Free Aadhaar Update Till 2027 June 14: ఆధార్ కార్డు అనేది మన జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్గా మారిపోయింది. ఇది ఒక గుర్తింపు పత్రం. భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. ప్రభుత్వ పథకాలు పొందాలన్నా, బ్యాంకు లావాదేవీలు, కొత్తగా సిమ్ కార్డు కొనాలంటే కూడా ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. దీంతో పాటు ట్రైన్, ఫ్లైట్లో ప్రయాణం చేయాలంటే కూడా ఆధార్ వివరాలు తప్పనిసరిగా అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ ఆధార్ కార్డులో మీరు ఉచితంగా ఆన్లైన్లో అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్, మీ వ్యక్తిగత వివరాలను ఉచితంగా అప్డేట్ చేసుకునే వెసులుబాటును కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించింది.
ఆధార్ అప్డేట్లో ఇవి ఉచితం...
ఆధార్ వ్యక్తిగత వివరాలకు సంబంధించిన విషయాలను సులభంగా, ఉచితంగా అప్డేట్ చేసుకునే సౌలభ్యాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించింది. ఆధార్ కార్డుదారులు 2024 జూన్ 14వ తేదీ వరకు ఉచిత సేవలను పొందవచ్చు. మీరు మై ఆధార్ పోర్టల్ లేదా నేరుగా ఆన్లైన్ పోర్టల్లో కూడా ఈ అప్డేట్ సేవలను పొందవచ్చు.
ఆధార్ అప్డేట్కి ఇవి తప్పనిసరి...
ఆధార్ కార్డును ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. లేకపోతే బ్యాంకు ఖాతా, డీమ్యాట్ అకౌంట్ విషయాల్లో ఇబ్బందులు జరిగే అవకాశం ఉంది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇన్సూరెన్స్ కొనుగోలు చేసినప్పుడు కూడా KYC రిజెక్ట్ అవుతుంది. పాన్ ఆధార్ లింక్, అథెంటికేషన్ కూడా సమస్యగా మారుతుంది. అంతేకాదు పెన్షన్, కొన్ని ప్రభుత్వ సంబంధిత సబ్సిడీలు, సిమ్ వెరిఫికేషన్ కూడా జరగవు.
ఆధార్ అప్డేట్కి కావలసిన పత్రాలు..
My Aadhaar పోర్టల్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఆధార్ నంబర్తో మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. OTP నమోదు చేస్తే మీ వివరాలు స్క్రీన్ పై కనిపిస్తాయి. అక్కడ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకోండి. డాక్యుమెంట్ అప్డేట్ ప్రాసెస్ సెలెక్ట్ చేస్తే మీ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ను కూడా అక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత JPEG, PNG లేదా PDF ఫార్మాట్లో ఉన్న ఫైల్ను అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు అడ్రస్ ప్రూఫ్ డాక్యుమెంట్ కూడా అప్లోడ్ చేయాలి. చివరిగా సబ్మిట్ బటన్ను క్లిక్ చేయాలి.
LPG గ్యాస్ సిలిండర్లో మీరు సబ్సిడీ పొందాలంటే కూడా ఆధార్ కార్డు బ్యాంకు అకౌంట్తో లింక్ అయి ఉండాలి. అప్పుడే LPG సబ్సిడీ పొందుతారు. దీనికి కూడా మీ ఆధార్ ఎప్పటికీ అప్డేటెడ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. లేకపోతే ఈ ప్రయోజనాన్ని కూడా పొందలేరు. ఆధార్ కార్డుతో కొత్త బ్యాంకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలన్నా మీ నంబర్తో ఇది ఖాతా ఓపెన్ చేస్తారు. దీనికి కూడా మీ వివరాలు సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోండి.
