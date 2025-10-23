English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Foreign woman Bikini Bath Video: అదేమన్నా స్విమ్మింగ్ ఫులా..?.. ఫారెన్ భామ బికినీ స్నానంపై నెట్టింట దుమారం.. వీడియో..

 Foreign Woman bikini bath in rishikesh Video: రిషీకేష్ లో విదేశీయురాలు బికీనీ వేసుకుని స్నానం చేయడం ప్రస్తుతం పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై హిందు సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి. దీనిపై అధికారులు ఏంచేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 23, 2025, 03:21 PM IST
  • బికీనీలో గంగాస్నానం..
  • నెట్టింట వీడియో వైరల్..

Foreign woman bikini bath in Rishikesh Uttarakhand video: మన దేశానికి  తరచుగా విదేశాలకు చెందిన వారు వస్తుంటారు. చాలా మంది మన ట్రెడిషన్, ఆచారాలు, పద్దతుల పట్ల ఆసక్తిచూపిస్తున్నారు. ఏడువారాల చీరలు కట్టుకుని మరీ మన పద్దతులు, సంప్రదాయాలు పాటిస్తు అందరికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

కానీ మరికొంత మంది మాత్రం మనదేశానికి , ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలపై గుళ్లకు సంప్రదాయానికి విరుద్దంగా డ్రెస్ లు వేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఒక విదేశీయురాలు బికీని ధరించి రిషికేష్ లో గంగా స్నానం చేయడం కాంట్రవర్సీగా మారింది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో రచ్చ రాజుకుంది.

 ఇక విదేశీయురాలు ఇటీవల రిషికేష్ కు వచ్చింది. అయితే పవిత్ర గంగా నదీలో స్నానంకు వెళ్లింది. ఇంత వరకు బాగానే ఉన్నా.. ఆమె బికీనీ వేసుకుని స్నానం చేయడం ప్రస్తుతం కాంట్రవర్సీగా మారింది. ఈ విధంగా బికీనీలో స్నానం చేయడానికి అదేమన్నా.. స్విమ్మింగ్ ఫులా.. ?.. అంటూ నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

చాలా మంది పంజాబీ డ్రెస్సులు, చీరలు కట్టుకుని, ఒళ్లంతా కవర్ చేసుకుని మరీ స్నానం చేస్తుంటారు. కానీ ఆమె మాత్రం ఈ విధంగా బికీనీ వేసుకుని ఆ స్నానం ఏంటని నెటిజన్లు సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.ఈ వివాదంపై హిందు సంఘాలు భగ్గుముంటున్నాయి. ఇది మన దేశ సంప్రదాయంపై దాడి చేయడం అంటూ సీరియస్ అవుతున్నారు.

మరోవైపు కొంత మంది నెటిజన్లు పురుషులు డ్రయర్లు వేసుకుని స్నానం చేస్తారు. ఆమె ఫారెనర్ ఆ విధంగా బికీనీ వేసుకుందని అంటూ.. ప్రతిదానిలో కాంట్రవర్సీ రాజేయడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అంటూ కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఫారెన్ భామ గంగానదిలో బికీనీ స్నానం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

