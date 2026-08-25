/భాగ్య నగరాన్ని వెంటాడతున్న ఆహార కల్తీ.. కింకర్తవ్యం..

Food Safety: FMCG సహా ఫ్యాషన్, ఆటో మొబైల్, ఆరోగ్య ఉత్పత్తుల్లో నకిలీల సమస్య తీవ్రంగా ఉందని తెలిపింది. 35 శాతం మంది గత 12 నెలల్లో నకిలీ ఉత్పత్తుల బారినపడ్డట్టు సంస్థ ప్రెసిడెంట్ అనుజ్ గుప్తా తెలిపారు. స్థానిక మార్కెట్లలో లభించే వస్తువులలో 29 శాతం నకిలీవి ఉండవచ్చని అంచనా వేశారు. ఈ సమస్యపై పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కలిగించడం అవసరమని సర్వేలో 93 శాతం మంది అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇక హైదరాబాద్లో అత్యధికంగా 46 శాతం మంది నకిలీ ఉత్పత్తులను గుర్తించామని వెల్లడించారు. సురక్షితమైన ప్యాకేజింగ్, క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత వెరిఫికేషన్ వంటి టెక్నాలజీతో నకిలీ ప్రొడక్టులను గుర్తించవచ్చని ASPA ప్రెసిడెంట్ అనుజ్ గుప్తా అన్నారు. బ్రాండ్లు, ప్రభుత్వాలు, వినియోగదారులు కలిసి ఈ సమస్యపై పోరాడాలని సూచించారు.
రక్షా బంధన్ మిఠాయిల్లో భారీ కల్తీ..
రక్షా బంధన్ రోజున అధికంగా అమ్ముడు పోయే మిఠాయిల్లో భారీగా కల్తీకి తెరలేపినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘాజియాబాద్లో భారీ కల్తీ వ్యాపారం వెలుగుచూసింది. ఓ గోదాంలో తయారుచేస్తోన్న వెయ్యి కిలోల నాణ్యత లేని రసగుల్లాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రాఖీ పండగను పురస్కరించుకుని ఘజియాబాద్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు గత కొన్ని రోజులుగా స్థానిక స్వీట్ షాపుల్లో తనిఖీలు చేస్తున్నారు.
ఘజియాబాద్లో భారీ సోదాలు..
ఈ క్రమంలోనే బిహారీపురా ప్రాంతంలోని ఓ గోదాంలో పెద్ద ఎత్తున కల్తీ స్వీట్లను తయారుచేసి నిల్వ చేసినట్లు వారికి సమాచారం వచ్చింది. దీంతో ఆ వేర్హౌస్పై అధికారులు దాడులు చేశారు. అక్కడ కల్తీ పన్నీర్, చక్కెర, రసాయనాలతో తయారుచేసిన రసగుల్లాలను గుర్తించారు. కొన్ని శాంపిళ్లను పరీక్షల నిమిత్తం ల్యాబ్కు తరలించారు. వెయ్యి కిలోల మిఠాయిలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. గోదాం నిర్వాహకుల లైసెన్స్ రద్దుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు.
ఆగస్టు 14న కూడా ఘాజియాబాద్లోని పలు డైరీ ఉత్పత్తుల దుకాణాల్లో FDA అధికారులు సోదాలు జరిపారు. అందులో భాగంగా పలు దుకాణాల నుంచి 868 కేజీల కల్తీ పన్నీర్, 170 కిలోల నాణ్యత లేని కోవాను స్వాధీనం చేసుకుని దాన్ని అక్కడే నిరుపయోగంగా మార్చారు.
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