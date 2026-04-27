English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
Mumbai: కొంప ముంచిన బిర్యానీ, పుచ్చకాయ.!. ఒకే కుటుంబంకు చెందిన నలుగురు బలి.. ఏంజరిగిందంటే..?

Four found dead in Mumbai: పుచ్చకాయ, బిర్యానీ తిన్న కొన్ని గంటలకు ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు చనిపోవడం ముంబైలో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ముఖ్యంగా వీరి మరణం వెనుక ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కారణమని చెప్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 27, 2026, 08:23 PM IST
  • ముంబైలో ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు బలి..
  • ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అంటూ వార్తలు..

Trending Photos

Four found dead after eating biryani and water melon in mumbai: ముంబైలో విషాకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా మొబైల్ యాక్సెసరీస్ దుకాణం నడిపే 40 ఏళ్ల స్థానిక వ్యాపారి అబ్దుల్లా అబ్దుల్ కదార్, అతని భార్య నస్రీన్ (35), పిల్లలు జైనాబ్ (13), అయేషా (16) శనివారం రాత్రి సుమారు 10:30 గంటలకు మరో ఐదుగురు బంధువులతో కలిసి విందులో పాల్గొన్నారు. అందరు కలిసి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు. వారికి ఇష్టమైన బిర్యానీ, అన్ని రకాలు ఫుడ్ లు ఆర్డర్ చేసుకున్నారు. వాటర్ మిలన్ చివరకు తిన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆ తర్వాత రాత్రి ఇంటికి చేరుకున్నారు. అయితే.. ఈ నలుగురికి మాత్రం రాత్రి తీవ్ర అనారోగ్యం మొదలైంది. విపరీతంగా వాంతులు, విరేచనాలు అయ్యాయి. వెంటనే అక్కడి ఒక స్థానిక వైద్యుడ్ని సంప్రదించారు. కానీ వారి పరిస్థితి విషమించడంతో, వారిని హుటాహుటిన జేజే ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే ఆరోగ్యం విషమించినట్లు వైద్యులు చెప్పారు.

13 ఏళ్ల జైనాబ్, ఆమె అక్క, తల్లిదండ్రులు  చికిత్స పొందుతూనే చనిపోయారు. ముఖ్యంగా వీరు తిన్న ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయినట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు.    ఈ విషాద ఘటనలో ఆ నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు ఒకరి తర్వాత ఒకరు మృతి చెందారు. ఈ విషాదం ముంబైని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. మరోవైపు దీనిపై దర్యాప్తు కోసం డెడ్ బాడీలను పోస్ట్‌మార్టంకు తరలించారు.

అంతే కాకుండా..  మృతదేహాల నుండి నమూనాలను సేకరించినట్లు ముంబై పోలీసు డిప్యూటీ కమిషనర్ ప్రవీణ్ ముండే తెలిపారు. ఈ దర్యాప్తు కోసం ఫోరెన్సిక్స్, ఆహార విభాగాలను కూడా దీనిపై విచారణ చేస్తున్నట్లు  వెల్లడించారు. ఫోరెన్సిక్స్ బృందం ఆహార నమూనాలు,  అంతర్గత అవయవాల నివేదికల ఆధారంగా మరణానికి గల కారణాలు  వెలుగులోకి వస్తాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Trending News