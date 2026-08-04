/D.Y. Patil: త్రిపుర మాజీ గవర్నర్ డీవై పాటిల్ కన్నుమూత.. ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..

Padma shri dr d y patil passed away: ప్రముఖ విద్యావేత్త, బీహార్, త్రిపుర, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలకు గవర్నర్ గా పనిచేసిన డాక్టర్ డీవై పాటిల్ వయో భారఅనారోగ్య సమస్యలతో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. ఆయన వయస్సు 90 సంవత్సరాలు. పద్మశ్రీ డాక్టర్ జ్ఞానదేవ్ యశ్వంతరావు (డివై) పాటిల్ భారతదేశ విద్యా రంగంలో విశేష ప్రతిభకనబర్చారు. వైద్యం, ఇంజనీరింగ్, మేనేజ్మెంట్, వ్యవసాయం, అనుబంధ రంగాలను విస్తరించడంతో కీలక పాత్ర పోషించారు.
1935 అక్టోబర్ 22 న జన్మించిన డాక్టర్ పాటిల్, విద్యా అవకాశాలను విస్తరించడానికి, ప్రజా సేవకు తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. అంతే కాకుండా.. డివై పాటిల్ గ్రూప్ ద్వారా , ఆయన దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ విద్యా నెట్వర్క్లలో ఒకదానిని స్థాపించారు. ఇందులో 182కి పైగా విద్యా సంస్థలు , ఏడు డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయాలు , అంతర్జాతీయ పాఠశాలలు మరియు మల్టీ-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి.
ఇవి దశాబ్దాలుగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు విద్యను అందించాయి. విద్యారంగంలో మాత్రమే కాకుండా రాజకీయాల్లో కూడా తనదైన శైలీలో రాణించారు. ఆయన మహారాష్ట్ర శాసనసభ సభ్యునిగా పనిచేసి, ఆ తర్వాత త్రిపుర, బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలకు గవర్నర్గా నియమితులయ్యారు . ఎక్కడ బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన తన పరిపాలనా నాయకత్వానికి, ప్రజా సేవ చేయడంలో తనదైన మార్కు చూపించారు.
విద్యా, సామాజిక సంక్షేమ రంగాలకు ఆయన చేసిన విశేష సేవలకు గుర్తింపుగా, భారత ప్రభుత్వం 1991 లో ఆయనకు పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేసింది. డీవై పాటిల్ ఇకలేరని విషయం తెలిసి వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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