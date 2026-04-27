Mumbai: కొంప ముంచిన బిర్యానీ, పుచ్చకాయ.!. ఒకే కుటుంబంకు చెందిన నలుగురు బలి.. ఏంజరిగిందంటే..?

Four found dead after eating biryani and water melon in mumbai: ముంబైలో విషాకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా మొబైల్ యాక్సెసరీస్ దుకాణం నడిపే 40 ఏళ్ల స్థానిక వ్యాపారి అబ్దుల్లా అబ్దుల్ కదార్, అతని భార్య నస్రీన్ (35), పిల్లలు జైనాబ్ (13), అయేషా (16) శనివారం రాత్రి సుమారు 10:30 గంటలకు మరో ఐదుగురు బంధువులతో కలిసి విందులో పాల్గొన్నారు. అందరు కలిసి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు. వారికి ఇష్టమైన బిర్యానీ, అన్ని రకాలు ఫుడ్ లు ఆర్డర్ చేసుకున్నారు. వాటర్ మిలన్ చివరకు తిన్నారు.
ఆ తర్వాత రాత్రి ఇంటికి చేరుకున్నారు. అయితే.. ఈ నలుగురికి మాత్రం రాత్రి తీవ్ర అనారోగ్యం మొదలైంది. విపరీతంగా వాంతులు, విరేచనాలు అయ్యాయి. వెంటనే అక్కడి ఒక స్థానిక వైద్యుడ్ని సంప్రదించారు. కానీ వారి పరిస్థితి విషమించడంతో, వారిని హుటాహుటిన జేజే ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే ఆరోగ్యం విషమించినట్లు వైద్యులు చెప్పారు.
13 ఏళ్ల జైనాబ్, ఆమె అక్క, తల్లిదండ్రులు చికిత్స పొందుతూనే చనిపోయారు. ముఖ్యంగా వీరు తిన్న ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయినట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఈ విషాద ఘటనలో ఆ నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు ఒకరి తర్వాత ఒకరు మృతి చెందారు. ఈ విషాదం ముంబైని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. మరోవైపు దీనిపై దర్యాప్తు కోసం డెడ్ బాడీలను పోస్ట్మార్టంకు తరలించారు.
అంతే కాకుండా.. మృతదేహాల నుండి నమూనాలను సేకరించినట్లు ముంబై పోలీసు డిప్యూటీ కమిషనర్ ప్రవీణ్ ముండే తెలిపారు. ఈ దర్యాప్తు కోసం ఫోరెన్సిక్స్, ఆహార విభాగాలను కూడా దీనిపై విచారణ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఫోరెన్సిక్స్ బృందం ఆహార నమూనాలు, అంతర్గత అవయవాల నివేదికల ఆధారంగా మరణానికి గల కారణాలు వెలుగులోకి వస్తాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.
