలు వెళ్తాయి.
సంచార్ సాథీ యాప్లో.. అనుమానిత కమ్యూనికేషన్ల గురించీ ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఒక్కో వినియోగదారుడి పేరు మీద ఎన్ని సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయో కనుక్కోవచ్చు. ఈఎంఈఐ నిజమైనదో కాదో కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
