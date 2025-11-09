English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  జాతీయం
  • Schools Close: ఈ వారంలో 4 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎప్పుడు?

Schools Close: ఈ వారంలో 4 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎప్పుడు?

Schools Holiday For 4 Days In November 10 To 15th: విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు అలర్ట్‌. నాలుగు రోజుల పాటు స్కూళ్లకు సెలవు వస్తున్నాయి. ఎప్పుడు? ఎందుకు? ఎక్కడ? అనేది తెలుసుకుందాం. ఈ వారం సెలవులు ఎన్ని ఉన్నాయో వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 9, 2025, 11:45 PM IST

Schools Close: ఈ వారంలో 4 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎప్పుడు?

All Schools Remain Close: సెలవుల విషయమై ముందే తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. దానికి అనుగుణంగా తల్లిదండ్రులతోపాటు విద్యార్థులు ఒక ప్రణాళిక వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థుల సెలవులు ఎప్పుడూ ఉన్నాయో తెలుసుకుంటే కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇప్పటికే నవంబర్ తొలి, రెండో వారంలో పాఠశాలలకు మోస్తరు సెలవులు వచ్చాయి. తాజాగా మూడో వారంలో కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఒకటి కాదు రెండు కాదు నాలుగు రోజుల సెలవులు స్కూళ్లకు వచ్చాయి. ఈ సెలవులు తెలంగాణతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా ఆ సెలవులు ఉంటున్నాయి. ఆ వివరాలు పూర్తిగా ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Schools Hoiday: విద్యార్థులకు అలర్ట్‌.. రేపు సోమవారం 10వ తేదీన పాఠశాలలకు సెలవు!

రేపు నవంబర్‌ 10
జమ్మూ కశ్మీర్‌లోని కిష్తావర్‌, దోడ, రంబాన్‌ జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ఉంది. అక్కడ స్థానికంగా ఉర్స్‌ షా అస్రర్‌ ద్‌ దిన్‌ సాహెబ్‌ ఉత్సవం సందర్భంగా అక్కడి అధికారులు స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు. ఆ ప్రాంతంలోని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు.

Also Read: School Holidays: విద్యార్థులకు త్రిబుల్‌ ధమాకా.. వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు

నవంబర్‌ 11
తెలంగాణతోపాటు బిహార్‌లో పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ ఆఫీస్‌లకు మంగళవారం సెలవు ప్రకటించారు. హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్‌లో ఉప ఎన్నిక జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా జూబ్లీహిల్స్‌ ప్రాంతంలోని అన్నీ కాలేజ్‌లు, స్కూళ్లకు సెలవు ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా ఆరోజు సెలవు ప్రకటించారు. ఇక దేశంలోని ప్రధాన రాష్ట్రం బిహార్‌లో చివరి విడత అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆ రాష్ట్రంలోని పోలింగ్‌ జరిగే ప్రాంతాల్లో మంగళవారం ఉద్యోగులు, విద్యార్థులకు సెలవు ఉంది.

Also Read: Udyogini Scheme: మహిళలకు ఈ పథకం ఓ వరం.. వడ్డీ లేకుండా రూ.3 లక్షలు ఇలా!

14 నవంబర్
భారతదేశ తొలి ప్రధాని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ జయంతి నవంబర్‌ 14వ తేదీని బాలల దినోత్సవంగా పరిగణిస్తారు. బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా పాఠశాలలకు సెలవు ఉండవచ్చు. బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా పాఠశాలలకు సెలవు ఇవ్వవచ్చు.. లేదంటే ఆరోజు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. రోజూ జరిగే తరగతులు లేదా పాఠ్యాంశాలు శుక్రవారం ఉండవు. ఇది సెలవుగా పరిగణించవచ్చు.

Also Read: Viral Video: హైదరాబాద్‌లో ఆటో డ్రైవ్‌ చేస్తూ అమ్మాయితో సరసాలు‌.. వీడియో వైరల్‌

15 నవంబర్
శనివారం జార్ఖండ్‌లో పబ్లిక్‌ హలీడేగా ఉంది. జార్ఖండ్ రాష్ట్రం నవంబర్‌ 15వ తేదీన ఆవిర్భవించిన సందర్భంగా ఆరోజు జార్ఖండ్‌లో అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. 15 నవంబర్‌ 2000న దేశంలో 28వ రాష్ట్రంగా జార్ఖండ్‌ అవతరించిన విషయం తెలిసిందే. అంతేకాకుండా గిరిజన స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు బిర్సా ముండా జయంతి కూడా ఉండడంతో ఈ రోజులు జార్ఖండలోని అన్నీ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించారు.

