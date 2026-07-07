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తొలిసారి అయోధ్య రామ మందిరం విరాళాలు.. ఖర్చుల లెక్కలు వెల్లడి..

Ayodhya Ram Mandir issue: కోట్లాది హిందువులు దాదాపు ఐదు శతాబ్దాల పోరాటల తర్వాత అయోధ్యలో భవ్యమైన రామ మందిరం కొలువైంది. మరోవైపు ఆలయానికి సంబంధించిన నిధుల వినియోగంలో దుర్వినియోగం జరిగినట్టు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో  యూపీ ప్రభుత్వం సిట్ ఏర్పాటు చేసి దీనిపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 07, 2026, 04:35 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:00 AM IST
తొలిసారి అయోధ్య రామ మందిరం విరాళాలు.. ఖర్చుల లెక్కలు వెల్లడి..
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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