Mukesh Ambani Richest Indian In 2025: భారత్‌లోని అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో ముకేశ్ అంబానీ మళ్లీ తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించారు. ఫోర్బ్స్ ఇండియా 2025లో విడుదల చేసిన 100 మంది సంపన్నుల జాబితాలో.. ముకేశ్ అంబానీ 105 బిలియన్ డాలర్ల సంపదతో దేశంలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా నిలిచారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Forbes List Mukesh Ambani Top Place: రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముకేశ్ అంబానీ ఫోర్బ్స్ విడుదల చేసిన జాబితాలో మరోసారి అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. దేశంలోని 100 మంది అగ్రగామి కుబేరుల జాబితాను ఫోర్బ్స్ విడుదల చేయగా.. ఇందులో ముకేశ్ అంబానీ టాప్ ప్లేస్‌లో నిలిచారు.

ప్రస్తుతం ముకేశ్ అంబానీ నికర ఆదాయం సుమారు 105 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. అయితే, గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే నికర విలువలో 12 శాతం తగ్గుదల ఉన్నప్పటికీ.. ఆయన మొదటి స్థానంలో ఉన్నారు. 

అలాగే భారతదేశంలో 100 మంది అగ్రగామి కుబేరుల ఫోర్బ్స్ జాబితాలో గౌతమ్ అదానీ రెండవ స్థానంలో నిలిచారు. 92 బిలియన్ డాలర్లతో రెండో స్థానాన్ని సొంతం చేసుకోగా.. ఓపీ జిందాల్ గ్రూప్‌నకు చెందిన సావిత్రి జిందాల్ 40.2 బిలియన్ డాలర్లతో మూడవ స్థానంలో నిలిచారు. టెలికాం దిగ్గజం సునీల్ మిట్టల్ నాలుగవ స్థానంలో నిలవగా.. అతని సంపద 34.2 బిలియన్ డాలర్లు. ఈ సంవత్సరం అత్యధికంగా డాలర్లు సంపాదించిన వ్యక్తిగా సునీల్ మిట్టల్ నిలిచారు. ఇక టెక్ బిలియనీర్ శివ నాడార్ ఐదవ స్థానంలో నిలిచారు. ఆయన సంపద 33.2బిలియన్ డాలర్లు.

ఇక ఆరవ స్థానంలో రాధాకిషన్ దమానీ అండ్ ఫ్యామిలీ(డీమార్ట్)-28.2 బిలియన్ డాలర్లతో ఉండగా.. దిలీప్ సంఘ్వీ అండ్ ఫ్యామిలీ (సన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్)-26.3 బిలియన్ డాలర్లతో ఏడవ స్థానంలో ఉన్నారు. ఎనిమిదవ స్థానంలో బజాజ్ కుటుంబం- 21.8 బిలియన్ డాలర్లతో ఉండగా.. సైరస్ పూనావాలా (సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా)-21.4 బిలియన్ డాలర్లతో తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉన్నారు. కుమార్ బిర్లా (ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్)- 20.7 బిలియన్ డాలర్లతో పదవ స్థానంలో ఉండగా.. పదకొండవ స్థానంలో 20.6 బిలియన్ డాలర్లతో ఉన్నారు. 

