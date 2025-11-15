English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  జాతీయం
  Punjab Gang Rape Case: ఓర్నాయనో.. రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు.. యువకుడిని కిడ్నాప్‌చేసి గ్యాంగ్ రేప్.. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.

Punjab Gang Rape Case: ఓర్నాయనో.. రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు.. యువకుడిని కిడ్నాప్‌చేసి గ్యాంగ్ రేప్.. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.

Jalandhar Young man rape case: తప్పతాగిన అమ్మాయిలు యువకుడ్ని రాత్రిపూట కారులో ఎక్కించుకుని బలవంతం చేశారు. ఆ తర్వాత అతడిని రాత్రంత కారులో తిప్పుతు గ్యాంగ్ రేప్ కు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 15, 2025, 03:42 PM IST
  • జలంధర్ లో షాకింగ్..
  • యువకుడిపై అమ్మాయిల గ్యాంగ్ రేప్..

Punjab Gang Rape Case: ఓర్నాయనో.. రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు.. యువకుడిని కిడ్నాప్‌చేసి గ్యాంగ్ రేప్.. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.

Four women arrested for gang rape and kidnapping young boy in Jalandhar: దేశంలో అమ్మాయిల భద్రతకే కాదు.. ఇక మీదట అబ్బాయిల భద్రత కూడా పెనుసవాల్ గా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.   మనం డైలీ అమ్మాయిలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కామంధులు పసిపాపనుంచి పండు ముసలి వరకు ఏ ఒక్కర్ని వదలడంలేదు. మొత్తంగా  ఇటవల ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు తిరిగి ఇంటికి వచ్చే వరకు కూడా పెద్ద టెన్షన్ గా మారింది. ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజు కూడా మహిళలు, అమ్మాయిలపై అఘాయిత్యాలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చిన, ఎన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకున్న కూడా కామంధులు మారడంలేదు. అయితే.. ఇక్కడ మరో ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. ఇప్పటి వరకు అమ్మాయిలపై అత్యాచారాలు వార్తలలో నిలిచాయి. ఇక తాజాగా.. అబ్బాయిల్ని .. అమ్మాయిల్ని అత్యాచారం చేసిన  ఘటన పంజాబ్ లోని జలంధర్ లో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం దేశంలో సంచలనంగా మారింది.

పంజాబ్ లోని జలంధర్ లో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇటీవల నలుగురు యువతులు తప్పతాగి రాత్రిపూట ఒక టీనేజ్ అబ్బాయిని కారులో ఎక్కించుకుని అత్యాచారం చేశారు. రాత్రంతా కారులో తిప్పుతూ అతనిపై అత్యాచారం చేశారు. ఆ తర్వాత అతను అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాక.. నగర శివార్లలో పొద్దలోకి తీసుకెళ్లి అతనిపై అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు.

ఆ తర్వాత అతడిని వదిలేసి పారిపోయారు. మరుసటి రోజు అతను పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

Read more: Maithili Thakur In Bihar Results 2025: బీహర్ ఎన్నికల్లో మరో సంచలనం.. యంగెస్ట్ ఎమ్మెల్యేగా ఫోక్ సింగర్ మైథీలీ ఠాకూర్..

దీనిపై మొదటగా పోలీసులకు చెప్పిన వారు దీనిపై పెద్దగా రియాక్ట్ కాలేదని, ఆతర్వాత మరల దీనిపై బాధితుడు ఘటనపై పలు విషయాలు చెప్పిన తర్వాత కేసు నమోదు చేసి నలుగురు యువతుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం పంజాబ్ లోని జలంధర్ లో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై సోషల్ మీడియలో పెద్ద ఎత్తున రచ్చ నడుస్తొంది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

