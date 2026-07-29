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Tamil Politics: తమిళ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. మాజీ ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా?

Panneerselvam Likely To Join In TVK Party: అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిసినా తమిళ రాజకీయాల్లో ఇంకా రాజకీయం వేడి తగ్గలేదు. ఈ క్రమంలో మరో సంచలన పరిణామం తమిళ రాజకీయాల్లో చోటుచోసుకోబోతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ప్రముఖ నాయకుడు టీవీకే పార్టీలో చేరబోతున్నట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 29, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:45 PM IST
Tamil Politics: తమిళ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. మాజీ ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా?
Image Credit: Panneerselvam Resignation (Source: X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tamil Politics: తమిళ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. మాజీ ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా?
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