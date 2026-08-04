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D.Y. Patil: త్రిపుర మాజీ గవర్నర్ డీవై పాటిల్ కన్నుమూత.. ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..

Former tripura governor demise: త్రిపుర మాజీ గవర్నర్  పద్మశ్రీ డాక్టర్ జ్ఞానదేవ్ యశ్వంతరావు (డివై) పాటిల్ అనారోగ్య సమస్యలతో కన్నుమూశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 04, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:11 PM IST
D.Y. Patil: త్రిపుర మాజీ గవర్నర్ డీవై పాటిల్ కన్నుమూత.. ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..
Image Credit: dypatil(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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