Foxconn Teenage Pregnancy Incident: మన సమాజంలో చెడ్డ తండ్రి ఉండవచ్చు కానీ చెడ్డ తల్లి ఉండదు అనే నానుడి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అది పూర్తిగా మార్చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రస్తుతం కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఓ దుర్ఘటన ఉదాహరణగా మారింది. ఓ టీనేజ్ యువతి తాను పనిచేసే కంపెనీ టాయిలెట్లో ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ప్రసవించిన వెంటనే ముక్కపచ్చలారని ఆ బిడ్డను గొంతు కోసి చంపేసింది ఆ మహాతల్లి. ఇంతకీ ఆ సంఘటన ఏంటి? పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఫాక్స్కాన్ ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగినిగా పనిచేస్తున్న ఓ టీనేజ్ యువతి టాయిలెట్లో బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. టాయిలెట్లో ప్రసవించి, ఆ తర్వాత వెంటనే అప్పుడే పుట్టిన శిశువును చంపేసిన ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రసిద్ధ ఆపిల్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ అయిన ఫాక్స్కాన్.. బెంగళూరులోని దేవనహళ్లి యూనిట్లో ఈ దుర్ఘటన జరగడం ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలిచింది.
ఫాక్స్ కాన్ ఉద్యోగుల సమాచారం ప్రకారం.. నిందితురాలు రేణుక తన షిఫ్ట్లో పనిచేస్తుండగా మధ్యలో టాయిలెట్కు వెళ్లినట్లు సమాచారం. ప్రసవం ఆకస్మికంగా జరిగిందని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. పోలీసు నివేదికల ప్రకారం.. ప్రసవించిన తర్వాత ఆ టీనేజర్ పదునైన వస్తువుతో శిశువు గొంతు కోసి, మృతదేహాన్ని ఒక సంచిలో పెట్టినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అదే రోజు ఉదయం మరో ఉద్యోగి రెస్ట్రూమ్లోకి ప్రవేశించి, మృతదేహాన్ని చూసి, వెంటనే ఫ్యాక్టరీ సెక్యూరిటీ, స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో ఈ సంఘటన బయట పడింది.
ఈ దారుణానికి పాల్పడిన నిందితురాల్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆ యువతి తన గర్భాన్ని దాచిపెట్టిందా, ఆమె పరిస్థితి గురించి మరెవరికైనా తెలుసా అనే విషయాలతో సహా, అధికారులు సంఘటనల క్రమాన్ని విచారిస్తున్నారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న కొద్దీ మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. దర్యాప్తులో తేలిన విషయాల ఆధారంగా తగిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. నిందితుడు చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద తీవ్రమైన అభియోగాలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.
