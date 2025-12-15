English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Four days Work in Week: వారానికి 4 రోజుల పనిదినాలపై రచ్చ.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

4 days work in india: వారానికి నాలుగు రోజులు మాత్రమే పనిఅంటూ గత కొన్ని రోజులుగా నెట్టింట వార్తలు తెగ రచ్చచేస్తున్నాయి. దీనిపై అనేక విధాలుగా ఎవరికి నచ్చినట్లు వారు ఊహించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై తాజాగా.. కార్మిక శాఖ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 15, 2025, 05:54 PM IST
Four days Work in Week: వారానికి 4 రోజుల పనిదినాలపై రచ్చ.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Four days work in india under new labour codes:  కేంద్రం ఇటీవల గతంలో ఉన్న పాత కార్మిక చట్టాలనురద్దు చేసింది. వీటి స్థానంలో కొత్తగా నాలుగు లేబర్ కోడ్స్ ను తీసుకొని వచ్చింది. అయితే..  వారానికి 48 గంటల పని పరిమితితో, కంపెనీలు 12 గంటల షిఫ్టులను అమలు చేయవచ్చని తెలిపింది.  ఈ విధానంతో ఉద్యోగులకు పనిభారం తగ్గడంతో పాటు,  మూడు రోజుల సెలవులు కలిసివస్తాయని తెలిపింది. వారంలో నాలుగు రోజుల పని విధానంను ఇప్పటికే..జపాన్, స్పెయిన్, జర్మనీ వంటిదేశాలు అమలు చేస్తున్నాయి. దీంతో మూడు రోజుల సెలవుల్ని మనదేశంలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని గత కొన్ని నెలలుగా విపరీతంగా డిమాండ్ వస్తుంది.

 అయితే.. దీనిపై విపరీతంగా చర్చలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో..  కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చింది. మొత్తంగా.. వారానికి నాలుగు రోజుల పని, మూడు రోజుల సెలవులు లభించాలంటే.. కొత్తకార్మిక కోడ్ ప్రకారం..వారంలో గరిష్టంగా 48 గంటల పని చేయాల్సివస్తుందని తెలిపింది. అంటే రోజుకు 12 గంటల పాటు పనిచేయాల్సి  ఉంటుందని తెలిపింది.

ఈ పన్నెండు గంటల కంటేఅధికంగా పనిచేస్తే జీతం డబుల్ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని క్లారిటీఇచ్చింది. మొత్తంగా పలు మార్లు కార్మిక శాఖ దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన కూడా దీనిపై ఉద్యోగులుమాత్రం భిన్నమైన తమ అనుమానాలను లెవనెత్తుతున్నారు.

మరోవైపు ఇప్పటికే ముంబై, కోల్ కతా, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ లో కూడా ఈ విధానంపై ముందుకు వెళ్లాలని నెట్టింట పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా దీనిపై మరింత క్లారిటీగా  ఏదో ఒక ప్రకటన వచ్చేవరకు ఈ  సస్పెన్స్ కు తెరపడదని చెప్పుకొవచ్చు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Four days work4 days work in indiaNew Labour Code4 day work in week4 day week companies

