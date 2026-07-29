/Tamil Politics: తమిళ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. మాజీ ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా?

Tamil Nadu Politics: తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిసి ప్రభుత్వం కొలువుదీరి దాదాపు మూడు నెలలైనా ఇంకా రాజకీయాలు హాట్హాట్గానే కొనసాగుతున్నాయి. అధికారం కోల్పోయిన డీఎంకే పార్టీకి మరో భారీ షాక్ తగలనుందని తెలుస్తోంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం రాజీనామా చేయబోతున్నారని.. ఎమ్మెల్యే పదవిని కూడా వదులుకోనున్నాడని సమాచారం. అనంతరం అధికార టీవీకే పార్టీలో చేరేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నారని జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది.
అన్నాడీఎంకే పార్టీ తరఫున మూడుసార్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా పన్నీర్సెల్వం సేవలు అందించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత మరణం నుంచి పన్నీర్సెల్వం గడ్డు పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారు. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అయినా ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడంతో ఏఐడీఎంకేలో కొనసాగారు. ఇటీవల 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా డీఎంకే పార్టీలో చేరారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఆయన ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినా డీఎంకే పార్టీ అధికారం కోల్పోయింది. దీంతో అతడి రాజకీయ భవిష్యత్తు ప్రమాదకరంగా మారింది. ప్రస్తుతం పన్నీర్ సెల్వం రాజకీయంపై ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది.
2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు పన్నీర్సెల్వం డీఎంకే పార్టీలో చేరారు. ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తేని నియోజకవర్గం నుంచి డీఎంకే పార్టీ తరఫున పన్నీర్ సెల్వం ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. అయితే ఆ ఎన్నికల్లో డీఎంకే పార్టీ ఓటమి పాలైంది. ప్రతిపక్ష పార్టీ డీఎంకేలో మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా పన్నీర్ సెల్వానికి ఎలాంటి గుర్తింపు లేదు. ఇప్పటివరకు డీఎంకేలో ఆయనకు ఎలాంటి కీలక పదవి దక్కలేదు. దీంతో
పదవీ దక్కకపోవడం.. డీఎంకేలో ఎలాంటి గుర్తింపు లేకపోవడం తదితర కారణాల వల్ల పన్నీర్ సెల్వం రాజకీయ భవిష్యత్ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. అధికారంలోకి వచ్చిన టీవీకే పార్టీలో చేరే అవకాశాలు ఉన్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది. డీఎంకే తరఫున గెలిచిన పన్నీర్సెల్వం తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయబోతున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. త్వరలోనే విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) పార్టీలో చేరడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
తమిళనాడులోని దక్షిణ జిల్లాల్లో పన్నీర్సెల్వమ్కు మంచి పట్టు ఉంది. దీంతో అక్కడ టీవీకే పార్టీ బలోపేతం కావడానికి పన్నీర్ సెల్వం దోహదం చేస్తుందని.. అందుకే ఆయన చేరికకు విజయ్ కూడా అంగీకరించినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అంతేకాకుండా తన కుమారుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాజకీయ భవిష్యత్ కోసం పన్నీర్సెల్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తన భవిష్యత్ కన్నా తన కుమారుడి భవిష్యత్ కోసం పార్టీ మారక తప్పని పరిస్థితి అని పన్నీర్సెల్వం వర్గం వివరిస్తోంది. రాబోయే ఉపఎన్నికల్లో పన్నీర్సెల్వం ‘విజిల్’ గుర్తుపై పోటీ చేయబోతున్నారని చర్చ జరుగుతోంది. 2029 పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఆయన కుమారుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ను టీవీకే పార్టీ తరఫున బరిలోకి దించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారని రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా వార్తలు వస్తున్నాయి.