/Chandrapur Tiger Attack: చంద్రపూర్ అడవిలో షాకింగ్.. పెద్ద పులి దాడిలో నలుగురు మహిళలు మృతి.. ఏంజరిగిందంటే..?

Four women killed in tiger attack on maharashtra Chandrapur: ఇటీవల అడవిలోని క్రూర జంతువులు తరచుగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తాగు నీరు, వేట కోసం అడవుల నుంచి జంతువులు బైటకు వస్తున్నాయి. మరికొన్ని సార్లు జనాలు అడవుల్లోకి కలక కోసం వెళ్లినప్పుడు జంతువుల దాడులకు గురౌతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చంద్రపూర్ జిల్లా సిందేవాహిలోని గంజేవాహి అడవి ప్రాంతంలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఉన్న 13 మంది మహిళలు అడవిలో టేకు ఆకులు కోయడానికి గుంపులుగా వెళ్లారు. ఇంతలో అక్కడ పెద్ద పులి మాటు వేసి ఉంది. వీరిపై గాండ్రించుకుంటూ దాడి చేసే సరికి అందరు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. పులి పదే పదే దాడి చేయడంతో కొంత మంది పడిపోయారు. ఈ క్రమంలో నలుగురిపై దాడి చేసి పులి చంపేసింది.
మిగత వారు గట్టిగా కేకలు పెట్టుకుంటూ అక్కడి నుంచి ప్రాణాలు చేతిలో పెట్టుకుని పరుగులు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో స్థానికులు ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి, పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాకరంగా మారింది. దీనిపై ఫారెస్ట్ సిబ్బంది విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
నలుగురు బలి..
ప్రత్యక్ష సాక్షుల ప్రకారం, పులి మహిళలకు తమను తాము రక్షించుకోవడానికి ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా నిర్విరామంగా దాడి చేయడంతో నలుగురు మహిళలు మరణించారని చెప్పారు. మృతులు.. కవదుబాయి దాదాజీ మోహర్లే, అనుబాయి దాదాజీ మోహర్లే, సునీతా కౌశిక్ మోహర్లే, సంగీతా సంతోష్ చౌదరిగా గుర్తించారు.
జిల్లాలో రెండవ విషాదం..
కొన్ని నెలల క్రితం, సిందేవాహి తాలూకాలోని ఒక అడవిలో పులి దాడిలో ముగ్గురు మహిళలు మరణించారు. ఆ తర్వాత ఇది రెండవ పెద్ద ఘటన. గత ఐదు నెలల్లో ఈ జిల్లాలో పులి దాడుల్లో 15 మందికి పైగా మృతి చెందారు. వరుస ఘటనలతో స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
