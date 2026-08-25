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భాగ్య నగరాన్ని వెంటాడతున్న ఆహార కల్తీ.. కింకర్తవ్యం..

Food adulteration: విశ్వ నగరంగా పేరొందిన హైదరాబాద్‌ను నకిలీల బెడత వెంటాడుతోంది. ఫార్మా, ఆటో, FMCG వంటి అన్ని రంగాల్లో నకిలీల బెడద పెరుగుతోందని.. అథెంటికేషన్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్స్ అసోసియేషన్ సంస్థ రిపోర్టు విడుదల చేసింది. 89 శాతం మంది తమ జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకసారి నకిలీ ఉత్పత్తులు కొన్నట్లు నివేదికలో పేర్కొంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 25, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:15 PM IST
భాగ్య నగరాన్ని వెంటాడతున్న ఆహార కల్తీ.. కింకర్తవ్యం..
Image Credit: Food Adulteration (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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